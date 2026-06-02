Evropa může lifrovat migranty do Kazachstánu a Uzbekistánu

Server Politico upozornil, že vedle Nizozemska se rozhodlo na azylových centrech pracovat také Německo, a to ve spolupráci s Rakouskem, Řeckem a Dánskem. Snahou prý bude nabídnout zemi mimo EU např. zlepšení vízové politiky, pokud kývne na to, že bude na svém území řešit žádosti o azyl a v EU. „Je třeba to vnímat jako něco, co je v zájmu obou stran,“ řekl serveru Politico jeden z diplomatů obeznámený se situací. Partnery EU by mohly být např. Kazachstán či Uzbekistán. Jádrem nového plánu je posílat neúspěšné žadatele do jakékoli země mimo EU, která s tím bude souhlasit. Nejen do země původu daného neúspěšného žadatele o azyl, což je model, který funguje dnes.
„Do konce roku by bylo dobré mít jasný nástin projektu – tj. jednu zemi, která by řekla, že je připravena na skutečná jednání,“ uvedl druhý diplomat.
Všichni totiž mají v paměti britský pokus domluvit se na obdobném plánu se Rwandou, případně italské snahy domluvit se na tomtéž s Albánií. Britové již snahu vzdali a Itálie s Albánií řeší především právní spory. A je tu ještě jeden problém. V Albánii už fungují dvě podobná centra a ta podle serveru Euronews hostí méně než sto migrantů, přestože původní plán byl ubytovat 36 000 lidí ročně.
Německá tisková agentura DPA uvedla, že má podporu pravicových stran v Evropském parlamentu, což je neobvyklé. Vyjádření agentury DPA převzal např. server Deutsche Welle.
Server Euronews k tématu poznamenal, že se EU chystá uplatnit dosud nejtvrdší migrační politiku.
„Začala éra deportací,“ řekl švédský pravicový konzervativní zákonodárce Charlie Weimers, který se spolupodílí na tvorbě nového legislativního nástroje EU.
Server Euronews také upozornil, že některé lidskoprávní organizace nový plán EU ostře kritizovaly. „EU legitimizuje věznice v zahraničí, rasové profilování a zadržování dětí způsoby, jaké jsme ještě neviděli,“ uvedla Sarah Chanderová, ředitelka iniciativy Equinox pro rasovou spravedlnost.
Vnitrostátní orgány v členských státech EU budou také moci prohledávat „místo bydliště nebo jiné relevantní prostory“ nelegálních migrantů, což je ustanovení, které nevládní organizace a občanská společnost přirovnávají k nechvalně známým raziím prováděným americkou imigrační a celní správou (ICE).
Další významná změna se týká odvolávání proti zamítnutí žádosti o azyl. Podle současných pravidel jsou deportace automaticky pozastaveny, dokud probíhají právní spory. Nový zákon by tuto automatickou ochranu ukončil a ponechal by soudům možnost v každém jednotlivém případě rozhodnout, zda by mělo být rozhodnutí o navrácení žadatele o azyl pozastaveno.
„Zdá se, že to normalizuje imigrační razie, rozšíří využívání zadržování v zařízeních podobných věznicím mimo území EU, která jsou v podstatě legálními černými dírami, a zvýší riziko deportace lidí do zemí, kde by mohli čelit pronásledování, mučení nebo ještě horším věcem,“ uvedla Marta Welanderová z nevládní organizace Mezinárodní záchranný výbor (IRC).
Nový plán EU počítá také s tím, že pokud žadatel o azyl nebude spolupracovat s úřady a odmítne např. akceptovat rozhodnutí o zamítnutí žádosti o azyl, přijde o sociální dávky.
