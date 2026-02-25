To je binec. Macinka projevem o Rusku zamotal hlavu všem

Šéf české diplomacie Petr Macinka se na půdě OSN obracel přímo na Rusko a žádal nejrozlehlejší stát světa, aby ukončil svou agresi na Ukrajině. Aby po čtyřech letech velkých snah, kdy se Ukrajinci hrdinně brání, uznali realitu a pochopili, že nemohou vyhrát. Macinkův projev nezůstal nepovšimnut. Šéfovi české diplomacie se dostalo ocenění z nečekané strany. Ozval se např. poradce prezidenta Pavla Petr Kolář. Ale došlo i na kritiku. Od potomka slavného šlechtického rodu.

To je binec. Macinka projevem o Rusku zamotal hlavu všem
Foto: MZV ČR
Popisek: Projev ministra Petra Macinky na Valném shromáždění OSN.

Ministr zahraničí České republiky na půdě OSN pronesl projevy, ve kterých se ostře vymezil vůči Rusku. „Kdysi v Evropě stála zeď. Ta zeď už nestojí v Berlíně. Stojí na Ukrajině,“ konstatoval Macinka. Zdůrazňoval také, že agresor by za rozpoutání války neměl být odměňován. „Dnes se na vás neobracím primárně jako na protivníka. Obracím se na vás jako na člověka, který velmi dobře ví, že žádná supervelmoc nevyhraje válku proti realitě,“ sdělil ministrovi zahraničí Ruské federace Sergeji Lavrovovi.

Na dálku se Macinka obracel i na Kreml.

„Pane Putine, ukončete tuto válku,“ řekl Macinka.

Naznačil také, že o různých problémech je třeba diskutovat, jenže rakety dopadající na Ukrajinu prostě nelze považovat za argumenty do diskuse.

„Velké národy mohou přežít porážku. Nemohou však přežít strategii, která nemá konec. Můžete obsadit území, ale nemůžete obsadit budoucnost,“ nechal se slyšet Macinka.

Macinkovi se za jeho vystoupení na půdě OSN dostalo pochvaly z nečekané strany. Od slovenského analytika Eduarda Chmelára, který se vždy stavěl k bránící se Ukrajině s odstupem.

„Jsem zvědavý, jak z tohoto dokáže česká opozice dojít k závěru, že Macinka je proruský. Ten chlap s úkolem roste. Dřív bych to neřekl, ale v porovnání s Lipavským to byl skoro státnický projev,“ poznamenal Chmelár.

Komentář Eduarda Chmelára

Vedle Chmelára ocenil Macinkův projev v OSN také poradce prezidenta republiky Petra Pavla Petr Kolář, s nímž se Macinka nedávno dostal do křížku přes SMS.

„Projev ministra zahraničních věcí ČR Petra Macinky na Valném shromáždění OSN v NY zaslouží uznání. Myslím to úplně vážně,“ napsal Kolář. 

Publicistka píšící pro server E15 Pavla Palaščáková se zasmála.

„Baví mě to rozpačité ticho po Macinkově projevu, kdy ho řada obvyklých fanoušků pochválit nemůže a obvyklých kritiků nechce.“

 


Pokračovatel slavného šlechtického rodu Jiří Lobkowicz byl vůči Macinkovi výrazně kritický.

„To nejsou politické teze. To jsou banality vydávané za státnickou moudrost. V reálném světě velmoci neprohrávají proto, že „čas ukáže pravdu“. Prohrávají pouze tehdy, když:

• vyčerpají své zdroje

• ztratí vnitřní stabilitu

• nebo narazí na silnější koalici“

Lobkowicz toho řekl ještě víc.

„Nic z toho Macinka nezmínil. Místo toho se uchýlil k metafyzice. Diplomacie jako veřejná terapie. Macinka Lavrovovi sdělil, že nemůže ovládnout čas. Skvělé. To už ale Lavrov ví z učebnice fyziky. Ruskou politiku neurčují básnické obraty o realitě. Určuje ji kalkul nákladů, ochota obětovat lidské životy a schopnost přežít mezinárodní izolaci. Macinka proti tomu postavil… morální apel. To není tvrdý postoj. To je emoční sebepotvrzení přestrojené za zahraniční politiku. Projev, který nebyl určen Rusku. Celé vystoupení má jediný skutečný cíl: domácí publikum,“ zdůraznil Lobkowicz.

„Takové projevy nejsou nebezpečné proto, že by byly špatně míněné. Jsou nebezpečné proto, že vytvářejí iluzi odvahy tam, kde ve skutečnosti vládne prázdno,“ uzavřel svou kritickou myšlenku Lobkowicz.

Ve stejném duchu se vyjádřil i slavný český brankář z Nagana Dominik Hašek. Lobkowiczova slova vyzdvihl. Speciálně poukázal na myšlenku o nebezpečnosti Macinkova projevu v úplném závěru Lobkowiczova zamyšlení. 

Doporučuji všem a především těm, kteří dokonce dnes podlehli iluzi o údajně dobrém projevu. A ještě dávám navíc jeden palec nahoru za poslední odstavec,“ napsal Hašek. 

 

 

Psali jsme:

Od Clintonové k Washingtonu? Svoboda vysvětluje, co Macinka spustil
Macinka na půdě OSN: Nastal čas válku zastavit
„Proto Zelenskyj nepouští ropu.“ Vysvětlení od šéfky AfD Weidelové
Jiří Weigl: Amok

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

