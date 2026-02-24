Senátor Canov: Spor s Polskem z roku 1958 o 368 hektarů

25.02.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k údajnému územnímu dluhu vůči Polsku

Senátor Canov: Spor s Polskem z roku 1958 o 368 hektarů
Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Chrastavy Michael Canov (SLK)

16. únor 2026 Petr Macinka (ministr zahraničí): „Pokročili jsme v otázce územního dluhu vůči Polsku.“
16. prosinec 2015 Michael Canov (starosta Chrastavy) zaslal nejvyšším ústavním činitelům důkazy, že žádný územní dluh vůči Polsku NEexistuje!

Následovalo dalších deset let marného úsilí o oficiální stanovisko České republiky, že žádné území Polsku nedlužíme.

Nyní s potěšením konstatuji, že dle vyjádření Petra Macinky bude spor oficiálně konečně ukončen, aniž by Česká republika postoupila Polsku jakékoli území.

Naopak s nepotěšením konstatuji, že ve vyjádření Petra Macinky zcela chybí odůvodnění, že je to proto, že Polsku žádné území, ani 368 hektarů, ani milimetr čtverečný nedlužíme. Naopak pan ministr tvrdil, že územní dluh vůči Polsku existuje, ale že bude vyrovnán projektem na ochranu proti povodním.

A to je (údajná existence územního dluhu) NEPRAVDA!

Ing. Michael Canov

  • SLK
  • senátor
