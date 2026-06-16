HK: Více než třetina Čechů chce z úspor na důchod financovat rozvoj

Největší podporu mají investice do zdravotnictví, péče o seniory a infrastrukturu bydlení. Ochotu spojit penzijní spoření s rozvojem české ekonomiky potvrzuje průzkum agentury Ipsos pro Hospodářskou komoru ČR, který proběhl na počátku června.
Češi sice debatu o reformě doplňkového penzijního spoření většinou detailně nesledují a často ani nevědí, kam jejich peníze v penzijních fondech skutečně směřují, přesto více než jedna třetina z nich chce, aby nezanedbatelná část jejich penzijních úspor pracovala v České republice. Vyplývá to z průzkumu, který pro Hospodářskou komoru prostřednictvím aplikace Instant Research realizovala agentura Ipsos na reprezentativním vzorku 975 osob, které mají sjednáno doplňkové penzijní spoření nebo zvažují jeho sjednání. Podle výsledků šetření více než polovina Čechů (58 %) důvěřuje penzijním společnostem, že vybírají vhodné dlouhodobé investice v nejlepším zájmu klientů.
Pro 37 % respondentů je důležité, aby část jejich penzijních úspor byla investována do projektů v reálné ekonomice České republiky. Respondenti tím nejčastěji míní investice do zdravotnictví, bydlení, sociální infrastruktury nebo dalších dlouhodobých rozvojových projektů. 36 % respondentů by uvítalo, aby jejich peníze byly alespoň částečně investovány do etických a udržitelných projektů v České republice.
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Anketa
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
„Lidé možná nesledují jednotlivé detaily penzijní reformy, ale z průzkumu je patrné, že velká část z nich chce, aby jejich úspory na stáří pracovaly také pro budoucnost České republiky. Veřejnost vidí smysl ve strategických investicích do zdravotnictví, péče o seniory nebo dostupného bydlení. Je to pozitivní signál, že Češi nevnímají své úspory jen jako privátní finanční investici do zajištění svého vlastního stáří, ale také jako příležitost podílet se na budování moderní a prosperující země,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.
Právě tyto oblasti mají v průzkumu nejvyšší podporu. Investice penzijních fondů do zdravotní infrastruktury by podpořilo 78 % respondentů, investice do dostupného bydlení 75 % a investice do sociální infrastruktury, například péče o seniory, 68 % respondentů.
Lidé si zároveň dokážou představit, že by do dlouhodobých projektů v České republice směřovala poměrně významná část jejich penzijních úspor. Nejčastěji uváděli podíl 11 až 20 % úspor (29 % respondentů). Dalších 18 % by do českých dlouhodobých projektů směřovalo 21 až 30 % úspor a 12 % dokonce více než 30 %. Pouze 4 % dotázaných uvedla, že by do takových projektů nechtěla své peníze investovat vůbec.
Ochotu spojit penzijní spoření s rozvojem české ekonomiky potvrzuje i další zjištění průzkumu. Pokud by investice do českých infrastrukturních projektů nabízely vyšší výnos než státní dluhopisy, ale nižší než zahraniční investice, využilo by tuto možnost 59 % respondentů. Jen 19 % by ji spíše nebo rozhodně nevyužilo.
Graf: Ipsos, červen 2026
Průzkum zároveň potvrzuje, že základními prioritami lidí při penzijním investování zůstávají stabilita, bezpečnost a dlouhodobý výnos.
„Češi nevolají po tom, aby se kvůli podpoře ekonomiky snižovala bezpečnost nebo výnosnost jejich úspor. Dávají však najevo, že pokud mohou být jejich peníze investovány odpovědně, dlouhodobě a s rozumným výnosem, dává jim smysl, aby pomáhaly financovat infrastrukturu a strategické projekty, které bude Česká republika v příštích desetiletích potřebovat,“ dodal prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.
Výsledky zároveň ukazují, že veřejnost nemá dostatek informací o současném nasměrování penzijních investic. Pouze 4 % respondentů uvedla, že určitě vědí, do jakých oblastí se prostředky v penzijním spoření investují. Naopak 68 % lidí přiznává, že o tom spíše nemá nebo vůbec nemá povědomí.
Průzkum zároveň potvrzuje, že základní priority lidí při penzijním investování zůstávají racionální a ekonomické. Nejčastěji zmiňují stabilitu a bezpečnost investice a co nejvyšší dlouhodobý výnos. Podpora české ekonomiky tak podle Hospodářské komory ČR nemá být chápána jako náhrada výnosu nebo bezpečnosti, ale jako další rozměr moderního penzijního systému. Průzkum také ukazuje vysokou míruů důvěry v penzijní společnosti, že prostředky investují v nejlepším zájmu klientů.
Graf: Ipsos, červen 2026
Většina Čechů pak podporuje i další novinky, které se aktuálně v rámci návrhu novely zákona diskutují, zejména:
- 71 % respondentů podporuje zavedení jednorázového státního bonusu pro mladé při založení penzijního spoření, přičemž většina se shodne na věku do 30 let (celkem 61 %) a nejčastěji by zvolili výši 5 až 10 tisíc Kč (29 %)
- 79 % respondentů podporuje umožnění částečného výběru naspořených peněz a stejné procento lidí si i myslí, že by tato možnost zvýšila ochotu lidí si spořit na důchod
- 78 % respondentů by podpořilo automatické zřízení penzijního spoření při nástupu do prvního zaměstnání s možností toto spoření zrušit
- 71 % respondentů podporuje zavedení strategie životního cyklu, tedy automatické zařazování mladších osob do dynamičtějších investičních strategií a s věkem postupný přesun investic do konzervativnějších fondů
- 54 % respondentů by souhlasilo s rozdílnou výší poplatků podle typu investic a jejich náročnosti.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku