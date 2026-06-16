Ministr Bednárik: Chceme dát občanům konkrétní výsledky

Ministerstvo dopravy pod vedením ministra Ivana Bednárika během prvních šesti měsíců letošního roku stabilizovalo financování dopravní infrastruktury, odblokovalo klíčové projekty, zahájilo výstavbu strategických staveb a představilo sérii systémových změn, které mají zjednodušit život občanům i snížit náklady státu.
„Za šest měsíců se nám podařilo vrátit české dopravě stabilitu a jasný směr. Nechceme měřit úspěch počtem tiskových konferencí ani počtem oznámených bombastických projektů. Chceme, aby občané viděli konkrétní výsledky a stát hospodařil s veřejnými prostředky odpovědněji než doposud. Od prosince na tom pracujeme každý den a první výsledky už vidíme: soutěžíme levněji, přinášíme systémové změny, které ušetří peníze státu i daňovým poplatníkům, zlepšujeme služby pro občany a hájíme české zájmy v Evropě,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Rekordní investice do dopravní infrastruktury
Ministerstvo dopravy zajistilo historicky nejvyšší objem prostředků pro výstavbu a modernizaci dopravní infrastruktury. Státní fond dopravní infrastruktury disponuje pro letošní rok částkou 169,3 miliardy korun. Pro Ředitelství silnic a dálnic je letos určeno 81,1 miliardy korun, Správa železnic hospodaří s rekordní částkou 72,2 miliardy korun.
V průběhu prvního pololetí byly zahájeny významné dopravní stavby, které byly od podzimu minulého roku zablokovány kvůli chybně připravenému rozpočtu předchozí vlády. Na dálnicích a silnících jde například o úseky D11 Jaroměř–Trutnov, D35 Úlibice–Hořice nebo o přestavbu napojení Letiště Václava Havla na dálnici D7. Významné investice směřují také do železniční infrastruktury. Zahájena byla modernizace tratě Plzeň–Domažlice–Německo, stavba traťového úseku Praha–Ruzyně–Kladno, který je součástí trati na pražské letiště nebo rozsáhlá rekonstrukce železničního uzlu Hradec Králové.
Ministerstvo dopravy také připravuje výstavbu dopravní infrastruktury alternativní formou PPP projektů. Do finiše míří výběr koncesionáře na dostavbu dálnice D35 k Mohelnici, byla vypsána soutěž na poradce státu pro přípravu PPP projektu na dostavbu jihomoravské dálnice D55 a Správa železnic zároveň připravuje zadávací řízení na PPP projekt vybraných úseků železničního spojení Praha – Letiště Václava Havla – Kladno.
Transparentnější železnice bez vzdušných zámků
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Ministerstvo pod vedením ministra Bednárika se zároveň výrazně zaměřilo na efektivnější hospodaření, především na železnici, kde v posledních letech docházelo k výraznému nárůstu ceny soutěžených zakázek. Tento trend se již podařilo zvrátit.
Díky větší konkurenci ve veřejných zakázkách a změnám v zadávání se Správě železnic podařilo doposud snížit náklady na opravy a údržbu tratí o více než 1,6 miliardy korun bez toho, aniž by to mělo negativní vliv na kvalitu nebo rozsah prací. Stejně tak se daří soutěžit nové stavby pod odhadovanými cenami zakázek. Například stavbu Praha–Ruzyně–Kladno se podařilo vysoutěžit o půl miliardy levněji oproti původnímu předpokladu.
„Je důležité, že se nám daří stavět levněji a efektivněji. Každá uspořená koruna může být využita na další potřebné projekty, které zlepší dopravu pro občany i firmy. Doprava se nemůže řídit podle vzdušných zámků a seznamu slibů. Musíme stavět to, co je připravené, zaplatitelné a co lidem skutečně pomůže,“ uvedl ministr Bednárik.
Digitalizace služeb pro občany
Jednou z hlavních priorit ministerstva je další digitalizace dopravních agend. Na jaře resort dopravy připravil a poslal do legislativního procesu novelu zákona o podmínkách provozu vozidel, která umožní převody vozidel online prostřednictvím Portálu dopravy, doručování registračních značek a dokladů do výdejních boxů nebo přenositelnost registračních značek mezi vozidly. Ministerstvo zároveň připravuje širší zpřístupnění dopravních dat veřejnosti, což umožní vznik nových digitálních služeb a aplikací pro plánování cest a cestování veřejnou dopravou.
Aktivní role v Evropě
České Ministerstvo dopravy během uplynulých měsíců také rozjelo na evropské úrovni unikátní iniciativu na podporu nákladní železniční dopravy. K české iniciativě se připojilo jedenáct členských států EU a šest významných evropských železničních asociací. Cílem je vytvořit férovější podmínky pro železniční dopravu, podpořit investice do infrastruktury a posílit konkurenceschopnost ekologičtějších forem přepravy.
„Nestojíme stranou, ale aktivně hájíme zájmy České republiky i naší ekonomiky. Podařilo se nám vytvořit silnou koalici států podporujících nákladní železniční dopravu, díky níž Evropská komise vnímá, že nejde o problém jedné země, ale o výzvu pro celou Evropu. Stejně aktivně budeme postupovat i v dalších dopravních otázkách, které se řeší na evropské úrovni,“ zdůrazňuje ministr Bednárik.
Konec zdražování dálničních známek
Resort dopravy také již připravil nutnou legislativu pro zmrazení cen dálničních známek. Klíčovou změnou je zrušení automatické valorizace cen dálničních známek. „Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice atakuje cenu té v Rakousku. Je proto na místě teď zajistit stabilitu a předvídatelnost pro řidiče. Proto navrhujeme, aby se ceny v příštím roce nezvyšovaly,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.
Novelu nyní projedná vláda, poté ji čeká standardní legislativní proces v Poslanecké sněmovně a Senátu. Účinnost je nyní navržena od 1. ledna 2027.
Modernější a levnější mýtný systém
Důležitou systémovou změnou je také příprava nové podoby mýtného systému po roce 2029. Nově se počítá s vypsáním otevřeného výběrového řízení na provoz a rozvoj stávajícího systému na přechodné tříleté období, což vytvoří prostor pro přípravu rozsáhlého tendru na nový mýtný systém od prosince 2032. Ten umožní využití nejmodernějších technologií, které se dnes při výběru mýtného prosazují v Evropě. Nová podoba mýtného systému by mohla přinést úsporu až 480 milionů korun ročně pro stát na provozu systému oproti současnému modelu.
„Mýtný systém je typická oblast, kde stát nesmí jen automaticky prodlužovat staré nastavení. Chceme otevřenou soutěž, moderní technologie a nižší provozní náklady. Cílem je, aby stát platil méně a zároveň měl systém, který bude odpovídat tomu, kam se Evropa technologicky posouvá,“ doplnil ministr Bednárik.
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