DIA: Přechod na doménu gov.cz je dokončen

Správu této domény převzala v roce 2024 Digitální a informační agentura (DIA), která k ní na konci loňského roku spustila i samoobslužný portál, který umožňuje orgánům veřejné moci snadno registrovat nové domény pod gov.cz nebo spravovat ty stávající. K dnešnímu datu již přes samoobslužný portál spravuje 71 správců 481 domén svých úřadů.
Cílem projektu bylo sjednocení internetových domén státních institucí pod jednotnou státní doménu gov.cz za účelem zvýšení ochrany informačních systémů, zlepšení uživatelské přívětivosti, omezení rizika podvodů a zvýšení důvěryhodnosti webové i e-mailové komunikace státních institucí s občany. Migrace na jednotnou doménu gov.cz se týká webových stránek a e-mailových adres všech státních institucí, které nabízejí své služby občanům, a dosud fungovaly na různých doménách.
Migrace nezahrnuje microsites s regionálním či omezeným významem nebo nefunkční či zastaralé weby, nicméně nově vznikající microsites již vznikají přímo pod doménou gov.cz. Harmonogram přechodu a jednotná pravidla pro státní doménu gov.cz počítají s tím, ze původní domény zůstanou aktivní do roku 2030 a na novou primární subdoménu pod gov.cz budou přesměrovávat, přičemž většina z nich zůstane v držení státu na neurčito.
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Vedle výše uvedených výhod pro občany přináší úspěšná migrace na doménu gov.cz i úspory na straně státní správy, a to z několika důvodů:
- úřady již nemusí pro nové systémy využívat placené nové domény druhého řádu,
- úřady již nemusí provozovat vlastní veřejnou DNS infrastrukturu,
- úřady již nemusí plánovat, vytvářet nebo zajišťovat nová sémiotická, procesní, provozní nebo bezpečnostní pravidla pro své webové a e-mailové domény.
Migrace webů ústředních orgánů státní správy na doménu gov.cz však dnešním dnem nekončí. Postupně budou na tuto doménu přecházet také weby jejich podřízených organizací, což povede k dalšímu zpřehlednění a snížení nákladů na správu státních webů. Technická pravidla a tvary domén vychází z jasných definicí, které jsou sepsány jako sémiotická pravidla, a pro doménu gov.cz jsou k dispozici na „Procesní, sémiotická, bezpečnostní a provozní pravidla pro migraci na jednotnou státní doménu gov.cz“ (ZDE).
Česko se tímto krokem zařadilo mezi země, které se rozhodly pro sjednocení státních domén, jako například Slovensko, Polsko, Izrael, Velká Británie, Chorvatsko, Slovinsko, Bulharsko, Řecko, Rakousko, Španělsko, Francie, Rumunsko, Malta, Irsko, Portugalsko, Itálie, Srbsko, Island, Nizozemsko či Lucembursko.
„Spuštění samoobslužného portálu domény gov.cz výrazně urychlilo přechod ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací na doménu gov.cz, neboť zjednodušuje a zrychluje celý proces registrace nových domén. Přechodem hlavních webů na gov.cz ale práce úřadů nekončí – nyní se budou postupně převádět i podřízené weby a pak měnit jejich design v souladu s jednotnými vizuálním stylem státní správy,“ uvedl Bohdan Urban, ředitel DIA, a dodal: „Jen DIA provozuje 21 webů a microsite, a posledním, který od 26. 6. 2026 přejde na doménu gov.cz, budou datové schránky na adresu datovka.gov.cz.“
„Sjednocení státních institucí pod doménu gov.cz vnímáme jako důležitý krok podporující mj. také kybernetickou bezpečnost České republiky. Jednotná a snadno rozpoznatelná doména pomůže občanům lépe identifikovat důvěryhodné zdroje a sníží prostor pro phishingové a podvodné kampaně. Z pohledu NÚKIB jde zároveň o systémové opatření, které má potenciál usnadnit zavádění bezpečnostních standardů napříč veřejnou správou a posílit tak její celkovou odolnost,“ uvedl Lukáš Kintr, ředitel NÚKIB.
Nové domény ústředních orgánů státní správy:
Více informací k přechodu na jednotnou státní doménu gov.cz lze najít ZDE.
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