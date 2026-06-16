Nenápadná věta v ČT. Holec kvůli Peroutkové zpozorněl

Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše (ANO) pokračuje. Hlavním jablkem sváru je plánovaná účast hlavy státu na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident Pavel, který se považuje za vrchního velitele ozbrojených sil a tradičního reprezentanta Česka na aliančních vrcholných setkáních, se chce summitu zúčastnit.
Ing. Miloš Zeman
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
„Nejdříve jsme schválili účast pana prezidenta na Valném shromáždění OSN v New Yorku, kde bude reprezentovat Českou republiku. Potom pan prezident dostal prostor, aby nám řekl své představy ohledně účasti hlavy státu na zahraničních akcích. My jsme už avizovali, vzhledem k požadavku pana ministra obrany, že rozhodnutí o summitu NATO posuneme až na 22. června,“ uvedl premiér Babiš.
Exprezident Miloš Zeman v pořadu Napřímo podrobně rozebral aktuální spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou o to, kdo má Českou republiku zastupovat na nadcházejícím summitu NATO v Ankaře. Celou situaci vnímá jako zbytečné bezpečnostní a diplomatické riziko, přičemž hlavní problém spatřuje v tom, že by se prezident a premiér Andrej Babiš mohli dostat do otevřeného střetu přímo před zraky zahraničních spojenců.
Podle Zemana totiž hrozí, že by se tam hlava státu dostala do sporu s premiérem, který hájí rozpočtem schválené výdaje na obranu, zatímco prezident Pavel by si přál, aby tyto výdaje byly ještě vyšší. Zeman k tomu jednoznačně dodal, že „není nikdy dobře, když se dva členové téže delegace mezi sebou na summitu hádají“.
MUDr. Marek Zeman, MBA
Zeman: Nedá se věřit tomu, že by Pavel v Ankaře mlčel
Přestože současný prezident veřejně deklaroval, že by v Turecku plně respektoval mandát schválený vládou, Zeman těmto slibům vyjádřil hlubokou nedůvěru. Jako argument poukázal na Pavlovu nedávnou zahraniční cestu do Pobaltí, když uvedl, že „teď nedávno byl na návštěvě v Estonsku a tam svou kritiku naší vlády kvůli zbrojním výdajům opakoval, takže se nedá tak úplně věřit tomu, že by v Ankaře mlčel“.
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Někdejší prezident z tohoto důvodu odmítá i kompromisní řešení, o kterém se v politických kuloárech spekuluje, tedy že by se Pavel zúčastnil pouze úvodní večeře. Ze své vlastní dlouholeté politické zkušenosti ví, že tyto akce jsou sice označovány za neformální, ale ve skutečnosti se na nich projednávají nikoli rodinné záležitosti, nýbrž klíčové politické otázky, takže i v takovém případě by riziko konfliktu trvalo.
Bývalá hlava státu se vyjádřila také k možnosti podání kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu, jež by měla přesně vymezit pravomoci obou ústavních činitelů. Zeman se k tomuto kroku staví silně kriticky a upozornil, že základní námitka proti takovému postupu byla v minulosti vždy dvojí. „Ústavní soud vtahujeme do politické hry. Činíme ho soudcem nad politickými spory, což by býti nemělo,“ upozornil exprezident.
Druhé úskalí pak vidí v samotném principu fungování instituce, neboť hrozí, že „Ústavní soud, který je jmenován prezidentem, bude stranit tomu prezidentovi a nebude objektivní“. Celkově se tak Zeman přiklonil na stranu vlády a připomněl, že konečné slovo v této věci bude mít kabinet, jemuž doporučení o složení delegace předloží ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Holec: Je to prezident, kdo už od loňských voleb bojuje s vládou
Sporu prezidenta s vládou se věnovala také Nedělní debata ve vysílání České televize. „Pane Macinko, tak jste to slyšel. Lidé chtějí, aby vláda a prezident táhli za jeden provaz a nehráli si na přetahovanou,“ řekla v přímém přenosu moderátorka ČT Jana Peroutková ministrovi zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé).
Tento způsob vedení diskuse se nezamlouvá komentátorovi Petru Holcovi. Moderátorka podle něj znovu ukázala, na čí straně ČT stojí. „Peroutková v nedělní chvilce opoziční propagandy za naše peníze citovala průzkum Kantaru pro ČT ohledně sporu vlády s prezidentem Petrem Pavlem. Ten zjistil, že to vážně trápí 50 procent lidí, zatímco 32 procent to vážně netrápí a 10 procent to vůbec nepovažuje za problém. Jak asi tušíte, tu utrápenou polovinu tvoří hlavně voliči opozice a Pavla, což je jedna parta,“ uvedl Holec v komentáři „České televizi není pomoci“, který publikoval na platformě Opinio.
Peroutková podle něj trpí chorobou českých opozičních médií, která ve sporu vlády s prezidentem zaměňují reakci za akci. „Je to totiž prezident, kdo už od loňských voleb bojuje s vládou, která na to logicky reaguje. A že taky musí, když jí prezident zkusil napsat programové prohlášení, nejmenoval ministra a permanentně ji s pomocí opozičních médií kritizuje doma i v zahraničí. Na všechny Pavlovy facky by neměl dost tváří ani chudák Ježíš!“ soudí komentátor.
Moderátorka si proto kvůli průzkumu Kantaru měla podle Holce pozvat úplně jiného hosta – prezidenta Pavla.
Komentátor také upozorňuje na Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČT v roce 2025, podle níž klesla důvěryhodnost ČT o další čtyři procenta a je nejnižší od roku 2018. „A aby taky ne, když lidi vidí práci nejen Peroutkové,“ konstatuje novinář.
ČT podle něj není pomoci. „A jestli vláda dotáhne svůj slib voličům osvobodit nás od extra daní za ČT a ČRo a financování obou státních médií převést pod státní rozpočet, bude to jen horší,“ uzavřel Holec.
Vláda skutečně na svém pondělním zasedání projednala návrh nového zákona o financování médií veřejné služby. Zrušit chce zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a koncesionářské poplatky placené České televizi a Českému rozhlasu změnit na příspěvkové financování ze státního rozpočtu. Návrh počítá pro příští rok s fixní částkou pro Českou televizi ve výši 5,740 miliardy, pro Český rozhlas ve výši 2,065 miliardy a se zavedením mechanismu automatické valorizace příspěvku při překročení kumulované roční míry inflace o deset procentních bodů. Součástí návrhu je i změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, kde navrhuje rozšířit jeho kompetenci tak, aby pod jeho kontrolní činnost bylo nově zařazeno i hospodaření s majetkem České televize a Českého rozhlasu.
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