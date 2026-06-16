DPP: Stanice Lanové dráhy na Petřín budou bezbariérové

Podle tohoto záměru se počítá s realizací výtahů ve stanicích Újezd a Nebozízek. Ve stanici Petřín je v plánu vybudovat nový boční bezbariérový vstup od Růžového sadu. Úkolem Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) je zahájit projektovou přípravu, následně zajistit povolení záměru stavby a zrealizovat ji. Odhad nákladů této investiční akce je 80 milionů korun bez DPH. Dokončení celého projektu se předpokládá v roce 2030.
V rámci bezbariérového řešení dolní stanice Újezd vznikne dvojice výtahů, které by měly být vybudovány na boční straně současného objektu pro výstup. Do horního kiosku výtahů by se vstupovalo přímo z chodníku, který zde začíná stoupat na Petřínské sady. Kromě výstavby dvou výtahů se počítá také s rekonstrukcí a rozšířením stávajícího objektu pro výstup, který vznikl na přelomu 20. a 30. let 20 století jako přístavba k barokní budově v souvislosti se zahájením druhé generace lanovky. V podzemním patře bude umístěn dolní kiosek výtahů, který bude chodbou bezbariérově spojen s nástupištěm prvního oddílu vozu. Dále zde vznikne nové zázemí lanovky, toalety pro návštěvníky a nový výstup na nádvoří.
Modernizací projde také současný vstupní vestibul stanice Újezd, který se nachází v barokní budově. V rámci ní budou odstraněny nepotřebné prvky vybudované v 80. letech, přesunuty elektrorozvaděče a osazen nový odbavovací a bezpečnostní systém. Stavebně dojde k oddělení soukromé části budovy od prostoru stanice. Díky novému uspořádaní dolní stanice by mělo dojít k minimalizaci front na nádvoří a v přilehlém parku.
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Anketa
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Samotná výstavba bude rozdělena do etap tak, aby byl umožněn provoz samotné lanovky. Po dokončení realizace záměru bude moct DPP opustit více než polovinu stávajících prostor v barokní budově, které sloužily jako zázemí lanovky, a vrátit je k užívaní Společenství vlastníků jednotek Újezd 412/17.
Bezbariérové úpravy ve stanicích Nebozízek a Petřín
Záměr bezbariérového zpřístupnění stanice Nebozízek spočívá ve vybudování výtahu vedle stávajícího schodiště. Současně s tím bude nutné rozšířit podestu schodiště před samotným nástupištěm.
Ve stanici Petřín, která je celá v majetku DPP, se nepočítá s výstavbou výtahů, ale s jednodušším řešením – vybudováním nového vstupu a výstupu v jižní stěně stanice, který umožní bezbariérový přístup od Růžového sadu ke spodnímu oddílu nových vozů.
„Zpřístupnění pražské hromadné dopravy pro osoby se zdravotním znevýhodněním, seniory i rodiny s kočárky je pro nás cílovým stavem, a petřínská lanovka jako jeden z nejvyhledávanějších cílů v metropoli nesmí být výjimkou. Schválení bezbariérových úprav všech tří stanic je klíčovým krokem k tomu, aby se toto historické a turistické spojení stalo pohodlně dostupné opravdu pro každého. Tato investice nám umožní nejen vybudovat moderní výtahy na Újezdě a Nebozízku či nový bezbariérový vstup od Růžového sadu, ale zároveň citlivě zrekonstruovat a zefektivnit provoz celého zázemí lanové dráhy. Stavební práce budou rozplánovány do etap tak, aby co nejméně narušily samotný provoz lanovky. Modernizace lanové dráhy je navíc součástí širšího rozvoje a ekologizace dopravy v této oblasti. Petřínský a strahovský kopec v nejbližších letech výrazně posílí v hromadné dopravě, protože lanovku skvěle doplní nová tramvajová trať z Malovanky na Strahov i nově zavedené parciální trolejbusy na lince 53, které nahradí stávající autobusy. Naším cílem je mít kompletní bezbariérové úpravy hotové do roku 2030,“ říká Jaromír Beránek, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.
„Druhá etapa modernizace petřínské lanovky dnes dostala konkrétní parametry. Díky podpoře a aktivnímu přístupu Prahy 1 a Magistrátu HMP se podařilo najít technické řešení bezbariérových úprav, které je přijatelné pro DPP, HMP i pro soukromé vlastníky barokního domu na Újezdě. Letos vysoutěžíme projektanta této investiční akce a v ideálním případě začneme s projekčními pracemi. Paralelně s nimi musí proběhnout majetkoprávní vypořádání některých pozemků dotčených záměrem. V příštím roce bychom chtěli získat povolení záměru stavby. V roce 2028 vysoutěžit zhotovitele, abychom v letech 2029-2030 po etapách mohli tuto investiční akci zrealizovat. V této souvislosti je nicméně nutné zdůraznit, že pro zajištění plně bezbariérového přístupu ke stanicím Újezd a Nebozízek nestačí v nich jen vybudovat výtahy, ale nezbytná je úprava stávajících komunikací pro pěší, které neodpovídají aktuálním vyhláškám o bezbariérovosti,“ uzavírá Jan Šurovský, místopředseda představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Provozuje 3 linky metra, 157 autobusových linek (142 denních, 14 nočních, 1 historickou), 38 tramvajových linek (27 denních, 9 nočních, 2 historické), 2 trolejbusové linky a 2 lanové dráhy. DPP k 1. lednu 2026 vlastnil 1 189 autobusů, z toho 32 elektrobusů, dále 146 vlakových souprav metra, 826 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2026 v evidenčním stavu celkem 11 456 zaměstnanců, z toho 4 580 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku