Putin má kývnout na dohodu. Trump i G7 zvyšují tlak

16.06.2026 18:40 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Lídři skupiny G7 se během summitu ve Francii shodli na dalším posílení podpory Ukrajiny a zvýšení tlaku na Rusko. Vyplývá to z informací agentury Reuters, která se odvolává na francouzský diplomatický zdroj i vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Americký prezident Donald Trump po jednání označil setkání se Zelenským za velmi dobré a uvedl, že Rusko by mělo dospět k mírové dohodě.

Putin má kývnout na dohodu. Trump i G7 zvyšují tlak
Foto: screen YouTube Diario AS
Popisek: Emmanuel Macron a Donald Trump na summitu G7 ve Francii v roce 2026

Lídři zemí G7 se podle francouzského diplomatického zdroje během „velmi produktivních“ jednání shodli na jednotném postupu vůči Rusku. „Budou jednotní ve své podpoře Ukrajiny a zvýší tlak na Rusko,“ uvedl zdroj pro Reuters.

Podle něj se státníci zároveň dohodli na posílení sankčního tlaku zaměřeného především na ruský ropný a plynárenský sektor.

Trump: Rusko by mělo uzavřít dohodu

Americký prezident Donald Trump po setkání s ukrajinským prezidentem prohlásil, že schůzka byla velmi přínosná. „Měli jsme velmi dobré setkání se Zelenským,“ uvedl americký prezident podle Reuters. Zároveň řekl, že Rusko by mělo s Ukrajinou dospět k mírové dohodě a že udělá vše, co bude v jeho silách, aby pomohl válku ukončit.

Podle agentury AP zároveň Donald Trump uvedl, že Spojené státy by mohly brzy obnovit sankce na ruské ropné dodávky. To by zapadalo do širší snahy zemí G7 zvýšit tlak na Moskvu právě přes energetický sektor. Británie už v této souvislosti oznámila další sankce proti ruské „stínové flotile“, tedy lodím využívaným k přepravě ropy a LNG mimo běžné kontrolní mechanismy.

Zelenskyj: G7 je zajedno, Rusko válku nevyhrává

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně uvedl, že rozhovory o Ukrajině byly pozitivní a že mezi lídry panovala shoda. „Mezi všemi lídry G7 panovala jednomyslnost v tom, že Rusko válku nevyhrává a musí co nejdříve přistoupit na dohodu,“ uvedl Zelenskyj. „Všichni lídři G7 uznali, že Rusko chce útočit na civilní infrastrukturu,“ dodal. A rovněž uvedl, že se během jednání debatovalo o dalších sankcích vůči Moskvě: „G7 diskutovala o dalších sankcích proti Rusku, včetně opatření zaměřených na energetický sektor, bankovnictví a vojenskou oblast,“ přiblížil.

Ukrajinský prezident také naznačil, že jeho rozhovor s Trumpem přinesl povzbudivé signály ohledně další americké podpory. „Trump byl velmi pozitivní v tom, že Spojené státy mohou Ukrajině pomoci větším množstvím systémů protivzdušné obrany,“ uvedl Zelenskyj.

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Podle něj je důležité, aby spojenci nadále koordinovali své postoje. „Je vždy důležité koordinovat naše postoje,“ napsal Zelenskyj na sociálních sítích po jednání.

Zelenskyj v pondělí prohlásil, že nabídl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi setkání, které by mohlo vést k ukončení více než čtyři roky trvající války. Kreml však uvedl, že o ničem takovém nejednal. Poradce Kremlu Jurij Ušakov řekl, že Putin možnost setkání se Zelenským během posledního telefonátu s Trumpem neřešil. „Nikdo nás s takovým návrhem neoslovil,“ uvedl Ušakov podle Reuters.

Trump podle agentury Reuters v neděli telefonicky hovořil odděleně jak s Putinem, tak se Zelenským.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://apnews.com

https://www.reuters.com

https://www.thetimes.com

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zahraničí , G7 , AP , Reuters , Trump , Zelenskyj

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