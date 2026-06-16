Grolich (KDU-ČSL): Začíná éra vládní televize

Konec veřejnoprávních médií v Česku, začíná éra vládní televize.
Když si Andrej Babiš kdysi koupil MAFRU, chtěl mít jistotu, že noviny budou psát jeho pravdu. Je to jednoduchý vzorec. Jde o kontrolu a finanční závislost na politicích. Dobrý a silný lídr se kritiky nebojí.
A víte, co měli Motoristé před volbami v programu? "Nechceme, aby veřejnoprávní média byla financována přímo ze státního rozpočtu – tím by se stala vládními." Včera na vládě zvedli ruku pro pravý opak.
Uděláme vše proto, aby to neprošlo.
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