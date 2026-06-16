Grolich (KDU-ČSL): Začíná éra vládní televize

16.06.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke změně financování veřejnoprávních médií

Grolich (KDU-ČSL): Začíná éra vládní televize
Foto: KDU-ČSL
Popisek: Jan Grolich

Konec veřejnoprávních médií v Česku, začíná éra vládní televize.

Když si Andrej Babiš kdysi koupil MAFRU, chtěl mít jistotu, že noviny budou psát jeho pravdu. Je to jednoduchý vzorec. Jde o kontrolu a finanční závislost na politicích. Dobrý a silný lídr se kritiky nebojí.

A víte, co měli Motoristé před volbami v programu? "Nechceme, aby veřejnoprávní média byla financována přímo ze státního rozpočtu – tím by se stala vládními." Včera na vládě zvedli ruku pro pravý opak.

Uděláme vše proto, aby to neprošlo.

Mgr. Jan Grolich

  • KDU-ČSL
  • hejtman
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Článek obsahuje štítky

Česká televize , Český rozhlas , ČR , ČRo , financování , KDU-ČSL , Grolich , koncesionářké poplatky

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JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Jedno nechápu

Proč je podle vás odpad s větrných elektráren tak velký problém? Větší než třeba z jaderných elektráren. Pro ten se také přeci našlo řešení, a to jde podle mě o mnohem víc nebezpečný odpad. Proč by to nešlo i u těch větrných? Mě třeba větrné elektrárny nepřijdou špatné, ale je pravda, že tu pro ně m...

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke změně financování veřejnoprávních médií