ODS je v tranzici, baví se Holec. Skončí jedna velká lež

13.06.2026 13:56 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Debata o přijetí eura na sobotní ideové konferenci ODS rozvířila reakce. Komentátor Petr Holec tvrdí, že strana tím dokončuje svůj odklon od někdejších konzervativních pozic a přestává být stranou české koruny. Varuje také před dopady společné měny na českou ekonomiku i dostupnost bydlení.

ODS je v tranzici, baví se Holec. Skončí jedna velká lež
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

ODS na dnešní sobotní ideové konferenci představuje programové priority i další směřování strany. Řešit se má také přijetí eura, na což reaguje komentátor Petr Holec velmi ostře. „ODS tím spáchá coming out. Přijme euro, a tím přestane kdysi strana české koruny definitivně existovat,“ uvádí. 

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Dodává, že tím skončí představa, že ODS zůstává stejnou stranou jako dřív. „Skončí tak velká lež, že je ODS pořád ODS. Odteď bude europartají,“ dodává Holec v komentáři na svém webu.

Za jedinou skutečnou ideu ODS označuje „antibabišismus“. A připomíná také počínání bývalého předsedy ODS Petra Fialy, který v minulosti objížděl Česko s peticí za českou korunu a výjimku z povinnosti přijmout euro.

ODS byla v otázce eura „v tranzici“ delší dobu. Vládní pakt s „fanatickými eurostranami“, mezi které Holec řadí TOP 09, STAN a Piráty, tento posun pouze dokončil.

Byl to přitom právě bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), která ve spolupráci s ČNB každoročně předkládal expertní analýzy o ekonomické nepřipravenosti Česka na vstup do eurozóny a o nevýhodách přijetí společné měny.

Analýzy opakovaně docházely k závěru, že eurozóna pro Česko není vhodnou měnovou unií, protože česká ekonomika s ní není dostatečně sladěná. Společná měna sice může zbavit exportéry kurzového rizika, zároveň ale podle něj může znamenat ekonomickou stagnaci pro ostatní.

V této souvislosti Petr Holec zmiňuje i Slovensko, které podle něj z přijetí eura neprofitovalo. Slováci podle Holce „s eurem zchudli ve srovnání s námi Čechy“, o kterých prezident Petr Pavel prohlásil, že trpí nezdravou nostalgií po koruně. „Prezident Petr Pavel trpí nezdravým momentálním gumáctvím,“ neodpustil si ostrou poznámku.

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https://pholec.opinio.cz

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