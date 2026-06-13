Víc peněz a kariérní postup. Zelenskyj láká další muže do armády

13.06.2026 10:22 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ukrajinská armáda hlásí úspěch za úspěchem a tvrdí, že se jí daří zasahovat ruské cíle za frontou. Ale to nic nemění na tom, že Ukrajinci nemají dost mužů, které by poslali na frontu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj proto začal lákat zahraniční dobrovolníky, aby se připojili k ukrajinské armádě. A oznámil, jak se zvýší platy ukrajinských vojáků. Ve stejné době Zelenskyj podepsal zákon, který vylučuje ruštinu z ochrany v rámci Evropské jazykové charty.

Víc peněz a kariérní postup. Zelenskyj láká další muže do armády
Foto: screen X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 24262 lidí
Ukrajinci tvrdí, že se jim daří zasahovat Rusy na frontě i ve středních vzdálenostech za frontou a s pomocí dronů ničit jejich zásobovací trasy. Velké problémy např. se zásobováním pohonnými hmotami má poloostrov Krym, který Rusové obsadili v roce 2014.

Ruská nezávislá mediální společnost Mediazona ve spolupráci s ruskou službou BBC napsala, že bylo potvrzeno nejméně 225 tisíc ruských vojáků, kteří na Ukrajině zemřeli. Novináři poznamenávají, že skutečná čísla jsou pravděpodobně výrazně vyšší, protože jejich ověřené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou nekrology, příspěvky příbuzných, zprávy z regionálních médií a prohlášení místních úřadů.

Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil odhaduje, že k 12. červnu ztratilo Rusko od 22. února 2022 na Ukrajině přibližně 1,38 milionu vojáků. Číslo zahrnuje mrtvé, zraněné, pohřešované a zajaté.

Anketa

Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?

14%
75%
6%
2%
3%
hlasovalo: 16837 lidí
Jenže to nemění nic na tom, že ukrajinská armáda potřebuje muže, potřebuje fyzickou sílu na frontě. Ukrajinci prakticky po celou dobu války bojují jak proti ruským agresorům, tak proti nedostatku vlastních mužů na frontě.

Volodymyr Zelenskyj se obrátil na své spoluobčany, popsal jim, jak se zlepší podmínky vojáků, a otevřeně zval do ukrajinské armády zahraniční dobrovolníky. „Výrazně více příležitostí“ bude „otevřeno pro zahraniční dobrovolníky, aby se připojili k ukrajinské armádě,“ uvedl Zelenskyj.

Prezident zval zahraniční bojovníky do ukrajinské armády s tím, že byl přijat plán finanční udržitelnosti ukrajinské armády. Minimální plat prý bude 30 000 hřiven pro ty, kteří budou pracovat především v týlu. V přepočtu je to asi 14 tisíc korun.

„Budou uzavřeny nové, výrazně silnější smlouvy pro pěchotní personál. V průměru 300 000 hřiven na frontové linii,“ slíbil také Zelenskyj. V přepočtu jde asi o 140 tisíc korun. Vedle toho prý armáda nabídne lepší možnosti kariérního postupu. Platy se prý samozřejmě zvýší i velitelům, byť Zelenskyj zdůraznil, že pěšáci na frontové linii jsou naprosto nenahraditelní a Ukrajina je potřebuje.

 

 

Anketa

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?

16%
16%
63%
5%
hlasovalo: 8246 lidí
Ve stejné době, kdy zval zahraniční bojovníky do ukrajinské armády, Zelenskyj podepsal zákon, který vylučuje ruštinu z ochrany v rámci Evropské jazykové charty. Na sociální síti Facebook o tom informoval Ruslan Stefančuk, předseda Nejvyšší rady – ukrajinského parlamentu.

„Prezident Ukrajiny podepsal zákon č. 4699-IX – důležité rozhodnutí chránit ukrajinský jazykový prostor a plnit naše evropské závazky. Ruský jazyk je odstraněn ze seznamu jazyků, na které Ukrajina uplatňuje ustanovení Charty. Toto je spravedlivé a příkladné rozhodnutí. Jazyk agresora nemůže požívat ochrany určené na podporu jazyků původních obyvatel a národních komunit. Ukrajina brání státní jazyk, respektuje jazykovou a kulturní rozmanitost a odstraňuje ruský imperiální vliv. Ruštině odebírá privilegia, která roky zneužívala. Toto rozhodnutí je o důstojnosti, spravedlnosti a jazykové bezpečnosti Ukrajiny,“ napsal Ruslan Stefančuk.

Psali jsme:

Vadí vám UPA? To máte smůlu, vzkázali Ukrajinci Polákům
Přemysl Votava: Maminko, pošlete mi kůrku chleba...
Hádka o banderovcích otrávila občany Polska. A ti se projevili
„Proto jsou tak vzteklí.“ Tajemství Babišových výstupů s novináři

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://en.zona.media

https://t.co

https://x.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

kultura , Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , armády , ruština , drony , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Stefančuk , ukrajinština

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Připojili byste se jako dobrovolníci k ukrajinské armádě?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Německo

Tvrdíte, že Německo výrazně přispívá k bezpečnosti Evropy. To myslíte vážně? Jak? Tím, že jsem zve muslimské migranty?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Šediny jsou novým symbolem elegance Šediny jsou novým symbolem elegance Jízda na kole nabízí mnoho výhodJízda na kole nabízí mnoho výhod

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Víc peněz a kariérní postup. Zelenskyj láká další muže do armády

10:22 Víc peněz a kariérní postup. Zelenskyj láká další muže do armády

Ukrajinská armáda hlásí úspěch za úspěchem a tvrdí, že se jí daří zasahovat ruské cíle za frontou. A…