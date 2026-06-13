Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
Ruská nezávislá mediální společnost Mediazona ve spolupráci s ruskou službou BBC napsala, že bylo potvrzeno nejméně 225 tisíc ruských vojáků, kteří na Ukrajině zemřeli. Novináři poznamenávají, že skutečná čísla jsou pravděpodobně výrazně vyšší, protože jejich ověřené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou nekrology, příspěvky příbuzných, zprávy z regionálních médií a prohlášení místních úřadů.
Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil odhaduje, že k 12. červnu ztratilo Rusko od 22. února 2022 na Ukrajině přibližně 1,38 milionu vojáků. Číslo zahrnuje mrtvé, zraněné, pohřešované a zajaté.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
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Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Volodymyr Zelenskyj se obrátil na své spoluobčany, popsal jim, jak se zlepší podmínky vojáků, a otevřeně zval do ukrajinské armády zahraniční dobrovolníky. „Výrazně více příležitostí“ bude „otevřeno pro zahraniční dobrovolníky, aby se připojili k ukrajinské armádě,“ uvedl Zelenskyj.
Prezident zval zahraniční bojovníky do ukrajinské armády s tím, že byl přijat plán finanční udržitelnosti ukrajinské armády. Minimální plat prý bude 30 000 hřiven pro ty, kteří budou pracovat především v týlu. V přepočtu je to asi 14 tisíc korun.
„Budou uzavřeny nové, výrazně silnější smlouvy pro pěchotní personál. V průměru 300 000 hřiven na frontové linii,“ slíbil také Zelenskyj. V přepočtu jde asi o 140 tisíc korun. Vedle toho prý armáda nabídne lepší možnosti kariérního postupu. Platy se prý samozřejmě zvýší i velitelům, byť Zelenskyj zdůraznil, že pěšáci na frontové linii jsou naprosto nenahraditelní a Ukrajina je potřebuje.
A course of action has been approved – to increase the financial sustainability of our defense and ensure the continued transformation of the Ukrainian Army.— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) June 12, 2026
First – pay. We have the resources to increase pay in the military. The minimum will be 30,000 hryvnias in rear areas.… pic.twitter.com/dr3Bzod4aA
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
„Prezident Ukrajiny podepsal zákon č. 4699-IX – důležité rozhodnutí chránit ukrajinský jazykový prostor a plnit naše evropské závazky. Ruský jazyk je odstraněn ze seznamu jazyků, na které Ukrajina uplatňuje ustanovení Charty. Toto je spravedlivé a příkladné rozhodnutí. Jazyk agresora nemůže požívat ochrany určené na podporu jazyků původních obyvatel a národních komunit. Ukrajina brání státní jazyk, respektuje jazykovou a kulturní rozmanitost a odstraňuje ruský imperiální vliv. Ruštině odebírá privilegia, která roky zneužívala. Toto rozhodnutí je o důstojnosti, spravedlnosti a jazykové bezpečnosti Ukrajiny,“ napsal Ruslan Stefančuk.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.