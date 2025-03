HZS: Největší riziko požáru dopravních prostředků na elektropohon hrozí při nabíjení

Drtivá většina z nich se týkala elektrokoloběžek, elektrokol a dalších menších zařízení, elektrovozidel v loňském roce hořelo 12, hybridních vozidel 15. Největší nebezpečí, že požár vznikne, nehrozí při běžném provozu, ale při nabíjení.

Počty požárů s dopravními prostředky na elektropohon (elektromobil, e-kolo, e-koloběžka, e-motocykl, apod.) teprve od roku 2023 rozdělujeme na kategorie "Elektrovozidla" (elektromobil, sklad baterií určených do elektromobilů či zařízení určená pro nabíjení elektrovozidel) a "Bateriový pohon" (dopravní prostředky částečně nebo plně poháněné bateriovým systémem: e-kolo, e-koloběžka, e-motocykl, apod., případně samostatný akumulátor určený pro jejich provoz).

Požáry elektroaut

S požáry elektroaut se hasiči samozřejmě setkávají v rámci běžné zásahové činnosti, ať už při dopravních nehodách nebo při jiných mimořádných událostech. Dokud není požárem zasažená baterie, probíhá zásah prakticky stejně jako u vozidel s konvenčním pohonem a požár je možné uhasit během minut. Jestliže ale požár baterii nějakým způsobem zasáhne, je hašení komplikovanější.

Chemická reakce v baterii totiž probíhá i po prvním uhašení viditelného plamene (hoření plastových krytů apod.). Jinak řečeno, bateriové články hoří nadále i uvnitř baterie bez přístupu kyslíku, a může tedy dojít k jejímu opětovnému rozhořívání a vzniku požáru. Pokud se hořící elektroauto nachází na volném prostranství, hasiči je mohou ponořit do vodní lázně do kontejneru pro hašení. V případech, že se elektromobil nachází například v garáži, a pokud ho nelze „vytáhnout“ na volné prostranství, je třeba aplikovat alternativní postup: prvotní zásah pomocí zařízení s řezacím vodním paprskem o tlaku 300 bar.

To je speciální zařízení pro řezání a hašení, které umí s pomocí silného proudu vody s příměsí abraziva proříznout i silné materiály, třeba různě silné stěny, pláště budov nebo střechy. Vodním paprskem hasiči do obalu baterie udělají otvor a baterii pak mohou hasit napřímo. Vozidlo je ale třeba i tak vždy následně z garáží vytáhnout, kontrolovat termokamerou a následně ho preventivně ponořit do kontejneru pro hašení. Po ochlazování by měl elektromobil být umístěn na karanténní plochu, kde nebude v případě opětovného zahoření nic v okolí ohroženo. Kontaminovaná voda z vodní lázně se vždy musí ekologicky zlikvidovat.

Bezpečné nabíjení je klíčové

Pokud má uživatel pocit, že se s vozem v oblasti baterie děje něco nestandardního (nárůst teploty, signalizace kontrolních světel, zápach), měl by jej okamžitě nechat zkontrolovat v servisu. Pokud už z baterie unikají nějaké zplodiny hoření, je nutné ihned přivolat hasiče. Doporučujeme u elektromobilů nepodceňovat pravidelnou autorizovanou kontrolu a údržbu, která spočívá i v pravidelné aktualizaci softwaru. Aktuální softwarový systém může v některých případech včas upozornit na závadu, provést odpojení baterie, případně o možné závadě na dálku informovat uživatele vozidla.

Drtivá většina požárů ale vzniká během nabíjení kvůli technické závadě. K nabíjení je proto třeba vždy používat pouze certifikované dedikované nabíjecí zařízení (tj. nabíjení definované, řízené, kontrolované, například tzv. wallbox) a postupovat v souladu s instrukcemi od výrobce elektromobilu.

Požadavek dedikovaného nabíjení (spolu s požadavkem vypínání energie v prostoru, kde se dobíjecí body nacházejí), proto hasiči žádali zahrnout také do připravované normy ČSN 33 2130 ed. 4 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody.

Požáry menších zařízení na elektropohon

I v případě požárů elektrokoloběžek a elektrokol představuje hořící baterie komplikaci a riziko opětovného rozhořívání i po prvotním uhašení. Baterii je proto většinou třeba vložit do nádoby s vodou, a to i na několik desítek hodin.

I u menších dopravních prostředků na elektropohon představuje největší riziko jejich nabíjení. Po dobu nabíjení je proto nikdy nenechávejte bez dozoru a nenabíjejte je přes noc. Tyto požáry postupují velice rychle a jsou velice nebezpečné. Při sebemenším náznaku, že z baterie unikají nějaké zplodiny hoření, je třeba jednat.

Pokud je to možné a bezpečné, odpojte nabíječku ze zásuvky a dopravní prostředek vyneste někam ven z domu. Použít můžete hasicí přístroj. Požár lithiové baterie je ale velice nebezpečný a postupuje rychle; během několika sekund může místnost zakouřit toxickými zplodinami tak, že dojde ke ztrátě orientace. Je proto na místě dobře zvážit situaci a možná rizika a v případě, kdy není jisté, že se požár podaří zvládnout, se raději rychle evakuovat do bezpečí. V každém případě zavolejte hasiče.

Elektrokoloběžky a elektrokola musejí mnohdy přestát různé výkyvy počasí a také hrubé zacházení spojené s běžným provozem. Trpí tak i jejich baterie; je proto na místě zařízení minimálně jednou ročně nechat důkladně prohlédnout v autorizovaném servisu, pravidelně kontrolovat, jestli elektromobil nebo nabíječka nevykazuje známky poškození nebo se nepřehřívá a používat certifikované a kompatibilní nabíjecí zařízení.