Kupka (ODS): Změníme to, když budeme nadále podporovat Ukrajinu

23.02.2026 6:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k válce na Ukrajině.

Kupka (ODS): Změníme to, když budeme nadále podporovat Ukrajinu
Foto: Repro Týden v politice, ČT
Popisek: Martin Kupka

Rusko napadlo Ukrajinu a denně tam zabíjí nevinné lidi a ničí domy, školy, nemocnice i důležitou energetickou infrastrukturu. To je realita.

Změnit to můžeme jen my všichni - tím, že budeme pojmenovávat věci pravým jménem a nebudeme před pravdou zavírat oči. A také tím, že budeme nadále podporovat Ukrajinu, která si Rusko k sobě nepozvala.

Díky všem, kdo pomáháte a podporujete napadenou zemi v obraně proti imperialistické agresi. 

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Řval, že výsledek voleb nerespektuje.“ Co skutečně chtějí chvilkaři
400 000 Kč pro Ukrajinu. Okamura se ozval a Kolář mladší na něj sprostě vyjel
S kým to Fico hovořil? Za odstřihnutím elektřiny Ukrajině může být něco víc
Petr Kolman: Koho z minulé vlády pochválil prezident?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kupka , ODS

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Padne nakonec Rusko?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

NERV

Proč přesně jste tento orgán zrušili? Pokud vím, i vy jste se dřív o jejich tvrzení často opírala a podle mě je obecně dobré, když existují nějaké nezávislé poradní orgány. Nebo podle vás nebyl NERV nezávislý?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Muži s větším penisem jsou pro ženy atraktivnějšíMuži s větším penisem jsou pro ženy atraktivnější Léky nevhodné pro kombinaci s pitím kávyLéky nevhodné pro kombinaci s pitím kávy

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Lacina (STAN): Parta spratků a podomních obchodníků s hloupostí ve sněmovně

7:04 Lacina (STAN): Parta spratků a podomních obchodníků s hloupostí ve sněmovně

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke klesajícím preferencím Motoristů.