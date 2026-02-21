Kupka (ODS): Změníme to, když budeme nadále podporovat Ukrajinu

Rusko napadlo Ukrajinu a denně tam zabíjí nevinné lidi a ničí domy, školy, nemocnice i důležitou energetickou infrastrukturu. To je realita.
Změnit to můžeme jen my všichni - tím, že budeme pojmenovávat věci pravým jménem a nebudeme před pravdou zavírat oči. A také tím, že budeme nadále podporovat Ukrajinu, která si Rusko k sobě nepozvala.
Díky všem, kdo pomáháte a podporujete napadenou zemi v obraně proti imperialistické agresi.
