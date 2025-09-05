Hospodářská komora zveřejnila Blanickou výzvu

Komora požaduje, aby poslanci a senátoři zřídili v obou komorách parlamentu výbory či stálé komise pro snižování regulatorní a byrokratické zátěže a přijali antibyrokratický zákon. Zároveň vyzývá české europoslance, aby na evropské úrovni prosadili zavedení tzv. tabulek povinností u všech právních předpisů EU.
Blanickou výzvu přímo na Blaníku představil prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Podle něj je vysoká regulatorní a byrokratická zátěž jedním z hlavních důvodů slábnoucí konkurenceschopnosti tuzemské i evropské ekonomiky a podnikatelé ji vnímají jako jeden z hlavních problémů dneška.
„Neodůvodněná regulace a nadměrná byrokracie jsou dnes jednou z hlavních brzd růstu a prosperity. Namísto toho, abychom se věnovali podnikání a práci, které nás živí a táhnou ekonomiku vpřed, ztrácíme nervy, čas a peníze v bující džungli regulací. Vyzýváme proto politiky, aby měli odvahu tento problém řešit a aby se jeho odstranění stalo prioritou příští vlády,“ vyzval Zdeněk Zajíček.
Blanická výzva je součástí iniciativy Hospodářské komory s názvem Byrokratický detox, která chce systémově řešit neodůvodněnou regulatorní a nadměrnou byrokratickou zátěž pro podnikatele konkrétními legislativními změnami na národní i evropské úrovni. Hospodářská komora upozorňuje, že v Česku platí přes 30 000 právních předpisů s odhadem až stovkami tisíc povinností, ve kterých se málokdo orientuje. Cílem detoxu je zavést trvalé mechanismy pro transparentní i udržitelné vyhodnocování regulatorní zátěže a soustavné snižování s ní spojené byrokracie.
Blanická výzva obsahuje v této souvislosti požadavky vůči zákonodárcům, aby zřídili v Poslanecké sněmovně a Senátu výbor nebo stálou komisi pro snižování regulatorní a byrokratické zátěže. Zároveň na politiky apeluje, aby předložili a prosadili antibyrokratický zákon na základě návrhu HK ČR, který zavede tabulky veřejnoprávních povinností u všech právních předpisů a založí procesy, které nasměrují náš právní řád k systémovému snižování regulatorní a byrokratické zátěže.
Na europoslance pak směřuje výzva, aby na unijní úrovni podpořili doporučení Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), aby obdobné tabulky vznikaly i u evropských právních předpisů. EHSV v tomto doporučení vycházel právě z české iniciativy Hospodářské komory Byrokratický detox.
Komora zároveň vyzývá podnikatele i občany, aby se do iniciativy zapojili a podpořili ji svými podpisy. „Stejně jako legenda praví, že Blaničtí rytíři vyjedou na pomoc, až bude české zemi nejhůř, i my dnes říkáme „Dost bylo byrokracie.“ Naší zbraní však není meč, ale podpis. Proto vyzývám všechny, komu není lhostejná budoucnost naší země, aby se k Blanické výzvě připojili. Jde o téma, jehož řešení nelze dál odkládat,“ zdůraznil prezident HK ČR Zajíček.
Více informací, text výzvy a možnost připojit podpis najdete na webu ZDE.
autor: Tisková zpráva