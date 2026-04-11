Jihočeský kraj: Dopravní omezení v Českých Budějovicích a okolí

11.04.2026 11:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Jihočeský kraj upozorňuje řidiče na připravovaná dopravní omezení v Českých Budějovicích a v Plané u Českých Budějovic, související s plánovanými stavebními pracemi.

Jihočeský kraj: Dopravní omezení v Českých Budějovicích a okolí
Foto: Jihočeský kraj
Popisek: Jihočeský kraj - logo

Od 13. dubna do 1. listopadu 2026 bude zcela uzavřen úsek silnice I/3 (Pražská ulice) v Českých Budějovicích v místě mostu přes Dobrovodský potok. Důvodem je kompletní rekonstrukce mostu. Hlavní objízdná trasa ve směru od Písku povede ze Strakonické ulice přes Nádražní ulici, dále po ulici Generála Píky na okružní křižovatku, odtud po výpadovce směrem na Plzeň a přes křižovatku Diamant zpět na hlavní tah směrem na Tábor. Objízdná trasa v opačném směru bude vedena stejně.

Pro vozidla do 6 tun bude možné využít kratší objízdnou trasu z Pražské ulice přes ulice Plzeňská, Suchomelská a Karoliny Světlé zpět na hlavní tah. V obou směrech bude možné využít také ulici Horní, která propojuje hlavní silnice v této části města.

Současně bude od 13. dubna do 31. srpna 2026 částečně omezen provoz v Plané u Českých Budějovic u letiště, na silnici I/3 ve směru na Český Krumlov. Důvodem je výstavba nové křižovatky pro napojení letiště. Doprava zde bude vedena kyvadlově. Ve všední dny v ranní a odpolední dopravní špičce ji budou řídit pracovníci, mimo tyto časy semafory.

Pro nákladní dopravu nad 6 tun bude možné využít značenou objízdnou trasu mimo centrum města. Ve směru od Českého Krumlova na Písek a Plzeň povede od okružní křižovatky u Plané po jižní spojce na dálnici D3, dále přes mimoúrovňovou křižovatku Úsilné na ulici Generála Píky, Strakonickou ulici a přes křižovatku Diamant na výpadovku směrem na Plzeň. V opačném směru bude trasa vedena shodně.

Uvědomujeme si, že uvedená omezení mohou způsobit komplikace v dopravě i prodloužení doby jízdy. Rekonstrukce mostu i výstavba nové křižovatky jsou však zásadními investicemi, které do budoucna přispějí ke zvýšení bezpečnosti provozu, plynulejšímu průjezdu městem i lepšímu dopravnímu napojení širšího regionu včetně rozvoje letiště.

Řidiče prosíme o zvýšenou opatrnost, trpělivost a shovívavost při průjezdu dotčenými úseky. Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

Článek obsahuje štítky

doprava , kraj Jihočeský , stavba , TZ

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

