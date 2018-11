Juniorští olympionici na ministerstvu školství

První polovina tohoto měsíce patřila třetím olympijským hrám mládeže do 18 let, které se letos konaly v jihoamerickém Buenos Aires. Zúčastnilo se jich na čtyři tisícovky sportovců z celého světa, kteří se utkali ve vice než třicítce sportovních odvětví. Pro českou výpravu byly hry velmi úspěšné - získali jsme celkem 13 medailí, což je o 5 více než na stejných hrách v roce 2014. Oceněné sportovce dnes přijal ministr školství Robert Plaga a poděkoval jim za skvělou reprezentaci českého juniorského sportu.

Letní olympijské hry mládeže se v argentinské metropoli konaly od 6. do 18. října 2018. Slavnostnímu zahájení, které se konalo mimo stadion, a to přímo na náměstí Buenos Aires, přihlíželo na čtvrt milionu diváků z celého světa. Soutěže probíhaly ve 32 sportovních odvětvích, mezi kterými se nově objevilo sportovní horolezectví, ale stejně tak taneční sporty či karate. Celkem se z České republiky kvalifikovalo 52 mladých sportovců, kteří soutěžili v osmnácti sportech. Kromě získaných třinácti medailí se dalších 15 sportovců umístilo na 4. až 8. místě. „Dlouhodobě se nedařilo českým sportovcům předvést nejlepší výkon či zvítězit na nejvýznamnějších sportovních akcích. Toto je již nová generace sportovců s řadou úspěchů na juniorských světových soutěžích, která své výsledky obhájila na olympiádě. Musíme vytvořit takové podmínky, aby podobné úspěchy dosáhli i v seniorských výběrech,“ říká náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář.

Plavkyně Barbora Seemanová získala dvě zlata a bronz, další zlato přidala talentovaná atletka Barbora Malíková. Stříbrné medaile převzali basketbalistka Kateřina Galíčková, veslařky Eliška Podrazilová a Anna Šantrůčková a judista Martin Bezděk, který byl navíc i bronzový. Bronz vybojovali vzpěrač František Polák, kanoista Jiří Minařík, kordistka Veronika Bieleszová, oštěpař Martin Florián a badmintonistka Tereza Švábíková.

„Překonat někdy v budoucnu třináct medailí bude hodně těžké. Ale smekám před celou výpravou, nejen medailisté předváděli v Buenos Aires vynikající výkony. Měli možnost setkat s řadou hvězd, účastnit se vzdělávacích programů. Věřím, že to vše pro ně bude přínosné do další sportovní kariéry, i když je čeká náročný přechod z juniorské do dospělé kategorie,“ řekl Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru a šéf mise, který mladé sportovce k ministrovi školství Robertu Plagovi také doprovodil.

Letní Olympijské hry mládeže proběhly letos již potřetí, v roce 2010 se konaly v Singapuru (7 medailí pro ČR), před čtyřmi lety v čínském Nankingu (8 medailí pro ČR).

autor: Tisková zpráva