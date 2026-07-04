Dostál (Stačilo!): Co z historie přepíšeme příště?

Zelenskému prý "nikdo nebude říkat, jaké hrdiny má ctít". Těmi "hrdiny" míní banderovce a teroristy z UPA, kteří v rámci ideologie "etnicky čisté Ukrajiny" při Volyňském masakru brutálně povraždili sto tisíc Poláků. Jejich cílem nebylo nic jiného než genocida; "nejdřív Židy, potom Poláky" znělo heslo dne.
Co z historie přepíšeme příště? Budeme obdivovat banderovce, henleinovce, neonacisty z brigády Azov? Poláci to zjevně takto nevidí, ti paměť neztratili - jejich prezident Nawrocki je historik a vlastenec (ne jako Vy-Víte-Kdo).
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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