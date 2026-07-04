Dostál (Stačilo!): Co z historie přepíšeme příště?

05.07.2026 7:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k uctívání teroristů na Ukrajině

Dostál (Stačilo!): Co z historie přepíšeme příště?
Foto: Reprofoto: Prostor X
Popisek: Ondřej Dostál

Zelenskému prý "nikdo nebude říkat, jaké hrdiny má ctít". Těmi "hrdiny" míní banderovce a teroristy z UPA, kteří v rámci ideologie "etnicky čisté Ukrajiny" při Volyňském masakru brutálně povraždili sto tisíc Poláků. Jejich cílem nebylo nic jiného než genocida; "nejdřív Židy, potom Poláky" znělo heslo dne.

Co z historie přepíšeme příště? Budeme obdivovat banderovce, henleinovce, neonacisty z brigády Azov? Poláci to zjevně takto nevidí, ti paměť neztratili - jejich prezident Nawrocki je historik a vlastenec (ne jako Vy-Víte-Kdo).

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
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Článek obsahuje štítky

Dostál , historie , Ukrajina , STAČILO!

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Ukrajina (válka na Ukrajině)

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k uctívání teroristů na Ukrajině