Dokument o Rusku na hodině občanky. Ředitel vytýká, učitelka se omlouvá

05.07.2026 7:24 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Učitelka z Havířova v rámci občanské výchovy pustila osmiminutové video bývalého člena SPD Jakuba Zieby o Rusku. Zieba žije již několik let ve Volgogradu, kde také studuje na univerzitě. Kristina Vejnbender, redaktorka serveru Voxpot, upozornila, že Zieba pravděpodobně tvoří videa z vlastní iniciativy, ale dostává za ně peníze od ruského státu. A učitelka v Havířově byla za to, že žákům pouštěla jeho video, potrestána. Podle Společnosti pro obranu svobody projevu (SOSP) to není v pořádku.

Dokument o Rusku na hodině občanky. Ředitel vytýká, učitelka se omlouvá
Foto: kr-stredocesky.cz
Popisek: Prázdná třída, ilustrační foto

Učitelka jedné ze základních škol v Havířově pouštěla žákům v hodinách ruštiny a občanské výchovy video, které vytvořil Jakub Zieba, bývalý člen SPD a zastupitel města Plzně, který byl do zastupitelstva zvolen v roce 2022. Letos mu tedy skončí zastupitelský mandát.

Zieba v roce 2021 začal studovat na Volgogradské státní univerzitě. Dlouhodobě žije ve Volgogradu a právě z tohoto města točí videa, na kterých líčí Rusko jako krásnou, úžasnou a prosperující zemi. Kristina Vejnbender, redaktorka serveru Voxpot, napsala článek, v němž uvedla, že Zieba pravděpodobně tvoří tato videa z vlastní iniciativy, ale dostává za ně i finanční příspěvky od mašinérie ruské státní propagandy. Toto své tvrzení novinářka posléze zopakovala i v rozhovoru pro Český rozhlas.

Zieba tvrzení odmítl.

„Prý jsme na výplatní pásce Kremlu, píšou nějací novináři. Známe, co jsou takoví podobní novináři zač. (…) Pokud by byl můj blog o životě v Rusku někým placen, že by kvalita mých videí byla mnohem vyšší a profesionálnější? (...) Moje videa jsou autentická a z mé vlastní iniciativy o životě v Rusku, pravdivá a z první ruky…“ napsal Zieba na sociální síti Facebook v dubnu 2026.

Učitelka z Havířova Lucie Švrčková podle serveru Novinky skutečně pouštěla žákům deváté třídy Ziebovo video, a to dokonce dvakrát.

„U svých dětí se snažím kontrolovat obsah toho, co sledují na internetu. Zrovna tohle bych jim neukazoval, protože se z mého pohledu jedná o propagandu, která je může ohrozit. Něco takového do školy přece nepatří,“ podotkl jeden z rodičů, který si však nepřál prozradit své jméno.

Ředitel školy si prý nejdřív ověřoval, zda k tomu došlo, a když se ukázalo, že žákům skutečně video pouštěla, následoval trest.

„Ukázka videa trvala zhruba osm minut. Je to ostudné a absolutně nepřijatelné. Použití takového materiálu bylo v rozporu s koncepcí a vzdělávací strategií školy. Žáky vedeme ke kritickému myšlení, ověřování informací i kultivované diskuzi, což bychom měli dělat v první řadě my učitelé,“ zdůraznil ředitel školy Petr Ptáček.

„Dostala vytýkací dopis, příští rok už nebude občanskou výchovu učit a na její další pedagogickou činnost dohlédneme formou hospitací,“ doplnil k situaci ředitel.

K případu se vyjádřila také Společnost pro obranu svobody projevu, kterou spoluzakládal známý vývojář počítačových her Daniel Vávra.

„Není snad logické a běžné zařadit do výuky cizího jazyka na ZŠ videoukázku z cestopisu českého studenta věkově blízkého žákům, který v dané zemi žije a dobře ji zná?“ padla otázka ze strany SOSP.

„Pokud by se to týkalo němčiny v Německu nebo angličtiny v Británii (představit si lze i na Západě běžnou výuku čínštiny nebo arabštiny), bude také autor cestopisu podezírán z toho, že šíří německou nebo britskou propagandu, a učitelka za to bude potrestána? Co se to s námi proboha děje? Mají se učitelé bát pustit žákům cokoli ruského? Proč tam tedy ředitel vůbec má výuku ruštiny, když se k tomu staví takto?“ padla také otázka.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.irozhlas.cz

https://www.novinky.cz

https://www.voxpot.cz

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Český rozhlas , komunální volby , Rusko , volby , SPD , Novinky , propaganda , Volgograd , Voxpot , ěkolství , Zieba

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