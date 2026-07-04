Dokument o Rusku na hodině občanky. Ředitel vytýká, učitelka se omlouvá

Učitelka jedné ze základních škol v Havířově pouštěla žákům v hodinách ruštiny a občanské výchovy video, které vytvořil Jakub Zieba, bývalý člen SPD a zastupitel města Plzně, který byl do zastupitelstva zvolen v roce 2022. Letos mu tedy skončí zastupitelský mandát.
Zieba v roce 2021 začal studovat na Volgogradské státní univerzitě. Dlouhodobě žije ve Volgogradu a právě z tohoto města točí videa, na kterých líčí Rusko jako krásnou, úžasnou a prosperující zemi. Kristina Vejnbender, redaktorka serveru Voxpot, napsala článek, v němž uvedla, že Zieba pravděpodobně tvoří tato videa z vlastní iniciativy, ale dostává za ně i finanční příspěvky od mašinérie ruské státní propagandy. Toto své tvrzení novinářka posléze zopakovala i v rozhovoru pro Český rozhlas.
Zieba tvrzení odmítl.
„Prý jsme na výplatní pásce Kremlu, píšou nějací novináři. Známe, co jsou takoví podobní novináři zač. (…) Pokud by byl můj blog o životě v Rusku někým placen, že by kvalita mých videí byla mnohem vyšší a profesionálnější? (...) Moje videa jsou autentická a z mé vlastní iniciativy o životě v Rusku, pravdivá a z první ruky…“ napsal Zieba na sociální síti Facebook v dubnu 2026.
Učitelka z Havířova Lucie Švrčková podle serveru Novinky skutečně pouštěla žákům deváté třídy Ziebovo video, a to dokonce dvakrát.
„U svých dětí se snažím kontrolovat obsah toho, co sledují na internetu. Zrovna tohle bych jim neukazoval, protože se z mého pohledu jedná o propagandu, která je může ohrozit. Něco takového do školy přece nepatří,“ podotkl jeden z rodičů, který si však nepřál prozradit své jméno.
Ředitel školy si prý nejdřív ověřoval, zda k tomu došlo, a když se ukázalo, že žákům skutečně video pouštěla, následoval trest.
„Ukázka videa trvala zhruba osm minut. Je to ostudné a absolutně nepřijatelné. Použití takového materiálu bylo v rozporu s koncepcí a vzdělávací strategií školy. Žáky vedeme ke kritickému myšlení, ověřování informací i kultivované diskuzi, což bychom měli dělat v první řadě my učitelé,“ zdůraznil ředitel školy Petr Ptáček.
„Dostala vytýkací dopis, příští rok už nebude občanskou výchovu učit a na její další pedagogickou činnost dohlédneme formou hospitací,“ doplnil k situaci ředitel.
K případu se vyjádřila také Společnost pro obranu svobody projevu, kterou spoluzakládal známý vývojář počítačových her Daniel Vávra.
„Není snad logické a běžné zařadit do výuky cizího jazyka na ZŠ videoukázku z cestopisu českého studenta věkově blízkého žákům, který v dané zemi žije a dobře ji zná?“ padla otázka ze strany SOSP.
„Pokud by se to týkalo němčiny v Německu nebo angličtiny v Británii (představit si lze i na Západě běžnou výuku čínštiny nebo arabštiny), bude také autor cestopisu podezírán z toho, že šíří německou nebo britskou propagandu, a učitelka za to bude potrestána? Co se to s námi proboha děje? Mají se učitelé bát pustit žákům cokoli ruského? Proč tam tedy ředitel vůbec má výuku ruštiny, když se k tomu staví takto?“ padla také otázka.
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