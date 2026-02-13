Nacher (ANO): Když není jak to obhájit, přicházejí urážky

Kauza komunikace mezi hercem Čermákem a ministrem Macinkou Hynek Čermák v rozhovoru pro DVTV říkal, jaké že zlé zprávy mu chodí, včetně těch od P. Macinky. DVTV v tom zřejmě viděla potenciál, tak to dala rovnou do titulku - “Macinka mi vyhrožoval v sms, že umřu hlady”.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Ten potenciál byl přece v tom, že jsou to další sms od ministra Macinky, tedy v návaznosti na kauzu sms P. Kolářovi, proto je tak podstatné PŘESNĚ vědět, jestli sms ano nebo ne. Žilo to svým životem a po sms poradci prezidenta, tu máme další skandál. Hurá.
Do doby, než se ozval P. Macinka, že žádné sms nepsal a že na herce nemá vůbec kontakt. H. Čermák na to reagoval tím, že natočil video, že se ministrovi omlouvá a s určitou dávkou ironie to vysvětlil tak, že to nebyly sms, ale zprávy na Instagramu. To byl tudíž nový bič na nás všechny, kteří jsme se k tomu vyjadřovali - je přece jedno jakým kanálem mu tu zprávu poslal.
Problém je ovšem v tom, že P. Macinka nepsal H. Čermákovi ani přes Instagram, ani nijak jinak. Herec zřejmě narážel na tweet, tedy veřejnou komunikaci P. Macinky. To je ovšem zcela jiný kontext a dvě zavádějící/nepravdivé informace, z nichž za tu první nese spoluodpovědnost i DVTV - z clickbait titulku, kde sms hrála hlavní roli, jak jsem vysvětlil kontext výše, se tak stala fraška.
Když není, jak to obhájit, přicházejí urážky. Těch lepších, kteří se vymezují vůči svoloči, lůze a dezoscéně… Tak pěkný den.
Ing. Patrik Nacher
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.