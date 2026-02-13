Nacher (ANO): Když není jak to obhájit, přicházejí urážky

13.02.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke komunikaci mezi hercem Čermákem a ministrem Macinkou

Nacher (ANO): Když není jak to obhájit, přicházejí urážky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Patrik Nacher (ANO)

Kauza komunikace mezi hercem Čermákem a ministrem Macinkou Hynek Čermák v rozhovoru pro DVTV říkal, jaké že zlé zprávy mu chodí, včetně těch od P. Macinky. DVTV v tom zřejmě viděla potenciál, tak to dala rovnou do titulku - “Macinka mi vyhrožoval v sms, že umřu hlady”.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
3%
1%
hlasovalo: 44473 lidí

Ten potenciál byl přece v tom, že jsou to další sms od ministra Macinky, tedy v návaznosti na kauzu sms P. Kolářovi, proto je tak podstatné PŘESNĚ vědět, jestli sms ano nebo ne. Žilo to svým životem a po sms poradci prezidenta, tu máme další skandál. Hurá.

Do doby, než se ozval P. Macinka, že žádné sms nepsal a že na herce nemá vůbec kontakt. H. Čermák na to reagoval tím, že natočil video, že se ministrovi omlouvá a s určitou dávkou ironie to vysvětlil tak, že to nebyly sms, ale zprávy na Instagramu. To byl tudíž nový bič na nás všechny, kteří jsme se k tomu vyjadřovali - je přece jedno jakým kanálem mu tu zprávu poslal.

Problém je ovšem v tom, že P. Macinka nepsal H. Čermákovi ani přes Instagram, ani nijak jinak. Herec zřejmě narážel na tweet, tedy veřejnou komunikaci P. Macinky. To je ovšem zcela jiný kontext a dvě zavádějící/nepravdivé informace, z nichž za tu první nese spoluodpovědnost i DVTV - z clickbait titulku, kde sms hrála hlavní roli, jak jsem vysvětlil kontext výše, se tak stala fraška.

Když není, jak to obhájit, přicházejí urážky. Těch lepších, kteří se vymezují vůči svoloči, lůze a dezoscéně… Tak pěkný den.

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Nacher (ANO): Vystoupení Zdeňka Hřiba vynechám, myslím, že si ho užijeme v televizi
Nacher (ANO): Už s tím černobílým světem skončeme
Nacher (ANO): Já to čtu tak, že jste se doposud nesmířili s výsledky voleb
Nacher (ANO): Musím některé věci dát na pravou míru a říct relevantní fakta

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Čermák , Nacher , ANO , Macinka

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zajímají vás skandály, útočící na ministra zahraničí Petra Macinku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Tomio Okamura byl položen dotaz

Kontrola neziskovek

Podle jakého klíče budete rozdělovat neziskovky na politické a nepolitické? Co když se za ty nepolitické budou ty politické schovávat? Jinak jsem pro kontrolu jejich financování, ale snad to neohrozí neziskovky, které lidem fakt pomáhají. Mimochodem uvědomujete si, že pomáhají, protože stát v pomoci...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Očkování proti pásovému oparu zpomaluje stárnutíOčkování proti pásovému oparu zpomaluje stárnutí Zdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střevZdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střev

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nacher (ANO): Když není jak to obhájit, přicházejí urážky

10:21 Nacher (ANO): Když není jak to obhájit, přicházejí urážky

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke komunikaci mezi hercem Čermákem a ministrem Macink…