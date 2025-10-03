KHS Jihočeského kraje: 780 potvrzených případů lymeské boreliózy

V Jihočeském kraji je rekordních 780 potvrzených případů lymeské boreliózy, téměř o tři stovky více než vloni, a 94 případů klíšťové encefalitidy.

Foto: kraj-jihocesky.cz
Popisek: Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje - logo

K 40. kalendářnímu týdnu evidují jihočeští hygienici celkem 780 nahlášených a potvrzených případů lymeské boreliózy a 94 případů klíšťové encefalitidy. Výskyt lymeské boreliózy je téměř o tři sta případů vyšší než ve srovnatelném období loňska a je výrazně nejvyšší za poslední roky.

V týdnu jsme u klíšťové encefalitidy zaznamenali nárůst o 1 nově nahlášený potvrzený případ. Od začátku sezony je tak v kraji potvrzeno 94 případů, to je stejně jako vloni v tomto období, vývoj výskytu tohoto onemocnění je tak podobný jako v předešlých sezonách. U lymeské boreliózy přibylo v týdnu výrazných 50 nových potvrzených případů. Aktuálně evidujeme 780 nahlášených a potvrzených případů, což je o 299 více než vloni v tomto období. Přitom vloni jsme v případě lymeské boreliózy zaznamenali nejvyšší výskyt za poslední roky, a sice 613 případů, letošní výskyt tedy již nyní patří v našich dlouhodobých statistikách k vůbec nejvyšším a lze předpokládat, že další nahlášené případy ještě budou do konce sezony přibývat,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Od začátku roku bylo v Jihočeském kraji potvrzeno 94 případů klíšťové encefalitidy: Českobudějovicko má 21, Táborsko 13, Českokrumlovsko 16, Prachaticko 13, Strakonicko 11, Jindřichohradecko 12 a Písecko má 8 případů. Vloni bylo v kraji ke 40. týdnu potvrzeno rovněž 94 případů.

Potvrzeno bylo v Jihočeském kraji k 40. týdnu 780 případů lymeské boreliózy, o 299 více než vloni v tomto období. V týdnu přibylo 50 nově nahlášených případů. Tradičně nejvíce jich je na Jindřichohradecku (176), Českobudějovicku (157), Táborsku (118) a Českokrumlovsku (125). Na Prachaticku je 85 případů. Tradičně nižší výskyty registrují hygienici na Strakonicku, kde je aktuálně 53 případů, a na Písecku je 66 případů.

Pro srovnání výskyt klíšťaty přenášených onemocnění v Jihočeském kraji v posledních letech

  • Výskyt lymeské boreliózy v absolutních číslech za poslední roky

  • V r. 2018 to bylo 473 případů

  • V r. 2019 to bylo 431 případů

  • V r. 2020 to bylo 367 případů

  • V r. 2021 to bylo 270 případů

  • V r. 2022 to bylo 529 případů

  • V r. 2023 to bylo 518 případů

  • V r. 2024 to bylo 613 případů

  • V r. 2025 dosud 780 případů

  • Výskyt klíšťové encefalitidy v absolutních číslech za poslední roky

    • V r. 2018 to bylo 121 případů

    • V r. 2019 to bylo 99 případů

    • V r. 2020 to bylo 137 případů

    • V r. 2021 to bylo 83 případů

    • V r. 2022 to bylo 130 případů

    • V r. 2023 to bylo 81 případů

    • V r. 2024 to bylo 110 případů

    • V r. 2025 dosud 94 případů

