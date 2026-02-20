Knížák zakročil: Hon na Macinku. Falešné demonstrace Milionu chvilek

Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se v posledních dnech nečekaně stal hvězdou mezi příznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa a republikánskými konzervativci. Stalo se tak díky jeho veřejně vyjádřené podpoře Trumpovy politiky a konfrontaci s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou.
Macinka, jenž je vicepremiérem a ministrem zahraničí v české vládě Andreje Babiše (ANO), se prosadil na mezinárodní scéně během Mnichovské bezpečnostní konference, když se pohádal s Clintonovou ohledně postojů k NATO, Ukrajině a globálnímu obchodu. Podle amerických médií Macinka energicky bránil Trumpa proti kritice ze strany politické konkurentky, což mu vyneslo označení „českého hrdiny antiwoke scény“.
Macinku pochválil sám prezident Trump
Pochválil ho dokonce sám Trump na sociální síti Truth Social. „Skvělá práce ve vaší debatě s Hillary Clintonovou na různá témata, včetně jejích směšných názorů na gender. Pozdravujte všechny ve vaší báječné zemi!“ vzkázal americký prezident českému vicepremiérovi.
Tento komentář zaznamenal vysoký dosah především v republikánských kruzích.
Trumpova přízeň Macinku katapultovala do pozice oblíbené postavy v amerických konzervativních médiích, jako je Newsmax a Fox News, kde byl citován jako příklad evropského spojence, který se nebojí konfrontovat liberální elity.
Šéf české diplomacie se setkal s ministrem zahraničí USA Marcem Rubiem @SecRubio na Board of Peace. pic.twitter.com/C3cOi7oPth— Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) February 19, 2026
Macinka Trumpa podporoval už během jeho prezidentské kampaně v roce 2024, kritizoval také evropskou politiku vůči Rusku a Číně. Jeho prohlášení na konferenci v Mnichově, kde zdůraznil nutnost realismu v zahraniční politice, rezonovala také v Latinské Americe, Indii a Brazílii.
Two prominent Liberland citizens and world leaders—Deputy Prime Minister Petr Macinka of the Czech Republic and President Javier Milei of Argentina—met for the first time during the launch of President Trump's Board of Peace. We are deeply honored and immensely proud of their… pic.twitter.com/dophGxDV4o— LiberlandPress (@PressLiberland) February 20, 2026
Americké zdroje uvádějí, že Macinka díky tomu získal přístup do Bílého domu a republikánských kruhů, což je pro ministra malé země jako Česko neobvyklé. Například komentátoři na YouTube a v podcastech ho přirovnávají k „evropské verzi Trumpa“, který přináší „čerstvý vítr“ do transatlantických vztahů.
Macinkova popularita mezi republikány vzrostla natolik, že se objevily spekulace o jeho možném vlivu na americkou politiku vůči Evropě, včetně posílení vazeb s Visegrádskou čtyřkou.
Falešné demonstrace Milionu chvilek
V domácím prostředí však Macinkova aktivita vyvolala také negativní reakce. Česká opozice a část veřejnosti ho označují za arogantního puberťáka, který ničí diplomatické tradice a ignoruje prezidenta republiky Petra Pavla.
Mgr. Petr Macinka
Mají ho za směšnou postavu, která si neuvědomuje vážnost funkce, a zdůrazňují, že jeho strana získala v posledních volbách jen šest procent hlasů, což ho údajně předurčuje k směřování do politické bezvýznamnosti.
Svůj názor vyjádřil také výtvarník a hudebník Milan Knížák. „Naše společnost, myslím tím obyvatele České republiky, je opět na cestě k regulovanému režimu založenému na lži, předstírání a zastrašování. Jedním z nejvarovnějších příkladů je kampaň proti Petru Macinkovi, který si ‚dovolil‘ mít odlišný názor než neblaze proslulá paní Clintonová,“ vyjádřil se známý umělec.
Dále uvádí, že společnost, která nevnímá politiku jako diskuzi, která si osobuje právo na pravdu, je na přímé cestě k totalitě. „Bývalá vládní garda předvádí pomlouvačnou kampaň a záměrně destabilizuje poměry ve společnosti a přitom to byli oni, kdo se dal na cestu zpět,“ uvádí Knížák.
„Falešné demonstrace Milionu chvilek“ jsou podle něj ukázkou politické demagogie a prezident zneužívá nálady v části společnosti podporované minulou vládní garniturou.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
„Máme slabé vedení. V čele státu bolševický oficír, předseda vlády unavený spolupracovník StB. Oba jsou si v něčem rovni, i když každý přichází z jiné vrstvy. Oba využili výhody totalitního režimu a po roce 1989 se v mžiku otočili a teď jsou z nich zuřiví demokraté. Nevím, jaká bude budoucnost a vzhledem k mému věku by mně to mohlo být jedno. Ale není,“ uzavřel někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze.
