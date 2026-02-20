Ruska chtěla na olympiádě podpořit Ukrajince. Ti ale zuří

Architektka z Ruska žijící v Itálii chtěla podpořit ukrajinskou delegaci na olympijských hrách a veřejně vyjádřit odpor vůči válce. Se svým gestem solidarity s ukrajinskými sportovci a napadenou zemí však narazila. Ukrajinské ministerstvo zahraničí požaduje od Mezinárodního olympijského výboru (IOC) interní vyšetřování a oficiální omluvu.

Ruska chtěla na olympiádě podpořit Ukrajince. Ti ale zuří
Foto: IOC, X
Popisek: Zimní olympijské hry 2026

Ruska žijící v Miláně se přiznala, že během zahájení Zimních olympijských her 2026 na stadionu San Siro záměrně nesla ceduli s nápisem „Ucraina“, což je italský název pro Ukrajinu, jako symbolický protest proti ruské válce. Anastasia Kucherová, architektka, která žije v Itálii již 14 let a od roku 2018 nenavštívila Rusko, se dobrovolně přihlásila k účasti na ceremoniálu a vybrala si právě Ukrajinu. 

Kucherová byla zahalena do dlouhého stříbrného kabátu s kapucí a tmavými brýlemi, stejně jako ostatní nositelé tabulí s označením 92 zemí, což jí zpočátku poskytlo anonymitu. Řekla, že vzhledem ke své národnosti se cítila provinile, neboť pochopila, že Ukrajinci mají právo nenávidět Rusy. Chtěla však prý ukázat, že ne všichni Rusové sdílejí postoje a názory putinovského režimu.

Ukrajinci požadují vyšetřování a oficiální omluvu

Před vstupem na stadion se otočila k ukrajinským sportovcům a vyjádřila přesvědčení, že celý stadion jim bude aplaudovat vestoje. Ukrajinská delegace, která se skládala pouze z pěti sportovců, o volbě Kucherové nevěděla. Incident pak vyvolal silnou reakci.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí označilo volbu ruské hostesky za „odpornou“ a požaduje od Mezinárodního olympijského výboru (IOC) interní vyšetřování. Mělo by se při něm zjistit, proč byla pro reprezentaci Ukrajiny na tak významné mezinárodní události vybrána právě ruská občanka.

Mluvčí ministerstva Heorhii Tykhyi zdůraznil, že IOC by měl vydat oficiální omluvu za tento incident, který je vnímán jako další urážka vůči Ukrajině během her.

„Zdá se, že IOC nejsou jen hlupáci, ale vyloženě sadisté,“ vyjádřil se na síti X.

 

 

Případ prý pobouřil stejně jako cenzurování nápisu Jsem Ukrajinka na lodi kanoistky Anastasie Rybachokové na Letních olympijských hrách v Paříži 2024. Nelíbilo se ani, že skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován ze zimních olympijských her kvůli helmě s vyobrazením ukrajinských sportovců padlých ve válce.

 

 

 

Organizátoři nevnímají ruskou dobrovolnici jako problém

Kucherová vysvětlila, že původně měly být země hosteskám přiděleny náhodně, ale choreograf jim nakonec dovolil, aby si vybraly, kterou delegaci chtějí uvést. A ona se rozhodla pro Ukrajinu, protože hodlala vyslat své protiválečné poselství.

Kucherová nenavštívila Rusko od roku 2018 a má za to, že veřejně vyjádřeným odporem proti tamnímu režimu riskuje. Přesto toto odmítnutí války považuje za důležité, jelikož ukázala, že ne všichni Rusové podporují agresi.

„Neprověřujeme důkladně všechny naše dobrovolníky, ale Ruska nesoucí transparent pro mě není problém,“ vyjádřil se k incidentu mluvčí IOC Mark Adams.

Ruská dobrovolnice během slavnostního zahájení nesla ceduli také pro dánskou výpravu. Nikdo z jejích členů si dosud nestěžoval.

