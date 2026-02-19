Piráti: Důchodová reforma není volba. Je to nutnost

Důchodová reforma není volba. Je to nutnost. Andrej Babiš to ostatně říkal už v roce 2016. Dnes ale jeho hnutí jakékoliv řešení odmítá a místo toho chce problém jen odsouvat.
Podle návrhů, se kterými přišel Aleš Juchelka, se můžeme dostat do mínusu až 127 miliard ročně. To není řešení. To je účet, který splatíme v budoucnu. A to my všichni.
Pokud chceme, aby důchodový systém fungoval i za desítky let, nestačí hledat líbivá řešení. Potřebujeme udržitelný systém, na který dosáhnou i dnešní dvacátníci. Proto jsme stáli za úpravami minulé vlády. Budoucnost se totiž nedá odložit a jen doufat v lepší zítřky a zázraky. My jsme byli ochotní konat, a stejně tak jsme připraveni sehrát klíčovou roli v příští vládě.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.