Rajchl: Už ne za Ukrajinu. Stojím za Slovenskem a Maďarskem

20.02.2026 15:35 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„Je to sebranka fanfarónských hochštaplerů, kteří neznají slovo vděčnost,“ vyjádřil se na adresu kyjevské administrativy Jindřich Rajchl, předseda strany PRO a poslanec za SPD. Upozornil, že Slovensko a Maďarsko čtyři roky dodávaly Ukrajině plyn a naftu, bez čehož by se kyjevská ekonomika zhroutila, a nyní Ukrajina zastavila tranzit, což vedlo k nouzovým stavům v dodávkách ropy v obou zemích.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Ukrajina zastavila tranzit ruské ropy přes své území do Maďarska a na Slovensko, což vyvolalo diplomatickou krizi a energetickou nouzi v obou zemích. Podle oficiálních prohlášení ukrajinského ministerstva zahraničí došlo k přerušení dodávek 27. ledna v důsledku ruského útoku na ukrajinskou infrastrukturu, konkrétně na ropovod Družba v oblasti Brody. Bombardování poškodilo klíčové části potrubí. 

Tento incident vedl k úplnému zastavení dodávek ruské ropy do Budapešti a Bratislavy, které jsou posledními zeměmi Evropské unie závislými na této trase.

Maďarsko a Slovensko, které mají výjimku z unijních sankcí kvůli své vnitrozemské poloze, tvrdí, že Ukrajina záměrně neobnovuje tranzit z politických důvodů. Kyjev to však popírá a poukazuje na technické poškození způsobené ruskými drony.

Slovenská a maďarská odveta za zastavení dodávek z ropovodu Družba

Situace eskalovala 18. února, kdy Maďarsko a Slovensko v odvetě zastavily export nafty na Ukrajinu. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó prohlásil, že dodávky zůstanou pozastaveny, dokud nebude obnoven tranzit přes ropovod Družba, a obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z politického rozhodnutí, které ohrožuje maďarskou energetickou bezpečnost.

Slovenská rafinerie Slovnaft, která je klíčovým dodavatelem paliv pro Ukrajinu, rovněž pozastavila veškerý export a také požaduje vysvětlení.

Oba státy nyní hledají alternativy. „Protože Ukrajina z politických důvodů odmítá obnovit tranzit ropy potrubím Družba, zaslali jsme společně se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou dopis chorvatské ministryni hospodářství. Žádáme Chorvatsko, aby zajistilo přepravu ruské ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Adria, protože naše výjimka ze sankcí umožňuje dovoz ruské ropy po moři v případě narušení dodávek ropovodem,“ uvedl Peter Szijjártó, maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu.

Ropovod Adria je dlouhý více než 600 kilometrů a má projektovanou kapacitu 34 milionů tun ropy ročně. Spojuje chorvatský jadranský přístav Omišalj s rafineriemi v Chorvatsku a v dalších zemích jihovýchodní a střední Evropy.

Maďarsko navíc pohrozilo zastavením exportu elektřiny a zemního plynu na Ukrajinu, což by mohlo prohloubit energetickou krizi v Kyjevě. Ukrajina je už teď oslabena ruskými útoky na infrastrukturu.

Tento spor prohlubuje dřívější napětí. V červenci 2024 Ukrajina posílila sankce proti ruské společnosti Lukoil, což vedlo k dočasnému zastavení jejích dodávek do Maďarska a na Slovensko, přestože ostatní ruské firmy pokračovaly v tranzitu.

Celkový objem tranzitu ruské ropy přes Ukrajinu v roce 2025 klesl o 14 procent oproti předchozímu roku na přibližně 9,73 milionu tun, přičemž největší podíl směřoval na Slovensko (téměř 4,9 milionu tun) a do Maďarska (4,35 milionu tun).

Ukrajinské ministerstvo zahraničí odmítlo obvinění z politické motivace a zdůraznilo, že Maďarsko a Slovensko mají výjimku z unijních sankcí, kterou by měly využívat zodpovědně, a přirovnalo jejich závislost na ruské ropě k drogové závislosti.

Rajchl: Už nehodlám stát za nevděčnou Ukrajinou

Na tuto situaci reagoval také Jindřich Rajchl, předseda strany PRO a poslanec za SPD. „Už celé 4 roky Ukrajina přežívá i díky významné pomoci Slovenska a Maďarska vojenský konflikt s Ruskem,“ připomíná politik.

Dále uvádí, že obě země transportovaly na Ukrajinu plyn i naftu, a to v množství, které by Kyjev v žádném případě nebyl schopen nahradit z jiných zdrojů. „Jednoduše řečeno – ukrajinské hospodářství by bez těchto dodávek zkolabovalo. Slovensko i Maďarsko současně poskytovaly a poskytují značnou humanitární pomoc a ze svých sociálních systémů hradí náklady na desetitisíce ukrajinských občanů, kteří do těchto zemí emigrovali. Přesto Ukrajina zastavila transport ropy prostřednictvím ropovodu Družba do obou těchto zemí a ty tak byly nuceny vyhlásit stav nouze v oblasti zásobování touto strategickou komoditou,“ podotýká Rajchl.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha podle něj na žádost obou zemí o obnovení dodávek pouze arogantně odpověděl, ať tuto žádost adresují svým přátelům do Moskvy. „Kyjevská administrativa tak opět potvrdila to, co o ní tvrdím celé 4 roky. Že je to sebranka fanfarónských hochštaplerů, kteří neznají slovo vděčnost. Samozřejmě nemá cenu dodávat, že EU alibisticky mlčí. Za sebe samozřejmě deklaruji, že stojím jednoznačně na straně Slovenska a Maďarska a budu apelovat na to, aby tento postoj otevřeně zaujala i naše vláda,“ ujišťuje koaliční poslanec.

A uzavírá: „Pokud totiž myslíme náš základní programový bod v podobě vybudování co nejsilnějších vazeb v rámci V4 vážně, tak právě teď je ten správný čas, abychom se svých partnerů zastali a hlasitě se na jejich podporu ozvali. Už nehodlám stát za nevděčnou Ukrajinou. Chci pevně stát za našimi přáteli z Bratislavy a Budapešti.“

