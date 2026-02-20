Tatínek na plakátu zvedl ruku. A politika AfD odsoudili za nacismus

20.02.2026 11:39 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Za volební plakát pokuta 11 600 eur. Německý soud potrestal poslance AfD Wilka Möllera kvůli plakátu, který podle soudu opticky připomíná nacistický pozdrav. Na původním snímku přitom muž zvedal levou ruku, po úpravě však pravou.

Tatínek na plakátu zvedl ruku. A politika AfD odsoudili za nacismus
Foto: Repro: X
Popisek: Předvolební plakát poslance AfD Wilka Möllera

Zemský soud ve Frankfurtu nad Odrou odsoudil poslance brandenburského zemského sněmu Wilka Möllera (AfD) k pokutě 11 600 eur, tedy v přepočtu okolo 281 tisíc korun, za používání symbolů protiústavních organizací.

Důvodem pro udělení pokuty byl volební plakát z roku 2024, na němž rodina zvedá ruce nad dětmi tak, aby vytvořila symbolickou „střechu nad hlavou“ se sloganem Chráníme vaše děti. Na originálu měla žena zvednutou pravou ruku, muž levou. Protože však muž na upravené, zrcadlené, verzi fotografie zvedal pravou ruku, soud v tom shledal „optickou shodu“ s hajlováním.

Podnět k obvinění vznesla předsedkyně místní frakce Die Linke Anja Kreiselová.

Grafický designér, který plakát upravoval, byl nakonec osvobozen, přestože pro něj státní zástupce rovněž navrhoval pokutu 2 800 eur.

Frakce AfD z Brandenburgu na X celou kauzu okolo volebního plakátu označila za komedii a žádala o udělení imunity pro poslance Möllera. „Toto řízení je hrubou nespravedlností a je skandální, že bylo vůbec zahájeno,“ řekl předseda frakce Christoph Berndt.

 

 

Server Jungefreiheit přitom upozorňuje, že podobný motiv pro svůj plakát použila v roce 2021 i strana CDU. I na jejich plakátu zobrazený muž zvedal pravou ruku. V případě CDU ovšem žádné trestné stíhání zahájeno nebylo.

V České republice podobnému obvinění čelí předseda SPD Tomio Okamura, jehož strana používala plakáty vyobrazující černocha s nožem v jedné z kampaní SPD. Podle policie se měl Okamura dopustit podněcování k nenávisti.

Zdroje:

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2026/afd-abgeordneter-wegen-dieses-hitlergrusses-verurteilt/?fbclid=IwY2xjawQCW1hleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBzaFdKZDF0dm53dFc2ZmZvc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHp3MBSMZ5NNKhH47T7VKLQFrA0jddEVZ3ktQWF5LynrHkWxcdFLbWQ5wGGfg_aem_PbCzfYVpwSeYPysrqK-PiA

https://t.co/3mrlOIDGyQ

https://twitter.com/AfD_FraktionBB/status/2016416655975272888?ref_src=twsrc%5Etfw

