„Energie je základ“. Babiš představil novou hospodářskou strategii země

Vláda Andreje Babiše (ANO) v pondělí 16. února schválila hospodářskou strategii s názvem Česko: Země pro budoucnost 2.0. Mezi hlavní pilíře strategie patří modernizace vzdělávání a flexibilnější trh práce, energetická soběstačnost a férové ceny elektřiny, investice do infrastruktury a aktivizace domácího kapitálu i redukce byrokracie.
Strategii dnes na tiskové konferenci blíže představil premiér Babiš. „Základem je levnější energie. Už jsme v rozpočtu udělali první krok a nejdůležitější je, abychom v rámci Evropské unie vybojovali změnu emisních povolenek 1. To je katastrofa,“ prohlásil a dodal, že Česko kvůli tomu ztratilo téměř 160 miliard korun.
„To je můj hlavní úkol a podřídil jsem mu všechno,“ dodal Babiš a připomněl organizaci tzv. přátel konkurenceschopnosti. I z toho důvodu se dle svých slov scházel s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou i německým kancléřem Friedrichem Merzem a dalšími evropskými lídry.
„Daří se nám přesvědčovat státy. I Meloniová a Merz mě nepřímo podpořili. A samozřejmě když i Merz o tom mluví, tak najednou ceny povolenek poklesly o 20 euro,“ uvedl Babiš. To dle jeho názoru svědčí o spekulativní povaze trhu s povolenkami. „Je to burza, a to my nechceme,“ dodal.
Premiér označil za svou hlavní prioritu vedle emisních povolenek zdravotnictví. Chce, aby systém přispíval k tomu, že lidé budou žít déle a ve zdraví.
„Tohle všechno jsou investice a investice přinesou peníze a růst HDP,“ prohlásil Babiš. Do nemocnic je dle jeho názoru potřeba nakoupit nové, moderní přístroje.
Za dva a půl roku práce na nové hospodářské strategii premiér ocenil ministra průmyslu a obchodu ČR, Karla Havlíčka (ANO), a slíbil, že všichni ministři budou vždy po půl roce vyhodnocovat, jak plní programové prohlášení.
Po premiérovi Babišovi na konferenci vystoupil také Karel Havlíček, který hospodářskou strategii považuje za základ pro hospodářský růst. Následně se vyjádřil k vládním plánům se společností ČEZ. Stát by měl vykoupit podíly minoritních akcionářů a stát se stoprocentním vlastníkem firmy. Konkrétní postup nespecifikoval, ale naznačil, že přípravné kroky by měly začít ještě letos.
Prioritou v energetice budou podle Havlíčka kapacitní mechanismy zajišťující investorům částečnou návratnost nových zdrojů. Nejprve půjde o plynové elektrárny, jejichž výstavba má začít v roce 2028 a spuštění se plánuje na 2031.
Vláda je také před finálním rozhodnutím o zapojení do projektu AI Gigafactory za přibližně 100 miliard Kč. Z toho 70 miliard Kč mají investovat České Radiokomunikace, 15 miliard Kč český stát a 15 miliard Kč Evropská komise.
Šetřit se bude i na úřadech, slíbil Havlíček. „Slíbili jsme také, že budeme šetřit na úřadech. I to je součástí hospodářské strategie, takže kýžený projekt sloučení CzechTrade a CzechInvest, o kterém se tady mluví dvacet let, byl zahájen,“ uvedl Havlíček.
Směřování nové hospodářské strategie podporuje Hospodářská komora ČR. „Klíčové směřování dokumentu považuje HK ČR za správné,“ uvedla HK ČR, která souhlasí, že zajištění podmínek pro investice, inovace, export a vyšší ziskovost firem je úlohou státu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.