Zázračně úspěšná neziskovka a 80 milionů. Teď padlo trestní oznámení

Publicista Michal Půr upozornil na síti X, že Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) podalo trestní oznámení na některé úředníky, kteří údajně přihrávali dotace Platformě pro sociální bydlení. „Jde o nějakých 80 milionů korun. Je to zásadní, protože pokud se to obvinění prokáže, tak by to byl případ, kdy úředník na jedné straně chystá pravidla pro čerpání dotací a na druhé straně je členem neziskovky, která ty peníze čerpá. Tipnul bych si, že nebude ojedinělý,“ uvedl podcaster a novinář.
MMR podalo trestní oznámení na některé úředníky, kteří údajně přihrávali dotace Platformě pro sociální bydlení. Jde o nějakých 80 milionů korun. Je to zásadní, protože pokud se to obvinění prokáže, tak by to byl případ, kdy úředník na jedné straně chystá pravidla pro čerpání… pic.twitter.com/3dyxwHqKHr— Michal Pur (@michalpur) July 7, 2026
Podle informací poskytnutých Půrem, model fungování organizované skupiny lze popsat takto: V první řadě se jedná o fyzické osoby, které v letech 2022–2025 působily jako úředníci. Tito lidé formulovali veřejné politiky, připravovali metodiky a přijímali opatření k implementaci změny zákona, která zjevně v roce 2025 zvýhodnila Platformu na úkor jiných obdobných právnických osob. Dále působili nebo stále působí v poradních strukturách pro podporu bydlení u MMR, MPSV, Úřadu vlády a Evropské komise nebo EU a zároveň byli nebo stále jsou osobně nebo sociálně propojeni s Platformou. V rámci své činnosti také vyhlašovali, hodnotili a kontrolovali výzvy k dotačním titulům souvisejícím s metodickou podporou, konzultacemi a dalšími formami podpory bydlení jak u MMR, tak u Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). V neposlední řadě se podíleli na vzniku zákona o podpoře bydlení a aktivně se účastnili legislativního procesu jeho přijetí.
Zástupci Platformy žádali v letech 2022–2025 o veřejné finance prostřednictvím podaných žádostí o dotace. Platforma byla ve 100 % svých žádostí úspěšná, zatímco ostatní žadatelé s více žádostmi uspěli pouze částečně nebo vůbec. Tito zástupci zároveň působili nebo působí jako nezávislí experti v oblasti bydlení a jako zástupci profesních organizací se účastnili legislativního procesu přijetí změny zákona o podpoře bydlení. Mimo to nebo stále působí jako členové komisí MMR, MPSV a Úřadu vlády.
Uskupení nevládních organizací a expertů
Platforma pro sociální bydlení vznikla v roce 2013 jako uskupení nevládních organizací, odborníků a zástupců veřejnosti zaměřené na problematiku sociálního bydlení a boje proti bezdomovectví. Funguje jako výzkumný, advokační a poradní tým, který má prosazovat systémová řešení bytové nouze v České republice.
Hlavním cílem Platformy je vytvářet infrastrukturu pro ukončování bezdomovectví a zajišťovat, aby lidé v nouzi získali stabilní a dostupné bydlení propojené se sociální podporou. Dlouhodobě prosazuje přístup Housing First, který spočívá v rychlém poskytnutí standardního bydlení bez předchozích podmínek, jako je abstinence nebo absolvování přípravných programů, doplněném flexibilní a dlouhodobou sociální prací.
Platforma spolupracuje s ministerstvy, včetně Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí, kraji, obcemi i dalšími neziskovými organizacemi. Vydává analýzy, metodiky a doporučení k řešení krize bydlení, mapuje energetickou chudobu, prosazuje zákon o podpoře v bydlení a pomáhá nastavovat lokální systémy sociálního bydlení.
Její činnost zahrnuje i veřejnou advokacii, vzdělávání a mezinárodní spolupráci – v roce 2026 například získala mezinárodní ocenění za prosazování systémových změn.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku