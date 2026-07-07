Ukrajinku z bombového útoku v Monaku našli zastřelenou

Podle zpráv zahraničního tisku a ukrajinských úřadů bylo nalezeno tělo 39leté ukrajinské občanky Anastasije Berezovské, hlavní podezřelé z bombového útoku v Monaku, k němuž došlo na konci června. Tělo s otvory po střelách bylo objeveno poblíž Kyjeva. Ukrajinská generální prokuratura potvrdila nález a oznámila zadržení dvou osob.
Berezovská byla monackými úřady a Interpolem označena za hlavní podezřelou z umístění výbušného zařízení, které explodovalo před rezidenční budovou v Monaku. Cílem útoku byl podle všeho ukrajinsko-kyperský realitní magnát Vadym Jermolajev, jeho partnerka a 13letý syn. Všichni tři utrpěli zranění, přičemž žena přišla o obě nohy. Útok byl proveden za pomoci dálkově odpalovaného zařízení umístěného v tašce. Podezřelá uprchla v přestrojení za muže do Francie a následně do Německa.
The SBU confirms the death of Anastasia Berezovska — the perpetrator of the attempted assassination of an oligarch in Monaco— NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026
A current GUR employee and a former security official have been detained on suspicion of her murder.
The prosecutor’s office published footage of the… https://t.co/ScSq4S35H0 pic.twitter.com/eadt2da83e
Interpol vydal na Berezovskou zatykač pro pokus o vraždu, umístění výbušniny na veřejném prostranství a spiknutí. Žena měla na pravé paži tetování představující hada, mluvila německy a její poslední známé bydliště bylo v Německu. Monacké úřady ocenily dobrou mezinárodní spolupráci při identifikaci podezřelé.
Anastasiia Berezovska, a Ukrainian woman wanted for allegedly planting the parcel bomb that injured three people in Monaco last month, was found dead near Kyiv, the Prosecutor’s Office of Ukraine has said.https://t.co/ZKUWOoScX4— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) July 7, 2026
Vadym Jermolajev, původem z Ukrajiny, je majitelem realitní a developerské společnosti s majetkem odhadovaným na stovky milionů dolarů. V roce 2019 se vzdal ukrajinského občanství a stal se občanem Kypru. Ukrajina ho v prosinci 2023 zařadila na sankční seznam kvůli jeho podnikání na Krymu okupovaném Ruskem. Měl tam údajně vyrábět alkohol, což on sám popíral a tvrdil, že žádné obchodní vazby na Krymu nemá. Po anexi poloostrova v roce 2014 prý o svůj majetek přišel.
Vraždit měli rozvědčík a bývalý policista
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Případ vyvolal značnou pozornost kvůli bezpečnostním rizikům v Monaku a propojení ukrajinských oligarchických a kriminálních struktur. Vyšetřovatelé v Monaku prověřují možné spojení s Bezpečnostní službou Ukrajiny.
„Ukrajinská policie uvádí, že Anastasia Berezovská, hlavní podezřelá z bombového útoku v Monaku na oligarchu Vadyma Jermolajeva, se vrátila na Ukrajinu 1. července. Po sledování jejích kontaktů a pohybů vyšetřovatelé identifikovali dva klíčové muže, se kterými se setkala: bývalého policistu a aktivního důstojníka zpravodajských služeb HUR. Oba provedli vícenásobné kryptoměnové a bankovní převody. Během výslechů přiznal sloužící důstojník HUR, že Berezovskou společně s druhým mužem zavraždil, přičemž tvrdil, že jednal z vlastní iniciativy bez informování nadřízených. V domě bývalého policisty byl nalezen sklep připomínající mučírnu. Oba muži byli zadrženi kvůli podezření z úmyslné vraždy. Berezovské tělo s otvory po střelách v hlavě bylo nalezeno spolu s nábojnicemi. Ukrajina sdílela všechny informace s monackými úřady a pokračuje ve vyšetřování organizátorů útoku v Monaku,“ napsala na síti X Julia Mendelová, bývalá mluvčí prezidenta Volodymyra Zelenského.
Ukrainian law enforcement reports that Anastasiia Berezovska, the main suspect in the Monaco bomb attack on oligarch Vadym Yermolayev, returned to Ukraine on July 1. After tracking her contacts and movements, investigators identified two key men she met: a former law enforcement… https://t.co/5jEYleJfCe— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) July 7, 2026
A dodala, že „korupce této ukrajinské vlády zašla tak daleko, že způsobuje tyto strašlivé vraždy páchané ukrajinskou policií“.
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