Ukrajinku z bombového útoku v Monaku našli zastřelenou

07.07.2026 17:52 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Kyjevská prokuratura potvrdila nález těla Anastasije Berezovské, hlavní podezřelé z červnového bombového atentátu na ukrajinského magnáta Vadyma Jermolajeva v Monaku. Žena, která byla na útěku před Interpolem, zemřela na následky střelných poranění. V souvislosti s její vraždou ukrajinské úřady zadržely dva muže – bývalého policistu a aktivního důstojníka vojenské rozvědky HUR, který se k činu přiznal. Případ odkrývá nebezpečné propojení ukrajinských oligarchických a kriminálních struktur.

Ukrajinku z bombového útoku v Monaku našli zastřelenou
Foto: Repro Julia Mendelová, X
Popisek: Anastasija Berezovská, podezřelá ze spáchání atentátu na Vadyma Jermolajeva v Monaku, je po smrti

Podle zpráv zahraničního tisku a ukrajinských úřadů bylo nalezeno tělo 39leté ukrajinské občanky Anastasije Berezovské, hlavní podezřelé z bombového útoku v Monaku, k němuž došlo na konci června. Tělo s otvory po střelách bylo objeveno poblíž Kyjeva. Ukrajinská generální prokuratura potvrdila nález a oznámila zadržení dvou osob.

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Berezovská byla monackými úřady a Interpolem označena za hlavní podezřelou z umístění výbušného zařízení, které explodovalo před rezidenční budovou v Monaku. Cílem útoku byl podle všeho ukrajinsko-kyperský realitní magnát Vadym Jermolajev, jeho partnerka a 13letý syn. Všichni tři utrpěli zranění, přičemž žena přišla o obě nohy. Útok byl proveden za pomoci dálkově odpalovaného zařízení umístěného v tašce. Podezřelá uprchla v přestrojení za muže do Francie a následně do Německa.

 

 

Interpol vydal na Berezovskou zatykač pro pokus o vraždu, umístění výbušniny na veřejném prostranství a spiknutí. Žena měla na pravé paži tetování představující hada, mluvila německy a její poslední známé bydliště bylo v Německu. Monacké úřady ocenily dobrou mezinárodní spolupráci při identifikaci podezřelé.

 

 

Vadym Jermolajev, původem z Ukrajiny, je majitelem realitní a developerské společnosti s majetkem odhadovaným na stovky milionů dolarů. V roce 2019 se vzdal ukrajinského občanství a stal se občanem Kypru. Ukrajina ho v prosinci 2023 zařadila na sankční seznam kvůli jeho podnikání na Krymu okupovaném Ruskem. Měl tam údajně vyrábět alkohol, což on sám popíral a tvrdil, že žádné obchodní vazby na Krymu nemá. Po anexi poloostrova v roce 2014 prý o svůj majetek přišel.

Vraždit měli rozvědčík a bývalý policista

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Zadrženi byli dva podezřelí. Ukrajinské úřady uvedly, že jeden z nich je příslušníkem vojenské rozvědky HUR. Měl se přiznat k účasti na vraždě Berezovské spolu s dalším podezřelým – bývalým policistou. Důstojník podle prokuratury uvedl, že ženu zabil. Na místě byl nalezen sklep připomínající mučírnu. V souvislosti s činem došlo také k finančním převodům. Vyšetřování pokračuje.

Případ vyvolal značnou pozornost kvůli bezpečnostním rizikům v Monaku a propojení ukrajinských oligarchických a kriminálních struktur. Vyšetřovatelé v Monaku prověřují možné spojení s Bezpečnostní službou Ukrajiny.

„Ukrajinská policie uvádí, že Anastasia Berezovská, hlavní podezřelá z bombového útoku v Monaku na oligarchu Vadyma Jermolajeva, se vrátila na Ukrajinu 1. července. Po sledování jejích kontaktů a pohybů vyšetřovatelé identifikovali dva klíčové muže, se kterými se setkala: bývalého policistu a aktivního důstojníka zpravodajských služeb HUR. Oba provedli vícenásobné kryptoměnové a bankovní převody. Během výslechů přiznal sloužící důstojník HUR, že Berezovskou společně s druhým mužem zavraždil, přičemž tvrdil, že jednal z vlastní iniciativy bez informování nadřízených. V domě bývalého policisty byl nalezen sklep připomínající mučírnu. Oba muži byli zadrženi kvůli podezření z úmyslné vraždy. Berezovské tělo s otvory po střelách v hlavě bylo nalezeno spolu s nábojnicemi. Ukrajina sdílela všechny informace s monackými úřady a pokračuje ve vyšetřování organizátorů útoku v Monaku,“ napsala na síti X Julia Mendelová, bývalá mluvčí prezidenta Volodymyra Zelenského.

 

 

A dodala, že „korupce této ukrajinské vlády zašla tak daleko, že způsobuje tyto strašlivé vraždy páchané ukrajinskou policií“.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://edition.cnn.com

https://t.co

https://www.aljazeera.com

https://www.pravda.com.ua

https://www.reuters.com

https://www.the-independent.com

https://x.com

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Článek obsahuje štítky

Interpol , Ukrajina , vražda , Monako , Zelenskyj , Berezovská , HRU , ukrajinská rozvědka , Jermolajev

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