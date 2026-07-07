Lesy ČR: Obnovy na vrcholu vyhlídky Ořešník

Pokud se díváte na přiložené fotky, musíte si docela určitě říct… zemský ráj to na pohled! „Projekt financoval podnik a pochvalu za dobře odvedenou práci si zaslouží řemeslník Miloš Lorenc z Raspenavy. Návštěvníci to určitě ocení,“ řekl lesní správce z Frýdlantu v Čechách Václav Vacek. Pomoc přišli i dobrovolníci z Českého svazu ochránců přírody. Přejeme všem výletníkům bezpečné výlety s krásnými výhledy do naší krajiny.
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