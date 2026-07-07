Lesy ČR: Obnovy na vrcholu vyhlídky Ořešník

08.07.2026 7:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Historické zábradlí, schodiště, lavičky i vrcholový kříž nechaly před sezónou za téměř 90 tisíc korun obnovit na skalní vyhlídce Ořešník v Jizerských horách Lesy ČR.

Lesy ČR: Obnovy na vrcholu vyhlídky Ořešník
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Pokud se díváte na přiložené fotky, musíte si docela určitě říct… zemský ráj to na pohled! „Projekt financoval podnik a pochvalu za dobře odvedenou práci si zaslouží řemeslník Miloš Lorenc z Raspenavy. Návštěvníci to určitě ocení,“ řekl lesní správce z Frýdlantu v Čechách Václav Vacek. Pomoc přišli i dobrovolníci z Českého svazu ochránců přírody. Přejeme všem výletníkům bezpečné výlety s krásnými výhledy do naší krajiny.

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Lesy ČR , TZ

Dobrý den, mám dotaz, proč je pro vás cesta na summit tak důležitá?

Vždyť ať tam vyjednáte cokoliv, bez souhlasu vlády to bude stejně k ničemu. A proč tak trváte na tom, že musíte být v čele? Já nemám nic proti tomu abyste tam jel, i s tím souhlasím, ale přijde mi, že už to také tlačíte zbytečně až moc na sílu a nevím, zda to je k něčemu a čemu dobré. Jana

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