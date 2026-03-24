Letiště Praha: V ulici Aviatická vznikne nové stanoviště pro kontrolu vozidel a osob

Kontroly všech přijíždějících vozidel budou na tomto stanovišti zaváděny pouze tehdy, dojde-li ke zhoršení bezpečnostní situace, ať už lokálně či v globálním měřítku, nebo v případě bezpečnostních cvičení. Za běžného provozu bude ulice Aviatická fungovat stejně jako doposud a příjezd k terminálům zůstane bez kontrol.
Projekt je realizován z toho důvodu, aby v případě potřeby došlo k přesunutí kontroly ještě před vjezd na parkoviště a zastavěné plochy, nacházející se před letištními terminály. Letiště Praha a bezpečnostní složky státu stavbou získají přehlednou plochu pro provedení kontrol v návaznosti na možné vyhlášení stupně ohrožení či jiné mimořádné situace.
Harmonogram stavby a dopravní omezení v jejím průběhu
Stavba bude probíhat do 30. září 2026. Po dokončení hlavních prací mohou následovat drobné dokončovací práce, které potrvají maximálně do 30. listopadu 2026.
První dopravní omezení v ulici Aviatická začnou 3. dubna 2026. Po většinu stavby bude na ulici Aviatická zachován provoz dvěma jízdními pruhy v každém směru. Stavební práce budou rozděleny do několika etap.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Etapa 0 (3. dubna - 6. dubna 2026)
V úvodní fázi dojde k vybudování přejezdů ve středním dělicím pásu na ulici Aviatická, které umožní provizorní vedení dopravy během dalších etap. Na okružní křižovatce u čerpací stanice Shell bude uzavřen výjezd na ulici Aviatická, objízdná trasa povede přes křižovatku Aviatická × K Letišti.
K příjezdu na letiště od křižovatky I/7 Lipská x Aviatická bude sloužit bypass z důvodu plynulosti dopravy. Trasa povede jedním pruhem ve středním dělícím pruhu v obou směrech. K zúžení dojde také před křižovatkou Aviatická x K Letišti, a to v obou směrech.
Etapa 1 (6. dubna - 17. dubna 2026)
Výjezd z okružní křižovatky u čerpací stanice Shell zůstane uzavřen. Doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu přes střední dělicí pás do protisměru. Před křižovatkou Aviatická × K Letišti se provoz vrátí do původního uspořádání jízdních pruhů.
Etapa 1.1 (18. dubna - 28. května 2026)
V této fázi dojde pouze k omezení vjezdu do zóny Cargo. Objízdná trasa povede přes křižovatku Aviatická × K Letišti.
Etapa 2 (29. května - 30. září 2026)
V závěrečné etapě budou vybudovány dva provizorní jízdní pruhy, zajišťující průjezd na letiště. Levý jízdní pruh bude určen pro vozidla do šířky 2,2 metru. Omezení z předchozích etap budou postupně ukončována.
