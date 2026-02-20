Okamura (SPD): Levnější a kvalitnější potraviny

20.02.2026
Komentář k cenám potravin.

Okamura (SPD): Levnější a kvalitnější potraviny
Levnější a kvalitnější potraviny - jako jedno z opatření zřídíme na ministerstvu zemědělství potravinového (cenového) ombudsmana, který bude fungovat jako mediátor řešení vztahů mezi všemi články v potravinovém řetězci a jako kontakt pro spotřebitele a firmy ke komunikaci a podávání podnětů; porovnávaní cen, bude realizovat opatření ke zvýšení transparentnosti trhu, dosledovatelnosti původu potravin a koordinovat aktivity dozorových orgánů v potravinovém řetězci.

