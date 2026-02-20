Halík tvrdě: Politická pornografie a vláda bez zábran

U příležitosti šesté neděle v mezidobí zazněla promluva, která svou naléhavostí přesáhla hranice náboženského rituálu. Monsignore Tomáš Halík se v ní zaměřil na hlubokou krizi pravdy a morálky v současné české společnosti, která se podle něj aktuálně nachází v bodě zlomu. Nejde jen o politický souboj, ale o zápas o samotnou integritu lidského nitra v éře digitální manipulace a dezinformací.
Ústředním motivem kázání byl Ježíšův radikální požadavek na čistotu srdce, který Halík propojil s poznatky moderní hlubinné psychologie. Zdůraznil, že to, co člověkem skutečně hýbe, nejsou jen vnější skutky, ale skryté motivy v jeho nevědomí. Tato vnitřní sféra je však v dnešní době pod neustálým tlakem.
„Sebepoznání je klíčové právě dnes, kdy čelíme technicky dokonalé manipulaci našeho nevědomí skrze komerční reklamy a politickou agendu,“ uvedl Halík s tím, že moderní technologie cílí na nejnižší pudy a traumata, které obcházejí racionální uvažování.
Zvláštní pozornost věnoval Halík destruktivnímu vlivu digitálního prostředí a sociálních sítí. Jejich architektura podporuje povrchnost a dehumanizaci, protože v nich chybí osobní setkání a neverbální komunikace, která za normálních okolností slouží jako korektiv agrese.
Varoval, že digitální komunikace ničí úctu k intimitě, a s nadsázkou parafrázoval biblický text: „Jestliže tě pokouší tvůj počítač, vypni ho.“
Halík kritizoval Babišovu vládu i alternativní média
Halík se rovněž vyjádřil k aktuální politické situaci v České republice. Kritizoval vládu Andreje Babiše. „Jedním z prvních kroků současné vlády bylo zrušení institucí, které hrály důležitou úlohu v obraně proti dezinformacím,“ řekl Halík.
Ing. Andrej Babiš
Kazatel řekl, že lidé, kteří roky sloužili jako hlásné trouby cizí propagandy, se nyní pod pláštíkem svobody slova dostali do nejvyšších pater politiky. „Člověk, který léta šířil všemi prostředky ruskou propagandu a dezinformace, díky nimž se dostal do parlamentu, šíření lží ve veřejném prostoru hájí pod heslem svobody slova,“ uvedl kněz.
Tvrdil, že slova jsou moc a lze je jako každou moc i zneužít. „I zde platí, že svobodu nelze oddělit od zodpovědnosti,“ domnívá se Halík.
„Hltat a šířit politickou pornografii tak zvaných alternativních médií se podobá masturbaci v pornografických filmech. Není to neškodné. Postupně to rozleptává schopnost kritického myšlení, hodnotovou orientaci a celkovou kvalitu duchovního života člověka,“ prohlásil kazatel.
První český terorista byl podle něj dobrotivě vyhlížející důchodce, dobrovolník na stáních s propagačními letáky SPD. „Jednoho dne natahal na koleje dřevěné klády a nápisy v arabštině, aby způsobil vykolejení vlaku, které by mohlo být připsáno imigrantům z arabských zemí. Díky ostražitosti vlakvedoucího nezpůsobil smrt či zranění cestujících a vyvázl se směšným trestem,“ uvedl Halík.
Zmínil demografickou studii, která dokládá, že demokratickou kulturu ohrožuje mimo jiné rychlost informací. Lidé nemají možnost se na chvíli zastavit a kriticky se zamyslet nad zkratkovitými zprávami a hesly, jimiž jsou stále přehlcováni.
„Demokracie potřebuje čas a prostor k reflexi, k zamyšlení. To je jeden z důvodů, proč by církev měla budovat centra a školy kontemplace. Zde mohou mít důležitou úlohu společensko-politické terapie – vytváření imunity a odolnosti vůči hlavní nemoci naší doby, populistické demagogii,“ řekl kněz.
V závěrečné části kázání se Halík dotkl fenoménu „zbožného zla“, se kterým se setkává při četbě nenávistných e-mailů, jež mu chodí. Upozornil, že autoři těch nejagresivnějších útoků jsou často lidé, kteří se navenek prezentují jako hluboce věřící, ale jejich srdce jsou plná zášti.
„Řekl jsem si, že se budu modlit za dva lidi, kteří mi posílají to vůbec nejhorší, a že se pokusím něco o nich dozvědět. První byl bývalý agent StB, který po revoluci přišel o zaměstnání. Od té doby se zavírá doma, nestýká se s lidmi, celé dny pije alkohol a rozesílá tyto nenávistné e-maily. Druhá osoba, která mi posílá nejagresivnější e-maily, nejvulgárnější nadávky a přání pekelných trestů, je učitelka hudby, která se v kostele pravidelně předmodlívá růženec,“ sdělil Halík.
Potom odcitoval slova francouzského katolického spisovatele Léona Bloy, že ze všech zlých lidí jsou nejhorší zbožní zlí lidé. Podle kazatele tito lidé trpí duchovní slepotou a jejich víra se stala pouze nástrojem pro ventilování vlastní frustrace a nenávisti k odlišným názorům.
