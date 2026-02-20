Rvačka v ČT: Gregor drtil Mináře, publikum se přidalo

Televizní studio pořadu Máte slovo se stalo dějištěm hlubokého ideového rozkolu, který v současnosti hýbe českou společností. Hlavními protagonisty debaty byli místopředseda poslaneckého klubu Motoristé sobě Matěj Gregor a předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. Tématem nebyla jen otázka poslanecké imunity Andreje Babiše a Tomia Okamury, ale i samotná podstata demokracie a role prezidenta Petra Pavla v politickém systému.
Diskuse se rozhořela hned v úvodu u otázky rovnosti před zákonem. Mikuláš Minář ostře kritizoval snahy vládní koalice, jejíž součástí jsou i Motoristé, blokovat vydání opozičních lídrů k trestnímu stíhání. Podle Mináře se tím vytváří kasta „nadlidí“, na které běžná spravedlnost nedosáhne.
„Otázku, jestli jsou nebo nejsou vinni, bychom neměli rozhodovat ani já, ani politici, ale soud, protože nikdo není nadřazený spravedlnosti,“ zdůraznil Minář a připomněl dřívější slova Andreje Babiše o tom, že poslanci nejsou nadlidé. „Pokud se ukáže, že jenom to, že byl zvolen, mu zajistí beztrestnost, tak to všechny občany v této zemi právem naštve,“ dodal šéf Milionu chvilek.
Poslanec Gregor na tyto výtky reagoval s rozvahou. Obhajoval stávající systém poslanecké imunity jako zákonný institut, který je nutné respektovat, dokud nebude změněn. Zároveň však naznačil, že po prostudování spisů v mandátovém a imunitním výboru má o postupu orgánů pochybnosti. „Zjištění v těch trestních spisech byla poněkud zvláštní,“ uvedl Gregor s tím, že trestní řízení s Andrejem Babišem považuje za neúměrně natahované a doprovázené selháními justice.
Ing. Andrej Babiš
Na Minářovo volání po spravedlnosti odpověděl Gregor protiútokem. „Já vám ten zájem o kvalitu justice prostě nevěřím,“ vmetl Gregor Minářovi do tváře s odkazem na kauzu Dozimetr, u které podle něj Milion chvilek zdaleka nebyl tak hlasitý.
Mikuláš Minář se nenechal zahnat do defenzivy a okamžitě kontroval. „Kauza Dozimetr je pěkné svinstvo, ti lidé skončili v té straně a jsou před soudem. Jediné, co žádáme, je, aby úplně stejně před tím soudem byly i další kauzy a nezametaly se pod koberec na základě politické moci,“ prohlásil rezolutně.
Gregor pokračoval ve zpochybňování Minářovy nezávislosti. I z publika zaznívaly výtky na adresu Milionu chvilek, část přítomných dala Gregorovi hlasitou podporu, když padla výtka, že Milion chvilek je PR a marketingovou agenturou pětikoalice, která pouze využívá emoce lidí pro svůj byznys a politickou agendu.
Pavel není prezidentem všech, ale jen opozice
Dalším výbušným tématem se stala role prezidenta Petra Pavla. Gregor a další kritici z řad přítomných občanů Pavlovi vyčítali, že se chová jako lídr opozice a porušuje svůj slib tím, že není prezidentem všech, ale pouze vybrané části společnosti. V této souvislosti padla připomínka Minářova kontroverzního činu z minulosti – roztrhání ústavy.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
„To je prostě pokrytectví. Vy jste tu ústavu roztrhal a říkal jste, že prezident nemá právo odmítat kandidáty. Teď to obhajujete, protože se to hodí proti Filipu Turkovi,“ udeřil Gregor.
Minář přiznal, že teď by ústavu už netrhal, ale za svým postojem si stojí s vysvětlením, že situace se změnila. „Mýlili jsme se a jenom blbec nemění názory. Nedokázali jsme si v roce 2019 představit, že se jednou dostaneme do situace, kdy budeme reálně zvažovat jmenování lidí, kteří vyznávají pochybné hodnoty,“ vysvětloval Minář.
Podle něj má prezident právo a povinnost hlídat ústavní hodnoty, mezi které patří úcta k lidským právům, a proto je jeho zdrženlivost při jmenování některých ministrů namístě.
Gregor se však nenechal přesvědčit a prezidentovo chování označil za nebezpečný precedens. Prezident není „automat na podpisy“, ale nesmí si osobovat právo kádrovat politiky na základě ideových antipatií. „Prezident Pavel dělá úplně stejnou prasárnu jako prezident Zeman,“ zaznělo z publika.
Ing. Miloš Zeman
V závěru debaty se pozornost stočila k samotnému stylu politiky Motoristů sobě. Mikuláš Minář obvinil Gregora a jeho stranu z dětinského chování a provokací, které ničí politickou kulturu. Připomněl incident z loňského roku, kdy Gregor přišel na demonstraci Milionu chvilek s „falešnými“ transparenty, aby demonstraci zesměšnil. „Chováte se jako provokatéři, jako puberťáci a jenom ničíte, ale to nás nikam neposune,“ řekl Minář.
Matěj Gregor se jeho slovům pouze usmíval. V dalším vyjádření trval na tom, že Motoristé přinášejí do politiky nezbytný realismus a odvahu pojmenovávat věci pravými jmény, a to i za cenu konfliktů s liberálními elitami.
