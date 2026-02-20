Havel (TOP 09): Babiš je ve vleku Orbána, Macinka ve vleku MAGA bláznů

Zahraniční politika této vlády je zatím dvojí: Babiš je ve vleku Orbána, Macinka ve vleku MAGA bláznů a Trump je pro něj něco jako bůh.
Dobře to ilustrovalo zbabělé mlčení obou okolo Grónska - namísto toho, aby jsme se jako ČR jasně postavili za našeho dánského spojence, tak Babiš s Macinkou čekali na notičky. Zatím jim to u Trumpa prochází, ale on evidentně ještě neví, že naše vláda nedá na obranu ani 2 % HDP!
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
