Havel (TOP 09): Babiš je ve vleku Orbána, Macinka ve vleku MAGA bláznů

20.02.2026 22:33 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zahraniční politice ČR.

Havel (TOP 09): Babiš je ve vleku Orbána, Macinka ve vleku MAGA bláznů
Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Zahraniční politika této vlády je zatím dvojí: Babiš je ve vleku Orbána, Macinka ve vleku MAGA bláznů a Trump je pro něj něco jako bůh.

Dobře to ilustrovalo zbabělé mlčení obou okolo Grónska - namísto toho, aby jsme se jako ČR jasně postavili za našeho dánského spojence, tak Babiš s Macinkou čekali na notičky. Zatím jim to u Trumpa prochází, ale on evidentně ještě neví, že naše vláda nedá na obranu ani 2 % HDP!

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Knížák zakročil: Hon na Macinku. Falešné demonstrace Milionu chvilek
Ladislav Jakl: Nechte zpívat pitomce
Rajchl: Už ne za Ukrajinu. Stojím za Slovenskem a Maďarskem
Ruska chtěla na olympiádě podpořit Ukrajince. Ti ale zuří

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Havel , TOP 09

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Jste vděční za změnu zahraniční politiky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Kateřina​ Stojanová byl položen dotaz

30 tisíc podpisů

Přijde Vám 30 tisíc podpisů za vydání Babiše a Okamury dost? Mě tedy žalostně málo vzhledem k počtu obyvatel. Jak si tak nízký počet vysvětlujete? A naopak vysoký počet voličů, kteří ANO a SPD volí? A ještě jeden dotaz. Neuvažovali jste, že byste navrhli zrušení imunity? Nepřijde vám nefér vůči osta...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Za zápach v domě mohou naprosto zbytečné zlozvykyZa zápach v domě mohou naprosto zbytečné zlozvyky Dávkování konzumace jablek má svá jasná pravidlaDávkování konzumace jablek má svá jasná pravidla

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Havel (TOP 09): Babiš je ve vleku Orbána, Macinka ve vleku MAGA bláznů

22:33 Havel (TOP 09): Babiš je ve vleku Orbána, Macinka ve vleku MAGA bláznů

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zahraniční politice ČR.