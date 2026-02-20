Ministr Šťastný: Hledáme to, co nás spojuje a ne to, co nás rozděluje

20.02.2026
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke spolupráci se Slovenskem.

Ministr Šťastný: Hledáme to, co nás spojuje a ne to, co nás rozděluje
Foto: XTV
Popisek: Boris Šťastný

Slovensko je naším nejbližším partnerem. Na rozdíl od předchozí vlády hledáme to, co nás spojuje a ne to, co nás rozděluje. Podpis společného memoranda, které přichází před společným jednáním vlád na konci března je dalším krok k systematičtějšímu propojování našich sportovních světů. Od svého slovenského kolegy jsem také vyslechl řadu zkušeností a podnětů spojených s chodem jeho úřadu, protože ministerstvo sportu má na Slovensku delší historii než u nás. Jsem vděčný za věcnou, přínosnou a především přátelskou debatu.

MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.

  • AUTO
  • ministr pro sport, prevenci a zdraví
