Ministr Šťastný: Hledáme to, co nás spojuje a ne to, co nás rozděluje

Slovensko je naším nejbližším partnerem. Na rozdíl od předchozí vlády hledáme to, co nás spojuje a ne to, co nás rozděluje. Podpis společného memoranda, které přichází před společným jednáním vlád na konci března je dalším krok k systematičtějšímu propojování našich sportovních světů. Od svého slovenského kolegy jsem také vyslechl řadu zkušeností a podnětů spojených s chodem jeho úřadu, protože ministerstvo sportu má na Slovensku delší historii než u nás. Jsem vděčný za věcnou, přínosnou a především přátelskou debatu.
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.
