Vyoral: Macinka měl páteř. Prezident je produkt zákulisí

Začneme zlehka. Sněmovní výbor nedoporučil vydání premiéra Andreje Babiše, ani předsedy Sněmovny Okamury. Z řad opozice se ozývá, že by se dotyční neměli schovávat za Sněmovnu, ale měli by se nechat soudit naším nepochybně stoprocentně nezávislým a pro nikoho nepracujícím soudním systémem. Nechal byste se vy na jejich místě soudit?
Pakliže bych si byl vědom své bezúhonnosti, neviny a věřil v nezávislý soudní systém, tak ano. V případě, že bych o něčem z výše zmíněného pochyboval, pak by se mi do toho asi nechtělo. Nicméně abych pravdu řekl, nevím, za co mají být výše zmínění souzeni. Za plakáty? Za Čapí hnízdo? Nebo nějakou jinou nekonečnou telenovelu? Mám pocit, že se pořád motáme v kruhu a opoziční topící se zloděj se neustále chytá stébla a křičí: chyťte zloděje. Myslím, že v kontextu dění jde o zanedbatelnost. Jakkoliv mám problém s imunitou našich politruků, která sahá nad rámec jejich politického vystupování.
Pak tu máme velkou událost. Na Mnichovské bezpečnostní konferenci si ministr zahraničí Petr Macinka dovolil nesouhlasit s bývalou první dámou Hillary Clintonovou a také polským ministrem zahraničí Radkem Sikorskim. Na Macinku i na Babiše se snesly nadávky, jak nám Macinka udělal ostudu. Akorát že z USA přišla pochvala od samotného Donalda Trumpa. Jaký je váš názor, udělal Macinka ostudu, nebo Česku pomohl zlepšením vztahů se současnou vládou USA?
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Tématem sporu s Radkem Sikorskim byla demokratičnost Evropské unie. Někteří liberálové jásali, jak byl Macinka vyškolen. Má cenu se s takovými lidmi o demokracii vůbec bavit, když se v praxi snaží, aby lid, tedy základ demokracie, žádnou moc neměl a co nejvíc jí držely „instituce“?
Sám jste si částečně odpověděl. V důsledku nemá, neb je to boj s větrnými mlýny, které beze zbytku ovládají ti nahoře a navíc jsou poháněny zkorumpovanými mediálními štětičkami a štetci. Na druhou stranu, pokud si Petr myslí, že může něco změnit, nebo spíše někomu otevřít oči či dát někomu naději, pak to smysl má. Neb – a nechci být úplně pesimistický – ale změnit v řízení světa nemůžeme prakticky nic. Můžeme změnit jen sami sebe a své okolí. Dle mého skromného názoru. Ale samozřejmě, nechť si každý myslí své a má víru svou.
Z ropovodu Družba už neteče ropa do Maďarska a na Slovensko a Ukrajina odmítá ropovod poškozený údajnými ruskými útoky zprovoznit. Takže se Robert Fico a Viktor Orbán rozhodli pro reciproční opatření, dokud ropa Družbou zase nepoteče. Je to podle vás fér?
Jsou-li ona reciproční opatření proti ukrajinskému zkorumpistánu, tak samozřejmě ano. A měla by být co nejtvrdší. Mimochodem všimli jste si, jak Zelenskaja ukvičená Gréta a celá Ukrajina najednou vyklidila pole u mediálních pologramotů hlavního proudu? Ještě nedávno většinu zpráv zahrnovala Ukrajina a její vládnoucí junta a nyní skoro ticho po pěšině. A novinářští tupci se pasou na něčem jiném. A ani jim to nepřijde trapné a nedůstojné jejich dřívějšího pohoršování a rádoby hrdinství proti propagandistické tvorbě arciďábla z východu.
Zřejmě se chystá další americký zásah proti Íránu, americká letadla jsou v pohybu, některé státy vyzývají své občany, aby opustily zemi. Myslíte, že se podaří „něco“ s Íránem udělat? Těžko si představit, že by se tamní vláda dala svrhnout jen tak, bez vojáků.
Trump už za svého prvního období obrátil kormidlo od provokací a agresi vůči Rusku směrem k Íránu a Číně. Tedy pokračuje nyní vůči Íránu. Írán je myslím pro jestřáby šířící demokracii humanitárním bombardováním hůře čitelný a lépe vyzbrojený. Tedy budou s agresí vůči němu opatrnější než v agresivních invazích do Afghánistánu, Libye či Iráku. Jinak CIA, Mossad a další tajné služby, ziskové neziskové organizace všeho druhu a lokální kolaborantské buňky typu protokoláře Koláře často bohužel dokáží zázraky. Takže možné je všechno. Příklad vidíme u nás. Dokázali bychom si před lety představit, že u nás bude do funkce prezidenta instalován pazgřivec, který schvaloval invazi Varšavských vojsk v roce 1968, školil se na rozvědčíka proti západním imperialistům, aby krátce pro řízeném převzetí moci u nás zahodil stranickou knížku a narukoval do čela nepřítele? Bezpáteřního člověka s IQ 107, jemuž budují kult osobnosti na úrovni nejvyšších sovětských politruků? A přece to Petr Kolář po prvním nezdařeném pokusu s postrachem králikáren a točícím se dervišem Drahošem nakonec dokázal.
Na olympiádě jsme skončili po zápasu s Kanadou, který byl překvapivě vyrovnaný, ale jinak české výkony nebyly nic moc. Myslíte, že Česko, co se týče sportu, vzkvétá, nebo upadá?
Myslím si, že čeští sportovci nám všem dělali, dělají a budou dělat radost. Stejně jako všechno, jako náš život i sportovní úspěchy se pohybují po křivce, po nepravidelné sinusoidě. Všimněte si, jak neuvěřitelně všestranní naši sportovci jsou. Respektive náš sportovní záběr. A to samozřejmě vychází ze všestrannosti českého národa. Třeba jsem jen úzkoprse zaměřený na nás, ale nenapadá mě žádná středně velká země, která by měla tak různorodé sportovní zaměření. Které se samozřejmě mění. Ale v horizontu let a desetiletí od kvalitních týmových sportů jako je hokej a fotbal až po veškerou škálu letních i zimních sportů. Od biatlonu, přes snowboarding, skoky na lyžích, rychlobruslení a krasobruslení až po atletiku v čele s desetibojem, oštěp, kanoistiku až po nevím co. Určitě jsem na spoustu odvětví a sportovců zapomněl, za což se omlouvám. Ale chtěl jsem na oněch příkladech jen poukázat na to, že se jako Češi, Moraváci, Slezané a Slováci nemáme vůbec za co stydět. Ba naopak.
