MHMP: Praha kupuje důležité pozemky pro tramvajovou trať Olšanská – Habrová

Ziskem parcel hlavní město dosáhne scelení majetku a výraznému posunu směrem k zahájení stavby, která už disponuje platným stavebním povolením. „Hlavní město mělo o nabytí těchto pozemků na Žižkově velký zájem. Jde totiž o zbývající parcely potřebné k tomu, aby pražský dopravní podnik mohl zahájit výstavbu tramvajové trati Olšanská – Habrová. Ostatní pozemky jsme odkoupili již před rokem od Správy železnic spolu s budovou Nákladového nádraží Žižkov,“ říká pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.
Konkrétně se jedná o dvě parcely s č. 4447/1 o výměře 10 677 m2 a č. 4449 o výměře 15 759 m2, obě v katastrálním území Žižkov. Praha je od Českých drah odkoupí za necelých 55 milionů Kč bez DPH. „Tramvajová trať využije část tělesa původní nepoužívané železniční trati, čímž město ušetří náklady. V okolí vyroste nové stromořadí a tramvajový pás bude částečně zatravněn. Pokud vše půjde podle plánu, první tramvaje vyjedou na trať už příští rok,“ popisuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Jaromír Beránek.
Tramvajová trať v délce téměř dva kilometry zajistí dopravní obslužnost nové bytové a administrativní zástavby Žižkov City a Parková čtvrť. Počítá s výstavbou šesti nových zastávek – Nový Žižkov, Nákladová, Malešická, Nad Kapličkou, Habrová a Sídliště Jarov.
„Odkup těchto pozemků je důležitý proto, že odstraňuje jednu z posledních majetkových překážek pro zahájení tramvajové trati Olšanská – Habrová. Praha tím získává lepší podmínky pro rozvoj veřejné dopravy v území, které se rychle mění a kde vzniká nová bytová i administrativní zástavba. Jsem rád, že se daří posouvat projekt, který zlepší dopravní obslužnost Žižkova a Jarova a zároveň citlivě využije existující železniční těleso i prostor pro novou zeleň,“ dodává primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
„Tramvajová trať kolem Nákladového nádraží Žižkov je první vlaštovkou, která se povedla díky plánovací smlouvě s developerem a aktivnímu přístupu města ve včasném výkupu pozemků. Dostupnost kolejové dopravy je základem rozvoje nově budovaných čtvrtí na všech pražských brownfieldech a nový Metropolitní plán počítá s tím, že 82 procent nové výstavby bude v docházkové vzdálenosti od kolejové dopravy,“ uzavírá náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.
