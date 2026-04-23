MHMP: Praha se připojuje ke kampani Národní den bez spěchu, dnes se symbolicky zastaví orloj

23.04.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Hlavní město se i letos připojuje ke kampani Národní den bez spěchu. Akce poukazuje na to, že spěchat zvláště za volantem postrádá smysl a je nebezpečné sobě i svému okolí.

Letos připadá tento den na čtvrtek 23. dubna. Tento den přesně v 11:00 hodin se proto symbolicky zastaví orloj a následně zazní zvonění smrtky připomínající oběti nehod způsobených nepřiměřenou rychlostí. Jen v loňském roce takto zemřelo 130 lidí. „Žijeme v době, kdy máme pocit, že musíme neustále zrychlovat a všechno stíhat. Přitom právě klid, ohleduplnost a schopnost na chvíli zpomalit jsou to, co chrání nás i ostatní. Každý z nás má někoho, za kým se chce bezpečně vrátit domů. A žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život… ani náš, ani někoho jiného. Pojďme zpomalit,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví.

„Jsem rád, že se Praha k této iniciativě znovu připojuje. Spěch za volantem může mít během několika vteřin tragické následky, a právě proto má smysl připomínat, že žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Symbolické zastavení orloje i posun začátku jednání zastupitelstva mají ukázat, že zpomalit o pár minut je malá věc, která ale může mít zásadní význam. Bezpečnost na silnicích je odpovědností každého z nás,“ uvádí Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.

Národní den bez spěchu, který pořádá Česká asociace pojišťoven, upozorňuje na rizika nepřiměřené rychlosti a spěchu za volantem. Symbolicky se v tento den připomíná 13 minut, což je čas, který řidič může ušetřit rychlou jízdou, často ale za cenu výrazně vyššího rizika nehody a ohrožení dalších účastníků provozu.

V hlavním městě se ve čtvrtek v 11:00 hodin zastaví orloj a smrtka následně zazvoní jednou za každou oběť nehod způsobených nepřiměřenou rychlostí. Minulý rok takto zemřelo 130 lidí. Organizátoři tímto způsobem připomínají, že každý třetí smrtelný náraz na českých silnicích způsobila v loňském roce nepřiměřená rychlost, přesto polovina řidičů přiznává, že povolenou rychlost pravidelně překračuje.

Ve stejný den se ze stejného důvodu posune i začátek jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy o 13 minut. Pražští zastupitelé namísto v 9:00 hodin začnou jednat až 9:13 hodin, tímto způsobem tak podpoří tuto důležitou iniciativu. Pražský magistrát se také zapojí prostřednictvím reklamní kampaně, osvěty veřejnosti i zaměstnanců magistrátu a vyvěšením banneru varujícího před spěchem za volantem na budovu na Staroměstském náměstí.

Iniciativa Národní den bez spěchu každoročně připomíná, že odložit některé aktivity, byť jen o pár minut, může zachránit lidský život. Podle odborných statistik je právě spěch jedním z nejčastějších důvodů, proč řidiči překračují rychlost. A následky bývají v mnoha případech tragické, ať už skončí vážným zraněním, nebo smrtí.

Národní den bez spěchu je osvětová iniciativa, která má za cíl podnítit veřejnost k zamyšlení nad nebezpečími, která přináší spěch za volantem. Jedná se o výzvu všem řidičům, aby zpomalili a přemýšleli o tom, zda skutečně potřebují kvůli spěchu riskovat život svůj i ostatních. Informace k projektu jsou k dispozici ZDE.

Zdroje:

https://www.13minut.cz/

