Decroix rýpala do Macinky. A vrátilo se jí to. Zle

20.06.2026 9:05 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Medaile pro bývalého prezidenta Václava Klause k jeho včerejšímu půlkulatému jubileu zažehla nečekaný politický spor. Gesto Petra Macinky v Černínském paláci nadzdvihlo poslankyni ODS Evu Decroix, která se do lídra Motoristů ostře pustila na síti X. Její kritika však okamžitě narazila. V minulosti své spolupracovníky oceňoval také expremiér Petr Fiala (ODS).

Decroix rýpala do Macinky. A vrátilo se jí to. Zle
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínová ministryně spravedlnosti za ODS Eva Decroix

Vicepremiér a ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) přivítal ve čtvrtek v Černínském paláci exprezidenta Václava Klause u příležitosti jeho 85. narozenin. Poděkoval mu za celoživotní službu vlasti a předal mu medaili za významný přínos diplomacii.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc

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„Jako ministr zahraničí musím potvrdit, že vaše jméno v zahraničí rezonuje. Do značné míry je to tím, že jste byl tvůrcem nového politického systému, který zůstal nezměněn až doteď. Jste takovým duchovním otcem českého moderního politického systému,“ řekl Macinka.

 

 

Potom zavzpomínal na sedmnáct let působení v Klausově týmu. „Bez té spolupráce bych tady nestál a nebyl. Bůh ví, co bych dělal,“ uvedl ministr.

Fotogalerie: - Daj-li medaili

Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...

Ocenění bývalé hlavy státu a zakladatele ODS se nezamlouvá poslankyni Evě Decroix (ODS). „Medaile Klausovi je naplnění a vrchol politické kariéry Macinky. Od přenášení tenisových raket až sem. WOW! Teď děkujeme, odejděte. Nezapomeneme,“ vyjádřila se na síti X.

Klause lze kritizovat, ale ne ignorovat

Slova poslankyně za ODS překvapila Miroslava Singera. „Vstoupit do partaje, jejíhož zakladatele nenávidíš, a udělat na tom kariéru, je trochu jako emigrovat do UK a snažit se vysoudit zákaz vyvěšování Union Jacka, protože tě zneklidňuje… Obojí dnes samozřejmě existuje a tu a tam nás někdo zkouší přesvědčit, že je to normální,“ publikoval na sociální síti.

„Tohle teda není moc moudré. Václav Klaus vzor 2026 je hodně jinde než ekonomický reformátor z devadesátek, člověk, který se velmi zasloužil o moderní český politický systém a o pokojné rozdělení Československa a v neposlední řadě založil ODS. Navíc ta Macinkova medaile je taková trochu operetní. Přesto nebo spíš právě pro výše uvedené by mi přišlo vhodnější od představitelů ODS to prostě přejít,“ radí Tomáš Šalamon.

„Fascinující, ODS sdílí post téhle levicové woke paní, která fakuje Klause, zakladatele ODS. Která se skrze kompetenci a výkon nemůže s Klausem vůbec měřit. Lze ho kritizovat věcně, ale ignorovat jeho zásadní zásluhy na transformaci, rozdělení, kdy varoval před EU utopií atd.?“ zamyslel se Michal Koucký.

 

Také Fiala ocenil své spolupracovníky

Podobně jako nyní ministr Macinka předal resortní medaili Za zásluhy o diplomacii bývalé hlavě státu, uděloval v minulosti vyznamenání také expremiér Petr Fiala (ODS). V květnu 2022 předal Medaile Karla Kramáře za cestu do Kyjeva novinářům. Při této příležitosti odměnil také svého poradce pro zahraniční a bezpečnostní otázky Tomáše Pojara a mluvčího vlády Václava Smolku.

Václav Klaus je jednou z nejvýraznějších a nejvlivnějších postav novodobé české politiky a ekonomie. Společně s Václavem Havlem a Milošem Zemanem zásadním způsobem formoval podobu České republiky po pádu komunistického režimu v roce 1989.

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Václav Klaus při projevu v pivovaru U Fleků
Pivovar U Fleků
Pivovar U Fleků
Institut Václava Klause uskutečnil setkání se svým...
Exprezident Václav Klaus
Ladislav Jakl

Bezprostředně po sametové revoluci se stal federálním ministrem financí a hlavním architektem přechodu od plánované ekonomiky k tržnímu hospodářství. Jeho jméno je pevně spjato s procesy, jako byla liberalizace cen, privatizace a kupónová privatizace. V roce 1991 spoluzaložil Občanskou demokratickou stranu (ODS), kterou vedl jako předseda více než deset let.

Fotogalerie: - Klaus proti Euru

Václav Klaus se postavil odmítavě proti názorům Pe...
Václav Klaus se postavil odmítavě proti názorům Pe...
Václav Klaus se postavil odmítavě proti názorům Pe...
Václav Klaus se postavil odmítavě proti názorům Pe...
Václav Klaus se postavil odmítavě proti názorům Pe...
Václav Klaus se postavil odmítavě proti názorům Pe...

Jako český premiér v roce 1992 vedl klíčová jednání s Vladimírem Mečiarem, která vyústila v pokojný rozpad Československa a vznik samostatné České republiky. V čele vlády stál až do konce roku 1997, kdy jeho kabinet padl v důsledku finanční krize uvnitř ODS. Po volbách v roce 1998 pak uzavřel s Milošem Zemanem takzvanou opoziční smlouvu, která umožnila menšinovou vládu ČSSD, zatímco sám Klaus usedl do křesla předsedy Poslanecké sněmovny.

Fotogalerie: - Mečiar a Klaus o rozdělení Československa

Debata Klaus – Mečiar: Čtvrtstoletí nové české a s...
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V letech 2003 až 2013 působil jako v pořadí druhý prezident samostatné České republiky. Během svého desetiletého mandátu na Pražském hradě proslul jako výrazný euroskeptik, kritik hlubší evropské integrace a odpůrce teorií o globálním oteplování způsobeném člověkem. Závěr jeho prezidentského období v roce 2013 silně poznamenala kontroverzní amnestie, která zastavila stíhání řady velkých hospodářských kauz.

Fotogalerie: - Klausův projev v Míčovně

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Míčovna Pražského hradu
Slavnostní shromáždění konané u příležitosti 103. ...
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Leo Luzar

Po odchodu z funkce hlavy státu založil Institut Václava Klause, v něm působil i dnešní ministr Macinka. Prostřednictvím tohoto think tanku dodnes aktivně zapojuje do veřejného dění, komentuje domácí i zahraniční politiku a vydává odborné publikace.

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https://vlada.gov.cz

https://www.idnes.cz

https://www.instagram.com

https://www.institutvk.cz

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https://zpravy.aktualne.cz

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Článek obsahuje štítky

Fiala , Klaus , medaile , narozeniny , ocenění , Singer , vyznamenání , Macinka , Decroix

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