Decroix rýpala do Macinky. A vrátilo se jí to. Zle

Vicepremiér a ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) přivítal ve čtvrtek v Černínském paláci exprezidenta Václava Klause u příležitosti jeho 85. narozenin. Poděkoval mu za celoživotní službu vlasti a předal mu medaili za významný přínos diplomacii.
Mgr. Petr Macinka
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- místopředseda vlády
„Jako ministr zahraničí musím potvrdit, že vaše jméno v zahraničí rezonuje. Do značné míry je to tím, že jste byl tvůrcem nového politického systému, který zůstal nezměněn až doteď. Jste takovým duchovním otcem českého moderního politického systému,“ řekl Macinka.
Potom zavzpomínal na sedmnáct let působení v Klausově týmu. „Bez té spolupráce bych tady nestál a nebyl. Bůh ví, co bych dělal,“ uvedl ministr.
Klause lze kritizovat, ale ne ignorovat
Slova poslankyně za ODS překvapila Miroslava Singera. „Vstoupit do partaje, jejíhož zakladatele nenávidíš, a udělat na tom kariéru, je trochu jako emigrovat do UK a snažit se vysoudit zákaz vyvěšování Union Jacka, protože tě zneklidňuje… Obojí dnes samozřejmě existuje a tu a tam nás někdo zkouší přesvědčit, že je to normální,“ publikoval na sociální síti.
Vstoupit do partaje, jejíhož zakladatele nenávidíš, a udelat na tom karieru, je trochu jako emigrovat do UK a snažit se vysoudit zakaz vyvesovani Union Jacka, protože te zneklidnuje...— Miroslav Singer (@MiroslavSinger) June 19, 2026
Obojí dnes samozřejmě existuje a tu a tam nas někdo zkouší přesvědčit, ze je to normální. https://t.co/c9kxdtq1td
„Tohle teda není moc moudré. Václav Klaus vzor 2026 je hodně jinde než ekonomický reformátor z devadesátek, člověk, který se velmi zasloužil o moderní český politický systém a o pokojné rozdělení Československa a v neposlední řadě založil ODS. Navíc ta Macinkova medaile je taková trochu operetní. Přesto nebo spíš právě pro výše uvedené by mi přišlo vhodnější od představitelů ODS to prostě přejít,“ radí Tomáš Šalamon.
Tohle teda není moc moudré. Václav Klaus vzor 2026 je hodně jinde než ekonomický reformátor z devadesátek, člověk, který se velmi zasloužil o moderní český politický systém a o pokojné rozdělení Československa a v neposlední řadě založil @ODScz.— Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) June 19, 2026
Navíc ta Macinkova medaile je… https://t.co/xtl8XBhYNg
„Fascinující, ODS sdílí post téhle levicové woke paní, která fakuje Klause, zakladatele ODS. Která se skrze kompetenci a výkon nemůže s Klausem vůbec měřit. Lze ho kritizovat věcně, ale ignorovat jeho zásadní zásluhy na transformaci, rozdělení, kdy varoval před EU utopií atd.?“ zamyslel se Michal Koucký.
Fascinující, ODS sdílí post téhle levicové woke paní, která fakuje Klause, zakladatele ODS. Která se skrze kompetenci a výkon nemůže s Klausem vůbec měřit.— Michal Koucký (@KoudyMK) June 18, 2026
Lze ho kritizovat věcně, ale ignorovat jeho zásadní zásluhy na transformaci, rozdělení, kdy varoval před EU utopií atd.? https://t.co/oYnb7o57uX
Také Fiala ocenil své spolupracovníky
Podobně jako nyní ministr Macinka předal resortní medaili Za zásluhy o diplomacii bývalé hlavě státu, uděloval v minulosti vyznamenání také expremiér Petr Fiala (ODS). V květnu 2022 předal Medaile Karla Kramáře za cestu do Kyjeva novinářům. Při této příležitosti odměnil také svého poradce pro zahraniční a bezpečnostní otázky Tomáše Pojara a mluvčího vlády Václava Smolku.
Václav Klaus je jednou z nejvýraznějších a nejvlivnějších postav novodobé české politiky a ekonomie. Společně s Václavem Havlem a Milošem Zemanem zásadním způsobem formoval podobu České republiky po pádu komunistického režimu v roce 1989.
Bezprostředně po sametové revoluci se stal federálním ministrem financí a hlavním architektem přechodu od plánované ekonomiky k tržnímu hospodářství. Jeho jméno je pevně spjato s procesy, jako byla liberalizace cen, privatizace a kupónová privatizace. V roce 1991 spoluzaložil Občanskou demokratickou stranu (ODS), kterou vedl jako předseda více než deset let.
V letech 2003 až 2013 působil jako v pořadí druhý prezident samostatné České republiky. Během svého desetiletého mandátu na Pražském hradě proslul jako výrazný euroskeptik, kritik hlubší evropské integrace a odpůrce teorií o globálním oteplování způsobeném člověkem. Závěr jeho prezidentského období v roce 2013 silně poznamenala kontroverzní amnestie, která zastavila stíhání řady velkých hospodářských kauz.
Po odchodu z funkce hlavy státu založil Institut Václava Klause, v něm působil i dnešní ministr Macinka. Prostřednictvím tohoto think tanku dodnes aktivně zapojuje do veřejného dění, komentuje domácí i zahraniční politiku a vydává odborné publikace.
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