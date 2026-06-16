MHMP: Žižkovský tunel se promění ve veřejnou galerii

Cílem tohoto kroku je obohatit veřejný prostor o současné umění a s tím spojené doprovodné kulturní akce. Smlouva o výpůjčce je připravena na dobu určitou patnácti let Hlavní město je vlastníkem tunelu pro pěší a cyklisty pod vrchem Vítkov, který v severojižním směru propojuje Karlín, konkrétně Thámovu ulici, se Žižkovem (Tachovské náměstí). Dlouhý je přesně 303 metrů. Tunel spravuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
V rámci aktuální dohody uzavře hlavní město smlouvu o výpůjčce se Spolkem žižkovského tunelu na ostění tunelu v celé jeho délce s výjimkou části vstupu do ochranného krytu, technologií zahrnujících osvětlení a kabely a bez postranních prostor pronajatých Akademii věd ČR. Smlouva o výpůjčce je připravena na dobu určitou patnácti let.
„Tunelem denně projdou stovky lidí do práce, s dětmi do školy, na kole. Spojuje Karlín se Žižkovem už přes 70 let. A teď si představte, že místo holých kachliček půjdete kolem děl světových umělců. Zadarmo, každý den. Tohle je přesně ta Praha, kterou chceme – město, kde se umění potkává s běžným životem. Tunel už nebude jen zkratka mezi dvěma čtvrtěmi. Bude to zážitek. A věřím, že celá proměna přinese i větší pocit bezpečí a lepší soužití chodců, cyklistů i všech ostatních, kteří tudy denně procházejí,“ říká Tomáš Slabihoudek, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, a dodává: „Oceňuji kreativitu a odvahu lidí, kteří s tímto nápadem přišli. Přesně takové projekty posouvají Prahu dopředu.“
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„Žižkovský tunel je pro město naprosto klíčovou spojnicí pro pěší a cyklisty mezi Karlínem a Žižkovem. Naším hlavním úkolem z pohledu dopravy je zajistit, aby tunel zůstal provozně bezpečný, plně průchodný a čistý. Proměna v galerii je skvělý způsob, jak z této původně strohé technické stavby udělat mnohem přívětivější a kultivovanější místo. Věřím, že oživení prostoru uměním a lepším osvětlením přirozeně zvýší pocit bezpečí všech, kteří tudy denně procházejí nebo projíždějí na kole či koloběžce,“ uvádí I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Jaromír Beránek.
„Cílem naší iniciativy Tunel! je zkvalitnění veřejného prostoru Žižkovského tunelu, který leží na důležité komunikační ose spojující kulturní prostory Holešovic, Karlína a Žižkova. Tunel projde proměnou na atraktivní místo setkávání se s uměleckými díly předních českých a zahraničních vizuálních umělců všech generací. Stane se veřejnou galerií představující atraktivní projekty rozličných výtvarných médií – od mozaiky a nástěnné malby, přes světelné a zvukové instalace, video a fotografie, k sochařským realizacím,“ říká Jiří Fajt, bývalý generální ředitel Národní galerie Praha a jeden ze zakládajících členů Spolku žižkovského tunelu.
„Vyústění tunelu na obou stranách nabídne využití pro kulturní a společenské aktivity rezidentům z městských částí Praha 3 a Praha 8, zejména pak rodinám s dětmi a nejmladším generacím. Samozřejmostí je zachování komunikační funkce tunelu a zajištění jeho bezpečného užívání,“ dodává Jiří Fajt.
Iniciátorem a garantem projektu je tým, jehož členy spojují dlouholeté zkušenosti z oblasti umění a architektury, řízení kulturních institucí a podnikání. Jeho členy jsou kromě bývalého generálního ředitele Národní galerie Praha a historika umění Jiřího Fajta, který je garantem uměleckého směřování projektu a kurátorského programu, také hudebník, producent a kulturní iniciátor David Koller, který se dlouhodobě angažuje v oblasti živé kultury a komunitních akcí.
Členem spolku je pak i Jiří Řezák, spoluzakladatel architektonického studia QARTA Architektura, nebo Martin Wichterle, který je majitelem strojírenské skupiny Wikov, skláren Bomma a Ru¨ckl, předsedou Asociace českého průmyslového designu i členem správní rady UMPRUM.
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