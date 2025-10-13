U soudu létaly miliony. Vypovídal klíčový svědek Dozimetru

Údaje o zakázkách dodával skupině podle Pavla Dovhomilji někdejší ekonomický ředitel dopravního podniku Matej Augustín. „Byl schopný dodat informace k projektům z informačního systému SAP,“ řekl podnikatel, který je spolupracujícím obviněným.
Další neveřejné informace dostával podnikatel i od bývalého vedoucího jednotky informačních technologií DPP Luďka Šteffela.
Muž vypověděl, že obžalované z kauzy Dozimetr zpočátku nevnímal jako organizovanou skupinu, ale jako uskupení lidí, kteří mají vliv. On sám v něm byl odborníkem na informační technologie. Dovhomilja se podle své výpovědi nejprve seznámil s Petrem Hlubučkem, bylo to v polovině roku 2019. „Měl rozhodující slovo v politických otázkách,“ popsal roli bývalého náměstka ve skupině podnikatel. Hlubuček také Dovhomilju seznámil s Michalem Redlem, informovala Česká televize.
Dovhomilja k dělení peněz z provizí za zakázky ve skupině uvedl, že je dostával on sám, Redl a podnikatel Pavel Kos, někdy i jiní členové. Podle své výpovědi nebyl u situace, kdy by skupina finančně podpořila nějakou politickou stranu či hnutí. Redla vnímal jako člověka, který zastupuje STAN v Praze.
Postupně pak Dovhomilja soudu vylíčil i postavení dalších lidí ve skupině. Popsal také opatření, která přijímala skupina proti odposlechům a sledování policií.
V kauze Dozimetr se u soudu zpovídá skupina lidí v čele s Redlem a Hlubučkem. Oba vinu odmítají. Redlem vedená skupina podle státního zástupce Adama Borguly přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Zlínský podnikatel údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Spolu s ním bylo původně obviněno deset lidí, jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP.
Jedním z obžalovaných pracovníků DPP je bývalý vedoucí technické správy objektů Vejsada. Muž v pátek odpoledne přednesl prohlášení. Mluvil o tom, jaké měl před nástupem na pozici vzdělání a zkušenosti. Připustil, že měl před výběrovým řízením schůzky s některými spoluobžalovanými. Nikdy však podle jeho výpovědi nebyly ničím zvláštní, nikdo mu nenaznačoval, kam by měl jeho odbor směřovat, s kým by měl spolupracovat a s kým ne.
Vejsada nesouhlasí s tím, že by pracoval pro zločineckou organizovanou skupinu. Soudu vysvětloval, proč nemohl ovlivňovat veřejné zakázky. Připustil, že se s údajnými členy skupiny setkal i v Redlově pražském bytě. „Nechodil jsem si tam ale pro žádné úkoly,“ uvedl. „Nikomu jsem ani nedal informace, které by se daly k něčemu využít,“ dodal. Potřeboval pouze podporu s reorganizací odboru a dalšími pracovními problémy. Zároveň uvedl, že neviděl nic špatného na použití šifrovaného telefonu.
Podnikatelé Dovhomilja a Zakaría Nemrah ještě před hlavním líčením uzavřeli se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Soud jim pravomocně uložil peněžité tresty dva miliony a tři miliony korun. Oba muži se doznali. Dovhomilja má navíc status spolupracujícího obviněného a musí u soudu svědčit.
Dohodu nyní uzavřel i Šteffel, soud ji projedná na počátku listopadu, stejně jako věc Kose, který se doznal. U Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět, muž spolupracuje s policií.
Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.
autor: Natálie Brožovská