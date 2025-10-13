Walter se prohlásil za Waltraud. A nastoupil v Rakousku do ženské věznice

Rakouský deník Kronen Zeitung se zabýval kuriózním případem muže jménem Walter, bývalého provozovatele hodinového hotelu a odpůrce státní moci, který si po doručení výzvy k nástupu do vězení změnil pohlaví na ženu. Nyní si nechává říkat Waltraud a těší se na společné sprchování ve věznici.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Duhová vlajka

Za prodej padělaných stříbrných mincí mu byly uděleny tři měsíce ve vězení a změnu pohlaví, jak sám tvrdí, provedl proto, aby mohl nastoupit trest ve věznici pro ženy. Na úřadech mu změnu pohlaví uznali velmi rychle. Zarazil je ovšem jeho vzhled. Waltraud, dříve Walter, má totiž holou hlavu a výrazné bicepsy. Knír si již oholila.

„Jak má žena vypadat? Potřebuje dlouhé blond vlasy, umělé řasy a minisukni, aby byla ženou?“ říká Waltraud. „Čekala jsem, že budu muset jít k úřednímu lékaři nebo že bude vypracován protiposudek. Ale ne. Šlo to rychle a během týdne jsem byla ženou s veškerými příslušnými doklady jako Waltraud,“ dodává pro Kronen Zeitung.

Svůj trest chce nyní podstoupit ideálně ve vícelůžkové cele na ženském oddělení.

„Těším se hlavně na společné sprchování a procházky se ženami. Budu se tam s dámami dobře bavit,“ říká Waltraud.

Rakouské ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že o umístění transsexuálních osob ve vězení se rozhoduje individuálně, aby nedošlo k diskriminaci. Penzijní pojišťovna nyní její případ znovu prověřuje. Pokud by Waltraud „nevypadala jako žena“, mohla by ztratit nárok na dřívější důchod. Rakouská legislativa však nemá jasná kritéria, jak určovat pohlaví.

Že může jít po změně pohlaví dříve do důchodu, označuje za „příjemný vedlejší efekt“. Waltraud uvádí, že jejím cílem stejně bylo pouze „naštvat justici“.

Ve své nové identitě se cítí dobře, doma na ni čeká manželka a dvě děti. Waltraud o sobě prohlašuje, že je „lesbická transsexuálka“. Manželka je na ni prý zvyklá.

autor: Alena Kratochvílová

