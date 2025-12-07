Munzar (ODS): Cesta k ekonomickému růstu nevede přes represe a regulace

Alena Schillerová vyhlašuje jako svůj hlavní cíl „boj s šedou ekonomikou“ a tvrdí, že tím zaplatí sliby nové koalice. Podle ekonomů a studií je podíl šedé ekonomiky u nás podprůměrný v celé EU. To znamená, že zvýšenou represí ve jménu boje s šedou ekonomikou rozhodně nezískáte desítky až stovky miliard na nové sliby.
Boj s šedou ekonomikou se vede neustále, ale zvýšená represe většinou negativně dopadne i na poctivé podnikatele a firmy. Už jednou jsme si zažili éru zaklekávání na firmy a zajišťovacích příkazů, které zlikvidovaly mnoho firem, a jen některé měly sílu bránit se u soudu.
Cesta k ekonomickému růstu nevede přes represe a regulace, ale naopak přes odstraňování překážek pro podnikání a přátelské podnikatelské prostředí.
autor: PV