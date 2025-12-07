Munzar (ODS): Cesta k ekonomickému růstu nevede přes represe a regulace

07.12.2025 22:01 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům boje se šedou ekonomikou

Munzar (ODS): Cesta k ekonomickému růstu nevede přes represe a regulace
Foto: ods.cz
Popisek: Vojtěch Munzar (ODS)

Alena Schillerová vyhlašuje jako svůj hlavní cíl „boj s šedou ekonomikou“ a tvrdí, že tím zaplatí sliby nové koalice. Podle ekonomů a studií je podíl šedé ekonomiky u nás podprůměrný v celé EU. To znamená, že zvýšenou represí ve jménu boje s šedou ekonomikou rozhodně nezískáte desítky až stovky miliard na nové sliby.

Boj s šedou ekonomikou se vede neustále, ale zvýšená represe většinou negativně dopadne i na poctivé podnikatele a firmy. Už jednou jsme si zažili éru zaklekávání na firmy a zajišťovacích příkazů, které zlikvidovaly mnoho firem, a jen některé měly sílu bránit se u soudu.

Cesta k ekonomickému růstu nevede přes represe a regulace, ale naopak přes odstraňování překážek pro podnikání a přátelské podnikatelské prostředí.

Ing. Vojtěch Munzar

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Munzar (ODS): Náklady obětované příležitosti
Munzar (ODS): Začátek třetího mandátu
Munzar (ODS): Sliby na dluh
Munzar (ODS): Obce mohou pomoci české ekonomice

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ekonomika , Munzar , ODS , regulace

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Škodí státní regulace růstu ekonomiky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mírová dohoda

Vy to, s čím nyní přichází USA považujete za mírovou dohodu? Já to vidím tak, že vlastně jen nechává Ukrajinu napospas Rusku. Nebo v čem je podle vás kompromisní?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Odtrženost EU a Fialovy vlády od reality a občanů

16:02 Vích (SPD): Odtrženost EU a Fialovy vlády od reality a občanů

Nový dokument, který administrativu Donald Trumpa instruuje, Strategie národní bezpečnosti USA, byl …