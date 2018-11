MŠMT: Obce mohou čerpat přes miliardu korun na úpravu sportovišť

Pro obce a města do 10 000 obyvatel vyhlásí v průběhu letošního listopadu dotační program MMR. Výhodou pro menší obce bude menší spoluúčast – 30%.MMR navyšuje finance oproti roku 2017 šestinásobně, a to na 600 milionů korun. Celkem tak obě ministerstva vyhlásí na rok 2019 výzvy na obnovu sportovních zařízení za více než 2 miliardy korun.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v rámci programu Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 výzvu k předložení žádosti o dotaci, která je určena obcím nad deset tisíc obyvatel. „Půl miliardy korun jsme vyčlenili na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou rekonstrukce a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového,“ uvedl k výzvě náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář a pokračoval: „Obce můžou posílat žádosti od dnešního dne až do konce tohoto roku, čerpat pak můžou v průběhu celého roku 2019,“ dodal náměstek pro oblast sportu.

Výzva je v souladu s plánem podpory sportu obcí podle zákona o podpoře sportu primárně zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou rekonstrukce a obnovy stávajícího zařízení nebo výstavby nového. Preferovány budou projekty zaměřené na obnovu a výstavbu městských sportovních hal a stadionů, přičemž sportoviště budou muset splňovat technické parametry soutěží. Výše dotace ze státního rozpočtu je minimálně 15 milionů a maximálně 40 milionů korun. Podíl prostředků státního rozpočtu činí maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů akce.

Malé obce do tří a do deseti tisíc obyvatel můžou žádat o dotaci na sportoviště také, a to Ministerstvo pro místní rozvoj. To má totiž v plánu opět vyhlásit dotační titul na podporu obnovy a výstavbu sportovních zařízení ve vlastnictví měst a obcí, a to ve druhé polovině listopadu. Oproti loňskému roku je dotace navýšena ze 100 až na 600 milionů korun. Peníze budou moci žadatelé využít na opravy či výstavbu školních hřišť a tělocvičen, které primárně slouží pro hodiny tělesné výchovy, ale také pro volnočasové aktivity veřejnosti. V projektech je nutná minimální spoluúčast 30 - 40% dle velikosti obce.

autor: Tisková zpráva