MŽP přispěje k čerpání zdrojů z evropského programu LIFE

28.04.2026 19:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ministerstvo životního prostředí podpoří projekty na ochranu přírody, biologickou rozmanitost či adaptační opatření a řešení sucha. A to z dotační výzvy vyhlášené 24. dubna 2026 – v té je možné žádat o finanční podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2026. Finanční pobídka je určena českým žadatelům, kteří předkládají žádost o podporu na financování standardních akčních projektů a koordinačních a podpůrných akcí.

Foto: Ministerstvo životního prostředí
Popisek: Ministerstvo životního prostředí

„V rámci letošní výzvy lze žádat o podporu na spolufinancování projektů, dále na přípravu projektové dokumentace a také na spolufinancování způsobilých výdajů partnerů projektů, schválených v rámci řádné výzvy unijního programu LIFE vyhlašované v roce 2026,“ říká Tomáš Kažmierski, ředitel odboru dobrovolných nástrojů, mezinárodních programů a projektů MŽP a pokračuje: „Nastavení letošní výzvy vychází ze zkušeností z úspěšných minulých let a snaží se pružně reagovat na současnou realitu, ale i na podněty zástupců skončených i probíhajících projektů a hodnotitelů projektů.“

Podpora z národních zdrojů je určena pro projekty zaměřené především na ochranu přírody a zvyšování biologické rozmanitosti, dále též na podporu oběhového hospodářství a kvality života, adaptačních opatření, řešení sucha a povodní, na ochranu infrastruktury, snížení energetické náročnosti, odolnost průmyslu a budov apod.

O podporu na přípravu projektové dokumentace mohou žádat předkladatelé, kteří jsou v pozici hlavního žadatele. O podporu na spolufinancování projektu předkladatelé, kteří jsou v pozici hlavního žadatele nebo partnera projektu.

„Poskytnutí podpory je podmíněno úspěchem projektů ve výzvě vyhlašované Evropskou komisí. Když tedy žadatelé uspějí v evropské konkurenci, podpoříme je v rámci přidělené podpory z národní výzvy,“ uvádí Tomáš Kažmierski a dále vysvětluje: „Nejvíce bude možné podpořit spolufinancování projektů, výrazná finanční podpora je připravena také na přípravu projektové dokumentace a spolufinancování partnerů projektů. Například na přípravu projektové dokumentace je možné poskytnout podporu až 40 000 korun, mimořádně až 80 000 korun na jeden projekt. Jestliže bude žádost schválena Evropskou komisí v rámci výzvy unijního programu LIFE, může se podpora ještě navýšit.“

Úspěšní žadatelé budou mít možnost jak v případě spolufinancování projektu, tak i v případě spolufinancování partnera projektu získat v rámci národní výzvy příslib ve výši max. 25 % způsobilých výdajů projektu.

Uzávěrka příjmu žádostí je 12. června 2026 a výsledky posouzení žádostí budou žadatelům sděleny koncem srpna 2026.

Psali jsme:

Zásadní obrat: Britské stíhačky zasahují proti ruským cílům
„Zbabělec.“ Melania zuří po Kimmelově výroku o „budoucí vdově“
„Tohle jsou dezinformace.“ Kalousek udeřil na Pokornou z Deníku N
Írán poslal tajný návrh USA. Hormuz za konec blokády, jádro stranou

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Čína

Čína určitě není kámoš, kterého by si většina lidí přála. Ale myslíte, že se bez Číny obejdeme? Hlavně po ekonomické stránce. A bohužel, i když se nám to líbit nemusí, není dobré si to s Čínou rozházet nebo se s ní rozejít? Je to smutné, že hlavní slovo určují právě takové země jako třeba Čína nebo ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Když se vlastní dítě odvrátí od rodinyKdyž se vlastní dítě odvrátí od rodiny Počet opakování do objemu, rýsování a hubnutíPočet opakování do objemu, rýsování a hubnutí

