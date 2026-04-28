MŽP přispěje k čerpání zdrojů z evropského programu LIFE

„V rámci letošní výzvy lze žádat o podporu na spolufinancování projektů, dále na přípravu projektové dokumentace a také na spolufinancování způsobilých výdajů partnerů projektů, schválených v rámci řádné výzvy unijního programu LIFE vyhlašované v roce 2026,“ říká Tomáš Kažmierski, ředitel odboru dobrovolných nástrojů, mezinárodních programů a projektů MŽP a pokračuje: „Nastavení letošní výzvy vychází ze zkušeností z úspěšných minulých let a snaží se pružně reagovat na současnou realitu, ale i na podněty zástupců skončených i probíhajících projektů a hodnotitelů projektů.“
Podpora z národních zdrojů je určena pro projekty zaměřené především na ochranu přírody a zvyšování biologické rozmanitosti, dále též na podporu oběhového hospodářství a kvality života, adaptačních opatření, řešení sucha a povodní, na ochranu infrastruktury, snížení energetické náročnosti, odolnost průmyslu a budov apod.
O podporu na přípravu projektové dokumentace mohou žádat předkladatelé, kteří jsou v pozici hlavního žadatele. O podporu na spolufinancování projektu předkladatelé, kteří jsou v pozici hlavního žadatele nebo partnera projektu.
„Poskytnutí podpory je podmíněno úspěchem projektů ve výzvě vyhlašované Evropskou komisí. Když tedy žadatelé uspějí v evropské konkurenci, podpoříme je v rámci přidělené podpory z národní výzvy,“ uvádí Tomáš Kažmierski a dále vysvětluje: „Nejvíce bude možné podpořit spolufinancování projektů, výrazná finanční podpora je připravena také na přípravu projektové dokumentace a spolufinancování partnerů projektů. Například na přípravu projektové dokumentace je možné poskytnout podporu až 40 000 korun, mimořádně až 80 000 korun na jeden projekt. Jestliže bude žádost schválena Evropskou komisí v rámci výzvy unijního programu LIFE, může se podpora ještě navýšit.“
Úspěšní žadatelé budou mít možnost jak v případě spolufinancování projektu, tak i v případě spolufinancování partnera projektu získat v rámci národní výzvy příslib ve výši max. 25 % způsobilých výdajů projektu.
Uzávěrka příjmu žádostí je 12. června 2026 a výsledky posouzení žádostí budou žadatelům sděleny koncem srpna 2026.
