Hoffmannová (Piráti): Už je líp? Kultuře rozhodně ne

30.04.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k činnosti Ministerstva kultury.

Hoffmannová (Piráti): Už je líp? Kultuře rozhodně ne
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Už je líp? Kultuře rozhodně ne.

Vláda letos razantně škrtla peníze pro literární akce a časopisy. A nezůstala jen u toho. Méně dostaly i programy na podporu české literatury, překladů, dětských knih nebo komiksů. Literatura byla a je základ naší kultury. ??

Kvůli nedostatku peněz se nepodpořila řada kvalitních projektů. Už dnes se v oblasti literárních akcí a časopisů rozdělují jen drobné částky. Často neodpovídají ani náročnosti samotné žádosti.

Jako Piráti jsme navrhovali rozpočet kultury navýšit a to především pro oblast nezřizované kultury což neprošlo. Situaci jsme znovu řešili i včera na podvýboru kultury. Většina států totiž dává na kulturu alespoň 1 % HDP. U nás jdeme opačným směrem. Proti vlastní strategii.

Tohle chceme změnit. Budeme prosazovat, aby se rozpočet v oblasti kultury zvedl. Je to sektor důležitý pro naši společnost, ale také jeden z hlavních zaměstnavatelů.

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
piráti , Hoffmannová

Eva Decroix, Ph.D., MBA byl položen dotaz

Babišův střet zájmů

Podle vás ho nevyřešil? Co by podle vás měl tedy přesně udělat? A proč je nutné, aby mu to posvětily evropské instituce? Já nevím, ale nejsme snad suverénní stát? Cožpak střet zájmů souvisí jen s dotacemi? A jestli je posvěcení důležité, proč se jich nezeptá nikdo jiný, když on sám to udělat nechce?...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

