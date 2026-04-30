Hoffmannová (Piráti): Už je líp? Kultuře rozhodně ne

Už je líp? Kultuře rozhodně ne.
Vláda letos razantně škrtla peníze pro literární akce a časopisy. A nezůstala jen u toho. Méně dostaly i programy na podporu české literatury, překladů, dětských knih nebo komiksů. Literatura byla a je základ naší kultury. ??
Kvůli nedostatku peněz se nepodpořila řada kvalitních projektů. Už dnes se v oblasti literárních akcí a časopisů rozdělují jen drobné částky. Často neodpovídají ani náročnosti samotné žádosti.
Jako Piráti jsme navrhovali rozpočet kultury navýšit a to především pro oblast nezřizované kultury což neprošlo. Situaci jsme znovu řešili i včera na podvýboru kultury. Většina států totiž dává na kulturu alespoň 1 % HDP. U nás jdeme opačným směrem. Proti vlastní strategii.
Tohle chceme změnit. Budeme prosazovat, aby se rozpočet v oblasti kultury zvedl. Je to sektor důležitý pro naši společnost, ale také jeden z hlavních zaměstnavatelů.
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
