Filip Turek: 7 000 Kč za schůzku. Mám na to detektivy

30.04.2026 8:44 | Rozhovor
autor: Radek Kotas

Až 7 000 Kč za jednu schůzku měly podle vládního zmocněnce Filipa Turka (za Motoristy) dostávat zaplaceno osoby na ministerstvu životního prostředí, přestože se snažily jednat proti zadání resortu. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Turek oznámil, že kvůli dění již na ministerstvu působí ,,detektivové". Věc se má týkat i vyhozeného „odborníka z Oxfordu“, který žaloval stát kvůli klimatu.

Foto: Redakce PL
Popisek: Filip Turek

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek snahu najít úspory a narovnat poměry na resortu životního prostředí přiblížil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Zdůraznil přitom snahu osekat rozlohu akceleračních zón, které byly za předchozí vlády plánovány pro urychlenou výstavbu větrných a solárních elektráren za pomoci dotací od EU. Zmenšit se měla z 2 685 na 474 kilometrů čtverečních a Turek míní, že právě kvůli tomuto kroku je na něj v poslední době mířena ostrá kritika i slovní útoky, jelikož „sáhnul v rámci Green Dealu do obrovských peněz“.

Anketa

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?

0%
98%
2%
hlasovalo: 6533 lidí
Možnost výstavby větrných elektráren na značné části Česka měla být během vládnutí Fialova kabinetu připravována „potichu“. „Naštěstí já jsem to při nástupu na toto ministerstvo jako neministr ‚vyhrabal ze sklepa‘ a zamezil jsem tomu masovému stavění větrných elektráren v České republice,“ vyjádřil se Turek s tím, že předchozí návrh mohl způsobit, že by byly větrné elektrárny rozesety po celé zemi.

Snahu osekat větrné elektrárny kritizoval právník a aktivista Martin Abel, který působil ve Výzkumném ústavu pro krajinu, kde se podílel na výběru akceleračních zón pro větrníky a soláry. Ústav spadající pod ministerstvo životního prostředí s Abelem nedávno rozvázal smlouvu, načež některá média informovala, že se tak mělo stát kvůli jeho veřejné rozepři s Turkem na začátku dubna, a Abela přitom označovala za „odborníka z Oxfordu“. Později se ukázalo, že kromě kritiky nové koncepce resortu směrem k možnosti urychleného umisťování větrných a solárních elektráren měl Abel dříve spolupracovat s klimatickými aktivisty kupříkladu na žalobě proti českému státu a hovoří se tak o jeho možném střetu zájmů.

„Nejsem zastáncem soudního řešení sporů. Pokud ale česká vláda nepřikládá změně klimatu vážnost, kterou si zaslouží, odkládá nezbytné zákony, neřídí se vlastními strategickými dokumenty, zdráhá se významně investovat do čistých technologií a klade klacky pod nohy jediné nadnárodní organizaci, která usiluje o skutečné řešení klimatické krize, Evropské unii, může být rozsudek soudu jediným způsobem, jak přimět naši vládu razantně a včas zakročit,“ popsal svůj pohled Abel neziskové organizaci Klimatická žaloba ČR, v jejímž vedení působil do roku 2023.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na aktuální rozhovor Abela v Deníku N, v němž tvrdí, že Turek „vše zničí buldozerem“, vládní zmocněnec v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz reagoval s ujištěním, že buldozer by využití našel. „Mohu potvrdit, že buldozerem ty penězovody k němu a k jemu podobným přejet můžeme. To si myslím, že je hezká představa,“ podotkl.

Připojil, že Abel není jediný, kterého se škrty dotkly. „Jeho kolega tady dokonce dostal smlouvu od ředitele jednoho z odborů, který už tady také naštěstí není, na čerpání asi milionu korun 11. prosince a 15. prosince nastupoval v té době do funkce ministra životního prostředí Petr Macinka. Víte, že končíte a za 3 dny přichází nový ministr, který to nebude chtít, a vy někomu podepíšete smlouvu na milion?“ přiložil Turek příklad, jak to na resortu fungovalo.

„Takže kreslíme mapy, pavouky, penězovody, všech 13 ředitelství podřízených organizací muselo poslat na vedení všechny příslušné smlouvy a my tu máme bezpečnostní experty, řekněme detektivy, kteří jednotlivé smlouvy zkoumají a potom ty penězovody samozřejmě odřezáváme,“ popsal, že aktuálně má na ministerstvu probíhat značný přezkum všech uzavřených kontraktů.

Fotogalerie: - Macinka a Turek jednali s Tarabou

Briefing pověřeného ministra životního prostředí P...
Briefing pověřeného ministra životního prostředí P...
Petr Macinka
Tomáš Taraba
Filip Turek
Briefing pověřeného ministra životního prostředí P...

Právě dané napojení na penězovody má dle Turka být to, co zmiňoval na oslavě internetové televize XTV, na níž použil přirovnání k „parazitům“. „Pokud někdo má hodinovou schůzku, která vychází na 7 000 Kč, které potom fakturuje za to, že dělá opak zadání, a my řekneme, že budeme akcelerační zóny zmenšovat a budeme hledat krajinu, kam to nepatří, a chránit živočichy…, tak – já nechci to slovo opakovat – ale nevím, jak jinak bych nazval někoho, kdo pracuje proti tomuto zadání. Proti přírodě – na ministerstvu životního prostředí. A kdo pracuje dokonce v úplném rozporu se zadáním, na němž má dělat,“ popsal Turek s tím, že ministerstvo zjistilo, že se jeho jménem měli tito lidé snažit zajistit pravý opak, tedy co nejširší výstavbu větrných elektráren v krajině.

Ukončení kariéry Abela pro tento segment státu zajisté není v rozporu s přáním obyvatel České republiky, jelikož jeho pracovním schématem mělo být: „Pracujete pro stát a za ty peníze, které fakturujete, dáváte na stát žalobu. A ještě dokonce máte v Anglii vystudovaný obor, který vás hezky progresivisticky učí změnit politiku skrze žaloby na stát.“

Turek doplnil, že od většiny úředníků začíná i přes negativní kampaň části médií cítit podporu. „Přímo tady na ministerstvu životního prostředí je většina odborníků velmi šťastná, že jsme zabojovali proti brutálnímu rozsahu výstavby větrných elektráren… Ze začátku se někteří lidé fyzicky klepali, když se se mnou měli setkat, ale pak zjistili, že jsem úplně v pohodě a že jim chci pomoct... Pořád je tady pár procent lidí, kteří jsou aktivisté zaplacení tou lobby, ale slušní úředníci, kterých je tu většina, jsou rádi, že se tento zelený podvod nekoná v plném rozsahu,“ přiblížil vládní zmocněnec v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz prostředí na resortu životního prostředí.

Fotogalerie: - S Turkem za zády

Igor Červený se stal ministrem na zeleném minister...
Igor Červený se stal ministrem na zeleném minister...
Igor Červený se stal ministrem na zeleném minister...
Igor Červený se stal ministrem na zeleném minister...
Igor Červený se stal ministrem na zeleném minister...
Igor Červený se stal ministrem na zeleném minister...

Článek obsahuje štítky

aktivisté , detektivové , klima , MŽP , peníze , Turek , Neziskovky , motoristé , Macinka , Green Deal , Rozhovory PL , Abel

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Souhlasíte, že by na ministerstvu neměli působit lidé, kteří pracují proti jeho zájmům?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Vážně máte za to, že jsou studenti hloupí?

Že nedokáží myslet vlastní hlavou, že nerozumí tomu, co se děje? Se pak nedivte, že jsou proti vám, když je zesměšňujete, jako třeba zde https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Rajchl-PRO-Skolstvi-ma-byt-apoliticke-realita-je-ale-na-mile-vzdalena-790262). Paradox je, že za to samé ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Krátké zprávy v mobilu s velkým významemKrátké zprávy v mobilu s velkým významem Počet opakování do objemu, rýsování a hubnutíPočet opakování do objemu, rýsování a hubnutí

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Filip Turek: 7 000 Kč za schůzku. Mám na to detektivy

8:44 Filip Turek: 7 000 Kč za schůzku. Mám na to detektivy

Až 7 000 Kč za jednu schůzku měly podle vládního zmocněnce Filipa Turka (za Motoristy) dostávat zapl…