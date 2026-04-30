Filip Turek: 7 000 Kč za schůzku. Mám na to detektivy

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek snahu najít úspory a narovnat poměry na resortu životního prostředí přiblížil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Zdůraznil přitom snahu osekat rozlohu akceleračních zón, které byly za předchozí vlády plánovány pro urychlenou výstavbu větrných a solárních elektráren za pomoci dotací od EU. Zmenšit se měla z 2 685 na 474 kilometrů čtverečních a Turek míní, že právě kvůli tomuto kroku je na něj v poslední době mířena ostrá kritika i slovní útoky, jelikož „sáhnul v rámci Green Dealu do obrovských peněz“.
Snahu osekat větrné elektrárny kritizoval právník a aktivista Martin Abel, který působil ve Výzkumném ústavu pro krajinu, kde se podílel na výběru akceleračních zón pro větrníky a soláry. Ústav spadající pod ministerstvo životního prostředí s Abelem nedávno rozvázal smlouvu, načež některá média informovala, že se tak mělo stát kvůli jeho veřejné rozepři s Turkem na začátku dubna, a Abela přitom označovala za „odborníka z Oxfordu“. Později se ukázalo, že kromě kritiky nové koncepce resortu směrem k možnosti urychleného umisťování větrných a solárních elektráren měl Abel dříve spolupracovat s klimatickými aktivisty kupříkladu na žalobě proti českému státu a hovoří se tak o jeho možném střetu zájmů.
„Nejsem zastáncem soudního řešení sporů. Pokud ale česká vláda nepřikládá změně klimatu vážnost, kterou si zaslouží, odkládá nezbytné zákony, neřídí se vlastními strategickými dokumenty, zdráhá se významně investovat do čistých technologií a klade klacky pod nohy jediné nadnárodní organizaci, která usiluje o skutečné řešení klimatické krize, Evropské unii, může být rozsudek soudu jediným způsobem, jak přimět naši vládu razantně a včas zakročit,“ popsal svůj pohled Abel neziskové organizaci Klimatická žaloba ČR, v jejímž vedení působil do roku 2023.
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Na aktuální rozhovor Abela v Deníku N, v němž tvrdí, že Turek „vše zničí buldozerem“, vládní zmocněnec v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz reagoval s ujištěním, že buldozer by využití našel. „Mohu potvrdit, že buldozerem ty penězovody k němu a k jemu podobným přejet můžeme. To si myslím, že je hezká představa,“ podotkl.
Připojil, že Abel není jediný, kterého se škrty dotkly. „Jeho kolega tady dokonce dostal smlouvu od ředitele jednoho z odborů, který už tady také naštěstí není, na čerpání asi milionu korun 11. prosince a 15. prosince nastupoval v té době do funkce ministra životního prostředí Petr Macinka. Víte, že končíte a za 3 dny přichází nový ministr, který to nebude chtít, a vy někomu podepíšete smlouvu na milion?“ přiložil Turek příklad, jak to na resortu fungovalo.
„Takže kreslíme mapy, pavouky, penězovody, všech 13 ředitelství podřízených organizací muselo poslat na vedení všechny příslušné smlouvy a my tu máme bezpečnostní experty, řekněme detektivy, kteří jednotlivé smlouvy zkoumají a potom ty penězovody samozřejmě odřezáváme,“ popsal, že aktuálně má na ministerstvu probíhat značný přezkum všech uzavřených kontraktů.
Právě dané napojení na penězovody má dle Turka být to, co zmiňoval na oslavě internetové televize XTV, na níž použil přirovnání k „parazitům“. „Pokud někdo má hodinovou schůzku, která vychází na 7 000 Kč, které potom fakturuje za to, že dělá opak zadání, a my řekneme, že budeme akcelerační zóny zmenšovat a budeme hledat krajinu, kam to nepatří, a chránit živočichy…, tak – já nechci to slovo opakovat – ale nevím, jak jinak bych nazval někoho, kdo pracuje proti tomuto zadání. Proti přírodě – na ministerstvu životního prostředí. A kdo pracuje dokonce v úplném rozporu se zadáním, na němž má dělat,“ popsal Turek s tím, že ministerstvo zjistilo, že se jeho jménem měli tito lidé snažit zajistit pravý opak, tedy co nejširší výstavbu větrných elektráren v krajině.
Ukončení kariéry Abela pro tento segment státu zajisté není v rozporu s přáním obyvatel České republiky, jelikož jeho pracovním schématem mělo být: „Pracujete pro stát a za ty peníze, které fakturujete, dáváte na stát žalobu. A ještě dokonce máte v Anglii vystudovaný obor, který vás hezky progresivisticky učí změnit politiku skrze žaloby na stát.“
Turek doplnil, že od většiny úředníků začíná i přes negativní kampaň části médií cítit podporu. „Přímo tady na ministerstvu životního prostředí je většina odborníků velmi šťastná, že jsme zabojovali proti brutálnímu rozsahu výstavby větrných elektráren… Ze začátku se někteří lidé fyzicky klepali, když se se mnou měli setkat, ale pak zjistili, že jsem úplně v pohodě a že jim chci pomoct... Pořád je tady pár procent lidí, kteří jsou aktivisté zaplacení tou lobby, ale slušní úředníci, kterých je tu většina, jsou rádi, že se tento zelený podvod nekoná v plném rozsahu,“ přiblížil vládní zmocněnec v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz prostředí na resortu životního prostředí.
Jaký byl plán Fialovy vlády k výstavbě větrných elektráren a co mělo Česku hrozit?
V jakých oblastech začalo ministerstvo životního prostředí škrtat a kolik se již podařilo ušetřit?
