Britské stíhačky Eurofighter jsou rozmístěny na rumunské základně Fetesti. Jejich nasazení zapadá do širší strategie posilování aliančního leteckého kontingentu v blízkosti ruského a ukrajinského území, popisuje Military Watch magazín.
Ukrajina dlouhodobě žádá NATO o silnější podporu protivzdušné obrany, západ však dosud brzdily obavy z eskalace konfliktu kvůli ruským jaderným kapacitám. Nyní britské ministerstvo obrany povolilo stíhačkám Eurofighter sestřelovat ruská letadla.
Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že britský stíhací letoun Eurofighter zachytil na radaru bezpilotní letoun ve vzdálenosti 1,5 kilometru od ukrajinského města Reni v Oděské oblasti a dostal povolení k jeho zničení. Podle ministerstva měli piloti oprávnění zasahovat proti dronům, přičemž po incidentu byly v oblasti hlášeny četné výbuchy.
Podle magazínu to nastavuje precedent, který může otevřít cestu k mnohem aktivnější roli členských států NATO v probíhající letecké kampani proti Rusku.
Analytici nicméně upozorňují, že britské stíhačky Eurofighter mohou mít omezenou schopnost čelit ruským silám, protože stále využívají zastaralé radary s mechanickým skenováním.
Británie podle dostupných informací své přímé zapojení do války na Ukrajině dlouhodobě prohlubuje. Někdejší německý kancléř Olaf Scholz v lednu 2024 potvrdil, že britské speciální jednotky pomáhají s odpalováním řízených střel proti ruským cílům.
V únoru 2024 Scholz totiž naznačil, že britští a francouzští vojáci pomáhají na Ukrajině s obsluhou a zaměřováním řízených střel dlouhého doletu Storm Shadow a SCALP. Jeho výroky pak byly hojně kritizovány. Například předsedkyně zahraničního výboru britského parlamentu Alicia Kearnsová je označila za nezodpovědné a za „facku spojencům“, protože jimi nepřímo potvrdil přítomnost západních specialistů zapojených do podpory ukrajinských úderů proti ruským cílům. O kauze tehdy informoval server POLITICO.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
