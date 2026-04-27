Írán poslal tajný návrh USA. Hormuz za konec blokády, jádro stranou

Írán předložil Spojeným státům nový návrh dohody, který má vést ke znovuotevření Hormuzského průlivu a ukončení války v Íránu. Informovala o tom stanice Fox News s odvoláním na představitele obeznámené s jednáním.
Podle Fox News byla nová nabídka zaslána prostřednictvím pákistánských prostředníků. Dohoda by zároveň znamenala, že jednání o íránském jaderném programu by byla odložena na pozdější fázi.
V nejbližším horizontu by podle návrhu Írán znovu otevřel Hormuzský průliv výměnou za to, že Spojené státy ukončí blokádu íránských přístavů.
Bez ústupků v jaderné otázce
Právě absence jakéhokoli ústupku v oblasti jaderného programu je podle Fox News zásadní. Prezident Donald Trump totiž opakovaně trvá na tom, že zabránit Íránu v získání jaderné zbraně je pro Spojené státy nejdůležitějším bodem celých jednání.
Trump v neděli pro Fox News uvedl, že Spojené státy mají podle něj v jednání silnější pozici. „Máme všechny karty. Pokud chtějí jednat, mohou přijít za námi, nebo nám mohou zavolat,“ řekl Trump.
Stanice Fox News zároveň ve videu připomněla, že Trump zrušil cestu svých vyslanců na mírová jednání do Pákistánu. Právě přes pákistánské prostředníky přitom podle zveřejněných informací Teherán svůj nový návrh předal.
Podle NBC News mezitím íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí odletěl do Ruska, kde se měl setkat s prezidentem Vladimirem Putinem. Arakčí uvedl, že chce pokračovat v „úzkých konzultacích“ mezi Teheránem a Moskvou. Spojené státy zároveň obvinil z toho, že mírová jednání brzdí jejich „přehnané požadavky a nesprávné přístupy“.
NBC News upozorňuje také na ekonomické dopady napětí kolem Hormuzského průlivu. Lodní doprava v této strategické trase zůstává podle stanice prakticky zastavená, přičemž průlivem dříve proudila zhruba pětina světové ropy i další důležité komodity. Cena ropy Brent v pondělí vzrostla na 107 dolarů za barel a ceny benzinu ve Spojených státech se vyšplhaly na 4,11 dolaru za galon.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.